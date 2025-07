Nuovo record per Bitcoin: per la prima volta sopra i 120K

Non era mai accaduto prima: nuovo record per Bitcoin, che per la prima volta nella sua storia ha superato la soglia dei 120.000 dollari. La crescita è stata registrata in modo piuttosto repentino, nel corso del fine settimana, con un primo rialzo significativo venerdì, per poi salire nelle ore scorse.

Bitcoin ha superato i 120.000 dollari: nuovo record

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, il prezzo di BTC si trova intorno ai 122.000 dollari. Il grafico qui sotto mostra l’andamento relativo all’ultimo mese, perlopiù stazionario tra i 105.000 e i 110.000 dollari, fino a far segnare un forte incremento negli ultimi giorni.

Cosa ha portato la criptovaluta al suo nuovo record? Come sempre, non è semplice individuare una sola e unica ragione. Il mercato della finanza decentralizzata è spesso animato da dinamiche che chiamano in causa l’andamento dei mercati più tradizionali, la geopolitica e decisioni prese sul fronte normativo, ma anche il desiderio di monetizzare da parte degli investitori.

A questo giro, il rialzo è coinciso con l’annuncio di nuovi dazi USA su Europa e Messico. Non solo, c’è stata anche la pubblicazione dei dati sull’inflazione negli Stati Uniti. Tutto questo senza dimenticare la prospettiva di poter assistere a breve all’introduzione di una nuova legge a stelle e strisce proprio a tema monete virtuali.

Ricordiamo che Donald Trump, durante la campagna elettorale che lo ha riportato alla Casa Bianca, si è autodefinito il Crypto President e ha promesso un allentamento delle restrizioni fino a oggi applicate alla circolazione delle criptovalute. Una prospettiva che indubbiamente stuzzica l’immaginazione di chi vuol far leva su questi asset per incrementare il proprio patrimonio.

È l’inizio di un’epoca d’oro per Bitcoin e per l’intero settore crypto oppure si tratta di una fiammata destinata a spegnersi in fretta? Come sempre, ogni previsione in questo ambito va presa con le pinze. Valutare con estrema attenzione qualsiasi investimento, il rischio volatilità è sempre dietro l’angolo.