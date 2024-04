Compra sul ribasso: ecco 3 criptovalute con uno sconto enorme

I possessori di Sui sperano in una ripresa nelle prossime settimane, dato che il token della rete è sceso sotto gli 1,00$. L’attività DeFi di Filecoin potrebbe crollare a seguito delle polemiche provenienti da STFIL.

Gli investitori stanno accumulando i token NuggetRush (NUGX) dopo la sua mega prevendita che ha raccolto oltre 3,8 milioni di dollari. NuggetRush (NUGX) ha sovraperformato molti token di gioco, vendendo oltre 270 milioni di monete in prevendita. Tuttavia, può diventare uno dei migliori progetti DeFi nel settore dei giochi? Discutiamone.

>> Scopri NuggetRush ora <<

La partnership di Sui con Blocktrade potrebbe aiutarla a rimanere sopra $ 1

Sui ha perso lo slancio rialzista mentre il mercato entra nella terza settimana di aprile. Nonostante abbia raggiunto un massimo di 2,10 dollari a metà marzo, Sui è scesa bruscamente, perdendo quasi 1 miliardo di dollari di capitalizzazione di mercato. Il calo di Sui ha coinciso con una correzione del mercato che ha seguito la brusca ritirata di Bitcoin dalla soglia dei 70.000$.

Il 13 marzo SUI è stato scambiato a 1,6191$. Due settimane dopo, il 28 marzo, è salito del 24,82% a 2,0210$. SUI è sceso del 15,35%, raggiungendo 1,7107$ l’8 aprile. Tuttavia, il crollo dei prezzi a livello di mercato ha fatto scendere SUI del 37,73% a 1,0651$ il 13 aprile.

Sui potrebbe riprendersi grazie a una partnership con Blocktrade annunciata il 10 aprile. La partnership consentirà agli utenti di Blocktrade di scambiare token SUI. Offrirebbe anche pagamenti SUI in Europa tramite Blocktrade Pay. Gli analisti affermano che questo aumenterà la popolarità di SUI, spingendo il suo valore in aumento del 50,15% a $1,5993. Questo potrebbe anche rendere SUI una delle altcoin più rialziste.

La controversia scuote il protocollo di staking di Filecoin

Lo staking di Filecoin potrebbe subire un duro colpo nelle prossime settimane a causa delle controversie che circondano uno dei suoi più grandi protocolli DeFi. Il 9 aprile, il protocollo STFIL ha annunciato che la polizia cinese aveva arrestato diversi membri del suo team. La loro detenzione ha fatto seguito all’insolito spostamento di token Filecoin (FIL) per un valore di 40 milioni di dollari verso un indirizzo sconosciuto.

La notizia ha coinciso con il forte calo di Filecoin (FIL) a metà aprile. FIL è stato scambiato a 11,18$ l’11 marzo. Il 25 marzo è sceso del 16,25% a 9,3625$. FIL è sceso del 5,64%, raggiungendo 8,8336$ il 7 aprile, prima di scendere del 35,12% a 5,7307$ il 13 aprile.

Il calo di Filecoin (FIL) potrebbe peggiorare se la sua attività di staking dovesse diminuire. I rapporti di Onchain mostrano che il protocollo di staking Filecoin (STFIL) ha registrato un calo di quasi il 50% del TVL nell’ultimo mese. Tuttavia, alcuni analisti affermano che gli sviluppi positivi dei prossimi aggiornamenti di Filecoin (FIL) stimoleranno la sua ripresa. Ciò potrebbe spingere il token FIL di Filecoin in rialzo del 55,90% a 8,9344$, rendendolo una delle migliori criptovalute.

L’impennata del mercato di NuggetRush sottolinea la convinzione di Bybit nell’aumento dell’attività di gioco

NuggetRush (NUGX) sta portando gli spettacoli del mining nel settore dei giochi blockchain, offrendo un’opportunità unica nel suo genere per accumulare ricompense in oro reale. Situato nell’ecosistema di Ethereum, NuggetRush (NUGX) è un gioco unico incentrato sul ricreare le emozioni del mining artigianale. Invita i giocatori nel suo ecosistema per costruire attività dall’estrazione mineraria e dallo scavo di risorse minerarie.

I giocatori di NuggetRush (NUGX) affrontano sfide che vanno dal rilevamento del suolo allo scavo e alla raffinazione delle risorse minerarie. Per fortuna, i pagamenti per i tuoi sforzi di gioco includono NFT, fondi di gioco e oggetti da collezione di alto valore. NuggetRush (NUGX) offre anche un gameplay coinvolgente che consente la collaborazione con altri giocatori in attività e sfide di gruppo.

Offre anche vari modi per accumulare ricchezza dal suo ecosistema. I giocatori possono guadagnare dalla vendita di NFT di alto valore. Possono anche mettere in staking i loro oggetti da collezione di gioco, guadagnando ricompense APY fisse determinate dalla durata dello staking selezionata. Ciò consente ai giocatori di accumulare ricompense senza vendere i propri oggetti da collezione.

Una delle caratteristiche distintive di NuggetRush (NUGX) sono i suoi NFT RUSHGEM dorati. I giocatori possono ricevere ricompense in oro quando scambiano i loro RUSHGEM sul mercato del gioco. L’ICO blockchain di NuggetRush è completa.

Sono stati raccolti oltre 3,8 milioni di dollari poiché il progetto ha venduto 271 milioni di token in prevendita agli investitori. Sempre più giocatori si stanno unendo a NuggetRush (NUGX) per capitalizzare il suo prossimo evento airdrop.

Visita il sito web di prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.