A cena con Trump, anzi con $TRUMP

L’ennesima trovata di Donald Trump (o del suo staff) è legata alla memecoin $TRUMP disponibile da gennaio: i 220 migliori detentori dell’asset potranno partecipare a una cena in compagnia del presidente degli Stati Uniti. L’appuntamento è fissato al Trump National Golf Club di Washington D.C., per la giornata del 22 maggio.

Compra $TRUMP e vai a cena con Trump

Qui sotto l’invito, pubblicato sul sito ufficiale dell’iniziativa, in pieno stile I want you . Si legge che, nell’occasione, l’autoproclamatosi Crypto President parlerà del futuro delle criptovalute.

La memecoin $MELANIA e il VIP tour

L’annuncio ha avuto un effetto immediato sul prezzo dell’asset, portandolo da circa 9,4 dollari a sfiorare i 15 dollari in meno di un’ora. Al momento il valore si è assestato intorno ai 12,4 dollari (fonte CoinMarketCap). Ne ha beneficiato anche $MELANIA, la memecoin della moglie.

Non è tutto, perché i Top 25 detentori di $TRUMP potranno prendere parte anche a un ricevimento esclusivo prima della cena e a uno speciale VIP tour.

Piuttosto interessante l’elenco delle regole da rispettare per poter presenziare.

La classifica sarà stilata tenendo in considerazione coloro che deterranno la memecoin dal 23 aprile al 12 maggio;

non è possibile partecipare dai paesi inseriti nella watchlist dalle normative antiriciclaggio KYC;

è obbligatorio sottoporsi a un background check (controllo sui precedenti) dopo la selezione;

non è consentito portare ospiti;

dopo aver confermato la partecipazione, non sono ammessi cambiamenti.

Una promessa non mantenuta?

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca non ha fatto esplodere il mercato delle criptovalute, come speravano in molti. Subito dopo la sua rielezione, a novembre, Bitcoin ha fatto registrare un forte rialzo fino a toccare nuovi record storici, sulla spinta di un entusiasmo andato poi man mano scemando, fino a spegnersi per l’assenza di iniziative concrete. Ha pesato anche la totale assenza di qualsiasi riferimento al settore nel discorso di insediamento.