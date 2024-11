Bitcoin vola per l'effetto Trump: nuovo record storico

Il prezzo di Bitcoin ha fatto registrare un nuovo record storico: nelle ore scorse, la criptovaluta ha oltrepassato la soglia degli 89.000 dollari, per la prima volta da quando è in circolazione. Una settimana fa, si aggirava intorno ai 67.000 dollari. Cosa è cambiato in pochi giorni?

Oltre 89.000 dollari, Bitcoin mai così in alto

È la conseguenza diretta della rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca, il ritorno dell’autoproclamato Crypto President. Subito dopo la conferma, BTC ha innescato una crescita repentina, così come molti altri asset della finanza decentralizzata. Il grafico qui sotto, ripreso da CoinDesk, mostra l’andamento durante l’ultima settimana.

A beneficiarne sono anche le principali piattaforme di scambio e di investimento, come Coinbase e Robinhood. Segno positivo poi per Tesla dell’amico Elon Musk, il cui titolo sul mercato azionario è trascinato verso l’alto dall’effetto tycoon.

Le promesse formulate da Trump durante la campagna elettorale sono quelle relative alla creazione di una riserva nazionale di BTC e a un generale allentamento delle normative che oggi regolano il settore, a beneficio di chi sceglie di puntare sulle criptovalute.

È comunque da verificare la tenuta della crescita sul lungo periodo. Molti di coloro che oggi si trovano a gestire un tesoretto nel proprio wallet, grazie al record, potrebbero scegliere di liberarsene e monetizzare l’aumento, al momento più opportuno, dando così il via alla più classica delle dinamiche legate alla volatilità di Bitcoin.

L’Italia e la tassazione sulle plusvalenze

Nel frattempo, in Italia si discute l’innalzamento della tassazione sulle plusvalenze generate dagli asset digitali. La bozza della nuova legge di bilancio (la stessa che prevede un allargamento della Web Tax) la porterebbe dall’attuale 26% al 42%.