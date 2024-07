Tether coin (USD₮): Prezzi, Valore, News e Guide all'Investimento

Veronica Moro Pubblicato il 22 apr 2022 - Aggiornato il 11 lug 2024

Tether coin fa parte di una particolare tipologia di criptovalute chiamate stablecoin. Cosa sono precisamente le stablecoin? Come suggerisce il loro stesso nome, si tratta di criptovalute dal valore stabile in quanto ancorato a una valuta fiat, ossia una valuta avente corso legale di uno Stato. Nel caso di Tether coin parliamo della valuta fiat per antonomasia: il dollaro statunitense.

Se da un lato la rende meno appetibile rispetto alle criptovalute ordinarie (non presentando la volatilità, caratteristica principale di queste ultime), questa peculiarità può comunque tornare utile per diversificare il proprio portafoglio titoli con asset appunto più stabili.

In questo articolo vedremo più nel dettaglio come comprare Tether coin, se conviene farlo, come custodirla e tutto ciò che c’è da sapere su questa criptovaluta, così da potersi creare un’opinione a riguardo.

Cosa è Tether coin

Come anticipato, siamo al cospetto di una stablecoin, termine con il quale ci si riferisce a una moneta digitale avente lo scopo di sostituire stabilmente una valuta avente corso legale (valuta fiat). Non a caso, il termine tether può essere tradotto in italiano in “legare".

Se è vero che Tether coin viene conosciuta principalmente come stablecoin ancorata al dollaro americano, con codice USD₮, è bene sapere che è ancorata anche ad altre due valute fiat:

EUR₮ : il nostro euro

CNH₮ : lo yuan cinese

Nata nel 2014, trae le sue origini precedentemente nel protocollo Mastercoin di J.R. Willett, ossia colui che ha inventato le ICO (Initial Coin Offering), che permettono a chi vuole lanciare criptovalute di reperire fondi.

A co-fondare questa criptovaluta sono stati Brock Pierce e Craig Sellars, rispettivamente membro ufficiale e CTO della Mastercoin Foundation. A loro occorre aggiungere Reeve Collins, co-fondatore di SmartMedia Technologies.

Il nome iniziale della criptovaluta era Realcoin, per differenziarla dalle altre. Tuttavia, a soli 4 mesi dal lancio, ha acquisito il nome attuale di Tether coin (₮). I primi token sono arrivati sulla blockchain di Bitcoin nell’ottobre 2014.

Prezzo e Andamento di Tether coin Oggi

Essendo una criptovaluta piuttosto atipica, il prezzo di Tether coin oscilla con una volatilità molto minore rispetto ad altre, come dimostrano i grafici che ne riportano l’andamento. La quotazione di Tether coin, dunque, non presenta grandi variazioni nel corso del tempo, e le oscillazioni del valore di questa stablecoin sono dovute più che altro a quelle riportate dal dollaro americano.

Per conoscere il prezzo e l’andamento di Tether Coin nel dettaglio è possibile controllarne lo stato attuale tramite il grafico qui presente.

Dove comprare Tether coin

Tether rientra nella classifica delle criptovalute più apprezzate e che valgono di più, vediamo quindi come acquistarla e dove è possibile farlo.

Come comprare e scambiare Tether coin

Chi desidera acquistare criptovalute solitamente ha a disposizione due possibilità:

trading CFD

acquisto diretto su exchange

La differenza principale tra le due modalità è che nel primo caso bisognerà sottoscrivere i contract for difference, ossia contratti per differenza, contratti standardizzati e quindi di facile gestione, nonché derivati, poiché replicano il valore di un sottostante.

Nel secondo caso, invece, si effettuano degli acquisti di criptovaluta per speculare sul suo valore; nello specifico, si acquisterà Tether con quando il valore è basso e si rivenderà quando questo cresce.

Dove comprare e scambiare Tether?

Chi vuole acquistare dei Tether Coin può farlo su alcune piattaforme di exchange di criptovalute, come Bitpanda, Coinhouse e BitMEX ad esempio, che permettono infatti di comprare la quantità desiderata di Tether.

Di seguito è possibile trovare una lista delle migliori piattaforme di trading ed exchange. Queste presentano regolare licenza per operare, quindi risultano affidabili in termini di rispetto della privacy e dei fondi. Inoltre, offrono numerosi servizi utili, semplici da usare ma al contempo all’avanguardia. Da non sottovalutare anche il fatto che si avranno costi contenuti per quanto riguarda spread e commissioni.

Valore Tether Coin/Euro

Per quanto riguarda la conversione in tempo reale di Tether coin in euro, è bene sapere che ci sono diversi portali che mettono a disposizione strumenti con cui effettuarla. In rete esistono dei tool appositi che permettono di convertire il valore di Tether coin in euro in tempo reale, facendo quindi un rapido cambio Tether Coin/Euro.



In rete sono presenti diversi tool di conversione come quello qui presente, studiati appositamente per calcolare il valore di qualsiasi criptovaluta in euro. Mediante specifici criteri e fattori, questi strumenti calcolano la quotazione di una criptovaluta (come Tether, appunto) convertendola in euro.

In molti casi sono gli stessi broker e piattaforme Exchange a mettere a disposizione dei propri utenti strumenti di questo genere, integrandoli al loro interno.

Come Guadagnare con Tether Coin

Rispondere alla domanda su come guadagnare con Tether coin non è semplice. Essendo legata a doppio filo con il dollaro, investire su questa criptovaluta non dà molte speranze di ottenere profitti nel lungo termine. Infatti, più si allunga l’orizzonte temporale considerato, più il valore di un USDT tende al dollaro esatto.

Da questo punto di vista le prospettive per gli investitori non sono granché (ma questo non l’ha mai nascosto nemmeno il team di Tether). C’è invece sicuramente più terreno fertile per i trader, che possono provare a cogliere le piccole oscillazioni giornaliere del cambio. In questo modo è possibile guadagnare qualcosa, sfruttando rialzi e ribassi.

A tal proposito, molti si chiedono anche se è possibile “minare” (quindi estrarre) Tether coin, come accade per numerose criptovalute. La risposta in questo caso è negativa: è infatti impossibile il mining per Tether coin, in quanto solo Tether può emettere questa criptovaluta. Si potrà quindi procedere esclusivamente con l’acquisto per ottenere nuovi Tether coin.

Wallet Tether Coin Raccomandati

Chi è interessato all’acquisto di criptovalute dovrebbe scegliere sempre con la massima cura il wallet nel quale custodirle. La scelta del giusto wallet è infatti importante per soddisfare delle esigenze specifiche e mettere i propri Tether al sicuro, proteggendoli così da eventuali attacchi informatici e furti.

Prima di decidere qual è il crypto wallet migliore per le proprie necessità, è bene sapere che ne esistono di due tipi.

La prima tipologia è quella degli hot wallet. Questi sono sempre connessi a Internet e risultano molto comodi per chi utilizza spesso le piattaforme di exchange come Coinbase e Binance che, non a caso, propongono dei wallet integrati.

L’altra categoria di wallet è quella dei cosiddetti cold wallet, noti anche come hardware wallet. Questi wallet funzionano offline e si collegano a internet solo nel momento in cui l’utente desidera operare con le criptovalute.

Ledger Nano X

Questo wallet S-Pen combina il Ledger Nano X con l’app Ledger Live, per la massima sicurezza e controllo. Il Ledger Nano X mantiene le criptomonete offline e protette. È possibile gestire le proprie criptovalute ovunque ci si trovi, acquistandole e scambiandole in pochi secondi, in modo semplice, sicuro e intelligente.

Ledger Nano X è il portafoglio hardware perfetto per gestire le criptovalute in movimento. Si collega infatti al telefono tramite Bluetooth e dispone di un ampio schermo per un facile utilizzo. Si possono installare fino a 100 app contemporaneamente, inclusi Bitcoin, Ethereum, XRP e oltre 1.800 token diversi.

Ledger Nano S

Combina il Ledger Nano S con l’app Ledger Live per la massima sicurezza. Come il precedente, anche il Ledger Nano S mantiene le criptomonete offline e protette. Anche in questo caso si possono acquistare e scambiare criptovalute in pochi secondi, in modo semplice, sicuro e smart.

È possibile installare fino a 3 applicazioni sul dispositivo, a seconda delle loro dimensioni. Ledger Nano S supporta Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, EOS, Stellar e molti altri. È sempre possibile installare e disinstallare in sicurezza le applicazioni sul dispositivo per ottimizzare le esigenze di capacità.

Con l’app Ledger Live, ogni transazione viene confermata sul portafoglio hardware, mantenendo la crittografia al sicuro. Sarà possibile operare ovunque ci si trovi.

Pro e Contro di Tether Coin

Pro Contro Pro assenza di commissioni per i trasferimenti di valuta nei portafogli Tether

tempi di transazione rapidissimi

stabilità maggiore rispetto alle criptovalute tradizionali

prezzo vicino alla fiat di riferimento

non suscettibile alle fluttuazioni di mercato Contro impossibilità di estrarre nuove criptovalute (solo Tether può emettere l’asset)

assenza di anonimato

ha la facoltà di bloccare e congelare i fondi degli utenti

impossibilità di fare operazioni di cross-chain

non è ancora accettato come metodo di pagamento

Conclusioni

Conviene comprare Tether coin? Come detto, questa criptovaluta è una stablecoin, quindi non si caratterizza per la volatilità che contraddistingue in genere questo asset digitale. Il valore della criptovaluta Tether (USDT) è infatti in rapporto 1:1 con il dollaro americano.

In virtù di ciò e al di là delle opinioni che si possono avere a riguardo, Tether coin può convenire soprattutto se si cercano asset dal valore stabile da inserire nel proprio portafoglio, per controbilanciare altri più volatili o essere al riparo da future svalutazioni.



Inoltre, Tether può convenire per acquistare altre criptovalute con un controvalore stabile da utilizzare, con la certezza che in futuro non sarà soggetto a pesanti svalutazioni. Infatti, il valore di Tether si muove in un range molto ristretto, compreso tra $0,99 e $1,02.

Del resto, Tether ha anche il vantaggio di essere solitamente accettata da molti exchange, quindi non bisognerà fare più passaggi, come accade invece per altre criptovalute meno diffuse.

Se invece si cercano asset per conseguire profitti importanti, Tether coin potrebbe non fare al caso proprio.

Domande Frequenti su Tether Coin Quando conviene vendere Tether Coin? Dal momento che Tether ha un valore che è ancorato a quello del dollaro, la risposta a questa domanda è semplice. In sostanza, nel momento in cui le criptovalute aumentano di valore rispetto al dollaro, conviene vendere Tether e investire ad esempio in Bitcoin, Ethereum o altri tipi di criptovalute. I Tether Coin sono sicuri? Sono sicuri nella misura in cui si scelgono exchange sicuri e affidabili, e che godano di una buona reputazione. Nella nostra guida abbiamo consigliato in particolare cinque piattaforme dove poter comprare e scambiare Tether coin in maniera sicura. Come posso spendere i miei Tether Coin? È possibile spenderli acquistando altre criptovalute o nuovi Tether Coin. Questa criptovaluta purtroppo non è accettata come metodo di pagamento nella maggior parte dei casi. Quali competenze occorrono per investire in Tether Coin? Sicuramente è bene avere una strategia di investimento in generale sulle criptovalute, ma anche nello specifico su Tether coin. Ne abbiamo parlato in questa guida: trattandosi di una stablecoin, è necessario fare considerazioni importanti e approfondite prima di lanciarsi nella compravendita di questa crypto. E sicuramente è bene avere una panoramica chiara dell’andamento del dollaro, visto che Tether coin è legata indissolubilmente ad esso. Come convertire Tether Coin in Euro? Sul web esistono diversi tool di conversione che permettono di trasformare in maniera semplice e veloce il valore di una o più unità Tether in euro. Basta utilizzare i servizi di piattaforme exchange (come eToro o Binance ad esempio), oppure ricorrere a strumenti di portali terzi, facilmente reperibili su Google.

