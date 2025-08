I migliori exchange crypto P2P del 2025 a confronto: sicuri, anonimi e convenienti

Gli exchange di criptovalute P2P rappresentano la migliore alternativa a quelli tradizionali e sono estremamente importanti per molti investitori, soprattutto se desiderano utilizzare metodi di pagamento o valute secondarie diverse da EUR, USD, ecc., o se sono limitati nella loro capacità di acquistare criptovalute a causa di ostacoli normativi.

Ma cosa sono le piattaforme P2P per criptovalute? Perché stanno diventando sempre più rilevanti nel 2025 e quali sono gli ostacoli normativi?

Abbiamo esaminato in dettaglio le migliori piattaforme P2P per criptovalute: ecco cosa le rende così speciali e quali sono le caratteristiche specifiche di ciascuna piattaforma.

Il miglior exchange di criptovalute P2P è Best Wallet: questo provider è estremamente intuitivo. Sebbene al momento offra solo un’app e nessuna piattaforma online, la sua app è molto valida.

Cosa sono gli exchange di criptovalute P2P?

Il trading peer-to-peer prevede l’acquisto di criptovalute direttamente da altri utenti. Non ci sono intermediari o broker, come nel caso degli exchange di criptovalute CEX.

Le piattaforme P2P possono quindi essere considerate un mercato per le criptovalute.

Per gli investitori, questo offre maggiore flessibilità, ma richiede anche una maggiore due diligence, poiché l’acquisto di criptovalute tramite exchange P2P presenta alcune insidie. Ne parleremo più avanti.

Esistono due forme di piattaforme P2P:

Piattaforma di prestito P2P: piattaforme che vendono prestiti da altri privati (in questo caso, i privati sono anche chiamati “peer”) a investitori privati. Questo accade spesso con clienti con un merito creditizio inferiore, solitamente provenienti da paesi con un merito creditizio inferiore.

piattaforme che vendono prestiti da altri privati (in questo caso, i privati sono anche chiamati “peer”) a investitori privati. Questo accade spesso con clienti con un merito creditizio inferiore, solitamente provenienti da paesi con un merito creditizio inferiore. Piattaforma P2P di criptovalute: si tratta di piattaforme in cui gli investitori privati comprano Bitcoin e crypto per lo più in forma anonima da altri privati, chiamati “pari” nel settore delle criptovalute.

Perché il trading P2P sta diventando sempre più popolare

Perché il trading tramite piattaforme P2P è così necessario nel settore delle criptovalute? Questa domanda potrebbe essere posta soprattutto dai principianti, dato che il trading tramite exchange di criptovalute affermati come Kraken, Binance, Bitpanda, Bison o Coinbase funziona in modo eccellente.

Sebbene questo sia generalmente vero, ci sono casi in cui questi exchange possono essere dannosi per gli investitori. Alcuni esempi includono:

Misure KYC e di verifica potenziate: le piattaforme P2P solitamente offrono la possibilità di acquistare criptovalute in modo anonimo, ovvero senza verifica.

le piattaforme P2P solitamente offrono la possibilità di acquistare criptovalute in modo anonimo, ovvero senza verifica. Metodi di pagamento limitati: chi desidera acquistare Bitcoin con PayPal, per esempio, spesso non ha altra scelta che utilizzare gli exchange di criptovalute P2P. Anche altri metodi di pagamento sono spesso soggetti a queste restrizioni.

chi desidera acquistare Bitcoin con PayPal, per esempio, spesso non ha altra scelta che utilizzare gli exchange di criptovalute P2P. Anche altri metodi di pagamento sono spesso soggetti a queste restrizioni. Restrizioni specifiche per paese : ci sono paesi che vietano il trading di criptovalute. Di solito non ci sono exchange di criptovalute autorizzati, per cui resta libero solo il trading di criptovalute P2P.

: ci sono paesi che vietano il trading di criptovalute. Di solito non ci sono exchange di criptovalute autorizzati, per cui resta libero solo il trading di criptovalute P2P. Commissioni aumentate presso i broker di criptovalute: chi sceglie il trading P2P non deve pagare commissioni di intermediazione, quindi può, per esempio, acquistare Bitcoin senza commissioni.

In tutti questi casi, una piattaforma P2P è esattamente ciò di cui si ha bisogno.

Le migliori piattaforme di criptovaluta P2P del 2025 a confronto

Piattaforma Coin Commissioni Sicurezza Metodo di pagamento Caratteristiche speciali Best Wallet 1000+ A seconda del servizio di pagamento 2FA, Fireblocks, Non-Custodial SEPA, carta di credito, Apple/Google, PayPal Nessun KYC, wallet decentralizzato, launchpad integrato MEXC Oltre 2.200 0% Maker, 0,05% Taker Sistema di rating, fondo assicurativo SEPA, carta di credito Copy trading, ampia selezione di altcoin OKX 350+ dallo 0,08% Cold wallet, licenza MiCA P2P, PayPal, carta di credito Piattaforma DeFi e guadagni Binance 350+ da 0,1% SAFU, audit esterni, 2FA P2P, carta di credito, bonifico, Apple Pay Launchpad, earn, NFT, margin/futures trading ByBit 600+ dallo 0,055% Elevata liquidità, cold wallet P2P, SEPA, Carta ByBit Copy trading, mercato NFT BingX 750+ dallo 0,02% ShieldX, licenza FSIC P2P, Google/Apple Pay Conto demo, social trading KuCoin oltre 700 dallo 0,02% Controlli di sicurezza, token KCS P2P, carta di credito Mercato NFT

Come funziona un exchange di criptovalute P2P

Gli exchange di criptovalute P2P forniscono una struttura per lo scambio diretto di beni: in questo caso, denaro per criptovalute.

La piattaforma P2P per criptovalute fornisce un’infrastruttura a questo scopo, inclusi il marketplace, i profili utente, le recensioni e le esperienze degli utenti, la cosiddetta rampa di accesso e di uscita fiat (la possibilità di pagare con metodi di pagamento tradizionali e di prelevare) e altri strumenti utili.

In genere, le piattaforme P2P per criptovalute funzionano in modo simile ad altri marketplace noti, in cui gli utenti vendono direttamente ad altri utenti, come eBay, Airbnb o Fiverr.

Ecco come registrarsi su un exchange di criptovalute P2P:

Passaggio 1: Registrazione

Per prima cosa, registra un account cliente o crea un profilo utente.

Passaggio 2: Creazione di un annuncio

Se desideri vendere criptovalute, consultare le offerte o acquistare criptovalute, devi prima creare un annuncio.

È necessario prestare attenzione a dettagli come limiti, quantità, prezzo, metodi di pagamento e valutazioni.

Passaggio 3: Trading

Il venditore invia i token a un wallet di deposito a garanzia, a condizione che il servizio sia gestito tramite una piattaforma centralizzata. L’acquirente trasferisce quindi l’importo direttamente al venditore.

Una volta confermato il pagamento, la piattaforma di deposito a garanzia rilascia la criptovaluta acquistata e la invia all’acquirente.

Sicurezza nel trading di criptovalute P2P

La sicurezza gioca naturalmente un ruolo fondamentale nel trading di criptovalute P2P, poiché gli utenti operano direttamente tra loro e non esiste un intermediario centrale.

Tuttavia, ciò comporta anche un certo rischio di frode e furto di identità quando si opera al di fuori delle piattaforme consolidate.

I marketplace P2P affidabili utilizzano servizi di deposito a garanzia per aumentare la sicurezza.

Garantiscono che le criptovalute vengano rilasciate solo dopo aver ricevuto il pagamento; inoltre è importante prestare attenzione ai profili utente verificati, alle recensioni e all’autenticazione a due fattori.

Inoltre, gli utenti non devono mai rivelare informazioni personali o l’accesso al proprio wallet e segnalare immediatamente qualsiasi attività sospetta.

Un uso consapevole e cauto protegge dai pericoli più comuni del trading di criptovalute P2P.

Vantaggi e svantaggi del trading P2P

Per il consumatore medio, ovvero chi desidera semplicemente collezionare le migliori criptovalute e acquistare alcune alternative a Bitcoin, le piattaforme P2P non sono generalmente la scelta giusta.

Tuttavia, ci sono situazioni specifiche in cui le piattaforme P2P per criptovalute sono l’ideale, per esempio quando si desidera l’anonimato .

Vantaggi

Anonimato: garantito con i provider senza KYC

garantito con i provider senza KYC Varietà di metodi di pagamento: per esempio, il popolare PayPal è molto spesso offerto

per esempio, il popolare PayPal è molto spesso offerto Accesso globale: anche nelle regioni in cui non sono presenti exchange di criptovalute autorizzati, è possibile effettuare trading tramite piattaforme P2P

anche nelle regioni in cui non sono presenti exchange di criptovalute autorizzati, è possibile effettuare trading tramite piattaforme P2P Tariffe spesso più economiche rispetto a CEX: perché non ci sono commissioni di intermediazione.

Svantaggi

Investimento di tempo e fiducia necessari: non si conosce l’altra persona e di solito si è completamente anonimi

non si conosce l’altra persona e di solito si è completamente anonimi Rischio di frode: esiste un certo rischio di frode dovuto a credenziali false o phishing

esiste un certo rischio di frode dovuto a credenziali false o phishing Fluttuazioni dei prezzi nelle transazioni più lunghe: sebbene siano normali, comportano un certo rischio

Best Wallet è la migliore piattaforma P2P del 2025

Best Wallet non è un tradizionale marketplace di criptovalute P2P ma ambisce a diventare la migliore piattaforma P2P.

Il motivo è che, in quanto exchange di criptovalute decentralizzato con numerose funzioni di pagamento integrate, Best Wallet combina quasi tutte le funzionalità di una piattaforma di trading di criptovalute P2P.

All’interno di Best Wallet:

La registrazione è rapida e semplice poiché non è richiesta alcuna verifica

Non c’è nessun intermediario, solo i processori di pagamento connessi servono a proteggere la transazione

L’app può essere scaricata da molti paesi in tutto il mondo, non ci sono restrizioni

Esistono numerosi metodi di pagamento, grazie a decine di processori di pagamento collegati

A questo si aggiungono le esperienze positive che molti utenti hanno già avuto con questo nuovo crypto wallet.

Le moderne tecnologie di sicurezza e la semplice interfaccia utente hanno colpito molti utenti.

Il vantaggio principale è che, in un confronto tra piattaforme P2P, Best Wallet si distingue per i prezzi migliori e la facilità di configurazione, mentre il principale svantaggio è che il wallet non è ancora completamente sviluppato, infatti alcune funzionalità sono ancora in fase di realizzazione.

Conclusione: la scelta migliore per il 2025

Con un’adeguata preparazione e rischi gestibili, le piattaforme di criptovalute P2P rappresentano un’alternativa interessante e flessibile per l’acquisto di criptovalute in modo anonimo e diretto.

A seconda del paese di origine o di residenza, gli exchange di criptovalute P2P sono spesso l’unico modo per accedere a Bitcoin e alle altcoin a basso costo.

Nel nostro approfondito test sulle piattaforme P2P, Best Wallet si è rivelata la migliore piattaforma P2P per gli investitori, grazie alle sue condizioni vantaggiose e al fatto che offre anche PayPal come metodo di pagamento.

Ciò che rende Best Wallet particolarmente interessante è che i singoli venditori privati non devono essere verificati individualmente; gli acquisti possono essere facilmente effettuati tramite processori di pagamento esterni, sebbene Best Wallet non sia una piattaforma P2P nel senso tradizionale del termine.

Best Wallet soddisfa tutte le caratteristiche di una piattaforma P2P e rappresenta un collegamento ideale tra i moderni crypto wallet e le piattaforme P2P flessibili.

