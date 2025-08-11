Nuovo record storico per Bitcoin? La criptovaluta torna a correre

La settimana centrale di agosto si apre con un nuovo record storico (o quasi) per Bitcoin. Ed è questa la vera notizia: il forte rialzo coincide con quello che, storicamente, è ritenuto uno dei periodi dell’anno meno favorevoli per assistere a una crescita. Come sempre accade in questi casi, il trend positivo della criptovaluta più importante ha contagiato le altre.

La crescita di Bitcoin, sopra i 122.000 dollari

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, BTC si trova a 121.968 dollari (fonte CoinDesk). Nelle ultime 24 ore ha toccato quota 122.234 dollari, a breve distanza dal far segnare un nuovo massimo da quando l’asset è in circolazione. Il picco da superare è 123.089 dollari del 14 luglio. Il grafico qui sotto mostra l’andamento registrato nel corso degli ultimi mesi. Prendendo in considerazione la giornata lasciata alle spalle, l’incremento si attesta al 3,4% circa, il 6% nell’ultima settimana.

Non è mai semplice individuare con esattezza cosa inneschi le dinamiche della finanza decentralizzata, ma rispetto a quanto avveniva diversi anni fa, oggi possiamo affermare che sono influenzate anche da quanto avviene nel mondo reale. Vale a dire che l’interesse manifestato dagli investitori istituzionali e l’adozione da parte dei risparmiatori su larga scala, hanno reso Bitcoin e le altre criptovalute in qualche modo esposti a quando avviene sui mercati tradizionali e sul fronte politico: la pubblicazione dei dati sull’inflazione, le tensioni tra i tensioni, le politiche sui tassi d’interesse, le novità introdotte o discusse a livello normativo e così via.

Come sempre, nonostante l’entusiasmo per questo trend positivo, invitiamo a considerare qualsiasi mossa con grande attenzione. Molte volte abbiamo osservato e raccontato come la volontà di monetizzare un rialzo possa tradursi in poche ore in un brusco calo del prezzo.

In apertura abbiamo citato come anche altri asset stiano beneficiando del momento. Il più in forma tra quelli principali è senza dubbio Ether, arrivato a toccare i 4,3 dollari: +1,81% da ieri e +15,54% nell’ultima settimana. Bene anche XRP, SOL e Dogecoin.