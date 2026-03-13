Finanziamento terroristi Iran: Binance denuncia WSJ

Binance ha denunciato il Wall Street Journal per diffamazione in seguito all’articolo pubblicato il 23 febbraio. Il quotidiano ha riportato il licenziamento di alcuni dipendenti che aveva segnalato un trasferimento di criptovalute verso terroristi iraniani. Ciò ha comportato l’avvio di un’indagine da parte del Dipartimento di Giustizia.

Oltre 1,7 miliardi di dollari a terroristi iraniani

Binance aveva ammesso nel 2023 la violazione delle sanzioni contro Iran, Cuba, Siria e Russia, oltre che la violazione della legge antiriciclaggio. L’azienda ha pagato una multa di 4,3 miliardi di dollari. Il CEO Changpeng Zhao si è dimesso, ha pagato una multa di 50 milioni di dollari ed è stato condannato a quattro mesi di prigione (a fine ottobre 2025 è stato perdonato da Trump).

Nonostante questi precedenti, Binance ha permesso di aprire alcuni account utilizzati per finanziare gruppi di terroristi in Iran con oltre 1,7 miliardi di dollari in criptovalute tra il 2024 e il 2025, come riportato dal Wall Street Journal. Queste attività illecite sono state segnalate dallo staff dedicato. I dirigenti dell’azienda hanno quindi licenziato i dipendenti “ficcanaso”.

Binance ha denunciato il Wall Street Journal perché l’articolo del 23 febbraio contiene affermazioni false e diffamatorie. L’azienda spiega che i dipendenti sono stati licenziati per aver sottratto dati confidenziali, non perché avevano segnalato il trasferimento illecito di criptovalute. Binance sottolinea che rispetta tutte le leggi e i controlli vengono effettuati da un team di oltre 1.500 persone.

L’azienda scrive che, a causa dell’articolo del quotidiano, sono state avviate indagini non necessarie. Quella più recente è del Dipartimento di Giustizia e riguarda appunto il finanziamento dei terroristi iraniani. Il WSJ afferma però che non può determinare se l’indagine è nei confronti di Binance o degli utenti del servizio di exchange.