I migliori wallet crypto del 2025

I wallet crypto, o portafogli per criptovalute, sono strumenti fondamentali per gestire, conservare e trasferire asset digitali come Bitcoin, Ethereum o altre altcoin.

Non si tratta di “portafogli” nel senso tradizionale, poiché non contengono fisicamente le criptovalute, ma conservano le chiavi crittografiche necessarie per accedere e firmare le transazioni sulla blockchain.

In questo articolo vedremo quali sono i migliori wallet crypto da utilizzare nel 2025, oltre a illustrare quali sono le varie tipologie di wallet e le loro funzionalità.

Best Wallet – un wallet multi-chain con interfaccia semplice e intuitiva

MetaMask – il wallet più usato per Ethereum e dApp, compatibile con reti EVM

Trust Wallet – versatile e multichain, con supporto per migliaia di token

Coinbase Wallet – wallet di Coinbase, adatto ai principianti

Ledger – wallet hardware tra i più sicuri sul mercato

Zengo Wallet – un wallet con chiavi private criptate

Exodus – un wallet crypto mobile molto apprezzato

Phantom – il wallet per la blockchain Solana

Come funzionano i wallet crypto

Prima di addentrarci nell’analisi dei crypto wallet, può tornare utile sapere come funzionano. Fondamentalmente, i wallet si basano sull’uso delle chiavi crittografiche per firmare le transazioni e interagire con la blockchain.

Le transazioni vengono registrati sulla rete decentralizzata, dove viene verificato che i fondi siano effettivamente contenuti nel wallet..

Quando si inviano criptovalute, il wallet genera una firma digitale tramite la chiave privata, per una verifica sulla rete.

Il wallet quindi non conserva i fondi “fisicamente”, ma consente di accedere a un determinato saldo registrato sulla blockchain associato alla chiave pubblica.

I wallet più evoluti offrono anche funzionalità aggiuntive come l’integrazione con DEX (exchange decentralizzati), il supporto per staking, NFT, o la connessione a piattaforme DeFi.

Tipologie di wallet crypto

La classificazione dei wallet si basa principalmente sulla modalità di accesso alle chiavi private, sul tipo di dispositivo e sulla piattaforma utilizzata per gestire gli asset digitali.

Hot wallet e Cold wallet

Gli hot wallet sono wallet connessi a Internet, progettati per garantire accesso immediato ai fondi e facilità d’uso.

Pur offrendo maggiore praticità per operazioni frequenti, questa tipologia risulta più esposta a rischi legati a malware, phishing o accessi non autorizzati.

I cold wallet, invece, operano completamente offline e conservano le chiavi private al di fuori di qualsiasi connessione di rete.

La mancanza di interazione diretta con Internet li rende estremamente sicuri, motivo per cui sono spesso utilizzati per la conservazione a lungo termine di grandi quantità di criptovalute.

Tuttavia, i cold wallet si rivelano meno versatili, specialmente per chi vuole investire nelle ICO (Initial Coin Offering) o sulle meme coin.

Wallet custodial e non-custodial

I wallet custodial affidano questa responsabilità a un’entità terza, generalmente un exchange o una piattaforma centralizzata.

In questo caso, si può accedere ai propri fondi tramite credenziali standard (email e password), senza il controllo diretto delle chiavi crittografiche.

Ii wallet non-custodial, invece, garantiscono all’utente il pieno controllo delle chiavi private, con l’accesso ai fondi e l’autorizzazione per le operazioni disponibile solo tramite la frase di recupero (seed phrase).

Questa categoria è una delle più diffuse nel settore delle criptovalute, ma comporta anche una maggiore responsabilità in termini di sicurezza e backup, in quanto l’utente avrà la totale responsabilità nella salvaguardia delle chiavi crittografiche e della frase di recupero.

Paper wallet e altre soluzioni meno comuni

I paper wallet consistono nella stampa fisica delle chiavi pubbliche e private su un supporto cartaceo. Sono fondamentalmente una tipologia di cold wallet, ultimamente poco diffusa.

In generale, i paper wallet, presentano limitazioni in termini di usabilità e rischi legati alla perdita o al danneggiamento del supporto fisico.

Esistono anche soluzioni alternative, come i wallet su dispositivi air-gapped, che non vengono mai connessi a Internet, o i wallet multisig, che richiedono più firme per autorizzare una transazione.

I wallet crypto migliori del momento

Al momento, tra i wallet crypto più utilizzati dai trader troviamo Best Wallet, Metamask, TrustWallet, Coinbase Wallet e Ledger.

Qui di seguito abbiamo preparato una rassegna per analizzare i loro vantaggi e le loro caratteristiche principali.

Best Wallet: un crypto wallet intuitivo e versatile

Best Wallet si posiziona tra le soluzioni emergenti nel panorama dei migliori wallet crypto grazie a un set di funzionalità pensate per combinare sicurezza, accessibilità e innovazione.

Si tratta di un wallet non-custodial, disponibile sia in versione mobile che desktop, che consente di gestire oltre 120 criptovalute su Ethereum e Binance Smart Chain. L’utente mantiene il pieno controllo delle chiavi private, senza alcun intermediario.

Best Wallet dispone di un sistema di sicurezza robusto che include autenticazione a più fattori, supporto biometrico e backup in cloud.

Tra le sue caratteristiche distintive si segnalano il supporto al lending e allo staking tramite wallet integrati, oltre all’accesso anticipato a token in presale prima del loro lancio sul mercato, attraverso la funzione Upcoming Tokens.

Inoltre BEST, un token nativo per il Best Crypto Wallet offre vantaggi esclusivi agli utenti come la possibilità di ottenere sconti sulle transazioni e partecipare alla governance dell’ecosistema. Tra l’altro, secondo gli analisti, il BEST è una delle migliori opportunità da aggiungere al portafoglio nel 2025.

Per facilità d’uso, completezza dell’interfaccia e accesso alle nuove opportunità del mercato, Best Wallet rappresenta una scelta solida, in particolare per chi muove i primi passi nel settore delle criptovalute e desidera un wallet versatile e intuitivo.

Caratteristiche principali

Compatibilità con Ethereum e Binance Smart Chain

Supporta oltre 120 criptovalute

Sicurezza avanzata: 2FA, biometria, backup in cloud

Funzionalità integrate per lending, staking e presale

MetaMask: il miglior wallet crypto per le dApp

MetaMask è una delle crypto wallet app più utilizzate a livello globale, particolarmente apprezzata per la sua compatibilità con la rete Ethereum e con le applicazioni decentralizzate (dApp).

Disponibile come estensione per browser e come app mobile, MetaMask consente di interagire facilmente con smart contract, NFT, piattaforme DeFi e protocolli Web3.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla possibilità di connettersi direttamente a siti e servizi decentralizzati, MetaMask è diventato lo strumento di riferimento per chi desidera gestire token ERC-20, partecipare a presale, o utilizzare exchange decentralizzati come Uniswap.

Nonostante sia orientato principalmente alla rete Ethereum, supporta anche altre blockchain compatibili con l’EVM (Ethereum Virtual Machine), come BNB Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum e Optimism, configurabili manualmente o tramite servizi come Chainlist.

Caratteristiche principali di MetaMask:

Supporto per token ERC-20, NFT e smart contract

Interfaccia intuitiva e facile connessione alle dApp

Personalizzazione di reti e RPC per l’aggiunta di nuove blockchain

Sicurezza basata su frase seed e protezione locale delle chiavi

Coinbase Wallet: il wallet ufficiale di Coinbase

Coinbase Wallet è il wallet ufficiale dell’omonima piattaforma, progettato per garantire facilità d’uso e un elevato standard di sicurezza, particolarmente apprezzato da utenti alle prime armi e da chi desidera esplorare le applicazioni decentralizzate (dApp).

Questo wallet consente la gestione autonoma delle chiavi private e supporta oltre 5.000 asset digitali, tra criptovalute e token NFT.

La compatibilità con le blockchain più diffuse e l’attenzione alla selezione dei token, che vengono sottoposti a verifiche prima di essere listati, rappresentano ulteriori garanzie per l’utente.

Coinbase Wallet è disponibile in versione mobile e si può sincronizzare anche con estensioni browser.

Caratteristiche principale

Compatibile con oltre 5.000 asset digitali

Elevati standard di sicurezza e selezione rigorosa dei token

Integrazione con dApp e gestione NFT

Disponibile su mobile e browser

Trust Wallet: un wallet intuitivo per le dApp e gli NFT

Trust Wallet è ritenuto da molti il miglior wallet crypto, in quanto supporta oltre 100 blockchain e milioni di asset digitali, inclusi token e NFT.

La sua natura non-custodial consente agli utenti di conservare le chiavi private localmente sul proprio dispositivo, mantenendo così il pieno controllo dei fondi in totale autonomia.

L’interfaccia è progettata per essere intuitiva e accessibile, adatta sia ai principianti che agli utenti più esperti.

Una delle funzionalità distintive di Trust Wallet è l’integrazione con dApp e piattaforme DeFi, che permette di interagire direttamente con applicazioni decentralizzate su diverse blockchain, espandendo notevolmente le possibilità di utilizzo del wallet.

Trust Wallet offre anche strumenti per acquistare, scambiare e conservare criptovalute in modo semplice, oltre alla possibilità di fare staking su determinati asset, guadagnando ricompense direttamente all’interno dell’app.

Caratteristiche principali

Gestione di milioni di token e NFT

Integrazione con dApp e protocolli DeFi

Funzioni per acquisto, swap e staking di criptovalute

Protezione locale delle chiavi private, crittografia avanzata

Ledger: uno degli hardware wallet più affidabili

Ledger è uno dei cold wallet più apprezzati da chi vuole conservare criptovalute di alto valore su un supporto fisico.

Tra i modelli più noti vi sono il Ledger Nano S e il Ledger Nano X, quest’ultimo dotato di funzionalità avanzate come il supporto Bluetooth e un sensore per l’impronta digitale.

Entrambi i dispositivi sono compatibili con un’ampia gamma di criptovalute (oltre 1.000), e possono essere utilizzati tramite l’app Ledger Live, che consente di inviare, ricevere, scambiare e gestire asset in totale sicurezza.

Caratteristiche principali

Cold wallet fisico per la custodia offline delle criptovalute

Compatibilità con l’app Ledger Live per la gestione dei fondi

Sicurezza elevata contro attacchi hacker

Ideale per conservazione a lungo termine

Zengo Wallet: un wallet con chiavi private criptate

Zengo Wallet è un wallet ideale per chi cerca la massima sicurezza per tenere asset digitali di alto valore, in quanto sfrutta il Multi-Party Computation (MPC).

Questa particolare tecnologia divide le chiavi private in parti crittografate, riducendo il rischio di furto o di smarrimento.

Inoltre, Zengo Wallet dispone di funzionalità avanzate come l’autenticazione a tre fattori e il riconoscimento facciale.

Il wallet fino a 180 asset tra criptovalute ed NFT, con la possibilità di effettuare scambi, vendite e acquisti senza costi aggiuntivi per le transazioni.

L’interfaccia, facile da usare e intuitiva permette di svolgere le operazioni velocemente, mentre il servizio clienti si rivela molto rapido.

Caratteristiche principali:

Sicurezza avanzata con tecnologia MPC

Autenticazione a tre fattori e riconoscimento facciale

Supporto per 180 asset digitali

Interfaccia intuitiva

Exodus: un wallet crypto mobile

Tra i wallet crypto da utilizzare su dispositvi mobili, Exodus viene ritenuto uno dei migliori sulla piazza. L’app è disponibile per dispositivi iOS e Android, con la possibilità di generare chiavi private solo sul dispositivo, in modo che restino sotto il controllo unico dell’utente.

Pertanto, queste chiavi non vengono salvate sul server di Exodus, quindi verrà fornito un codice di recupero per ripristinare l’accesso al wallet.

L’interfaccia intuitiva rende Exodus particolarmente facile da usare anche per i trader alle prime armi, inoltre supporta più di 120 criptovalute.

Caratteristiche principali

Ottimo per i dispositivi mobili

Chiavi private sotto il controllo dell’utente

Facile da usare

Supporto per 120 criptovalute

Phantom: uno dei migliori wallet crypto per la blockchain Solana

I trader che sono soliti operare sulla blockchain Solana, utilizzano Phantom Wallet. Si tratta di un wallet non custodial che permette agli utenti di gestire autonomamente le chiavi private.

Per una protezione aggiuntiva, il Phantom Wallet si può integrare con Ledger, inoltre permette di utilizzare l’autenticazione biometrica per una maggiore sicurezza.

Sebbene il wallet sia stato progettato per Solana, in realtà si può utilizzare anche con altre reti come Ethereum e Polygon, risultando a tutti gli effetti un wallet multi-chain. A questa versatilità, si aggiungono il supporto per 100 criptovalute e un’interfaccia intuitiva.

Caratteristiche principali

Ideale per il trading su Solana

Integrazione con Ledger

Autenticazione biometrica

Supporto per 100 criptovalute

Wallet Tipo Compatibilità Sicurezza Funzionalità principali Best Wallet Hot wallet non-custodial Ethereum, BNB Chain (120+ crypto) 2FA, biometria, backup in cloud Staking, lending, accesso a presale, token BEST MetaMask Hot wallet non-custodial Ethereum, reti EVM (BNB, Polygon, Arbitrum, ecc.) Seed phrase locale, backup manuale Supporto dApp, NFT, DeFi, personalizzazione RPC Coinbase Wallet Hot wallet non-custodial Multi-chain (5.000+ asset) Standard elevati, verifica token Gestione NFT, dApp, wallet mobile e browser Trust Wallet Hot wallet non-custodial Oltre 100 blockchain Crittografia locale delle chiavi dApp, DeFi, staking, acquisto e swap Ledger Cold wallet hardware Oltre 1.000 asset digitali Offline, elevata protezione da attacchi Gestione via Ledger Live, sicurezza fisica Zengo Wallet Hot wallet non-custodial Criptovalute + NFT (180 asset) Tecnologia MPC, 3FA, riconoscimento facciale Scambi, vendite, acquisti, interfaccia intuitiva Exodus Hot wallet non-custodial Oltre 120 criptovalute Chiavi private sul dispositivo, codice di recupero Ottimizzato per dispositivi mobili, interfaccia facile Phantom Hot wallet non-custodial Solana, Ethereum, Polygon Autenticazione biometrica, integrazione con Ledger Ideale per Solana, interfaccia semplice, compatibilità multi-chain

Come scegliere un wallet crypto

In generale, la scelta del wallet crypto ideale dipende da una serie di fattori legati alla sicurezza, alla tipologia di utilizzo e alla compatibilità con le varie blockchain.

Per questo occorre valutare diversi fattori come la sicurezza, la compatibilità, l’interfaccia utente e le proprie esigenze operative.

La sicurezza rappresenta il criterio principale. I wallet più affidabili includono sistemi di crittografia avanzata, autenticazione a due fattori (2FA) e aggiornamenti costanti per la correzione delle vulnerabilità.

È essenziale considerare la compatibilità con le blockchain e gli asset supportati. Alcuni wallet sono focalizzati su un singolo ecosistema, come Ethereum, mentre altri offrono supporto multi-chain più ampio.

Nel contesto della finanza decentralizzata, la compatibilità con DEX e dApp è un elemento chiave, in quanto permette l’interazione diretta con protocolli e servizi decentralizzati.

La semplicità d’interfaccia facilita la gestione quotidiana delle criptovalute, specialmente per gli utenti meno esperti.

Anche le esigenze operative giocano un ruolo determinante. Per attività di trading regolari su diverse tipologie di criptovalute e per l’interazione con l’ecosistema DeFi, risultano più adatti wallet non custodial veloci e facilmente accessibili.

Suggeriamo di tenere conto delle commissioni, in quanto possono variare a seconda del servizio. Le commissioni di transazione sono relative ai costi della blockchain per l’invio o la ricezione di criptovalute. Tuttavia, queste sono stabilite dalla blockchain.

Al contrario, le commissioni di trading possono venire applicate dal wallet stesso, se questo dispone di un exchange integrato.

Inoltre, alcuni wallet crypto possono richiedere una commissione aggiuntiva per i servizi offerti, come una tariffa fissa da pagare mensilmente o una percentuale sulle transazioni.

Infine, bisogna tenere conto anche della qualità del servizio clienti. Un wallet crypto con un’assistenza di buon livello è molto importante, specialmente nel caso ci siano problemi o domande da porre.

Perché è importante scegliere un wallet crypto sicuro

Nel contesto delle criptovalute, la sicurezza del wallet riveste un’importanza cruciale. A differenza dei sistemi finanziari tradizionali, il settore delle criptovalute è decentralizzato, pertanto non esiste alcuna autorità centrale in grado di intervenire in caso di furto dei propri fondi.

Chi entra in possesso della chiave privata di un wallet crypto ha la possibilità di trasferire gli asset in modo irreversibile e anonimo.

Di conseguenza, la protezione delle credenziali di accesso diventa un requisito fondamentale per evitare la perdita totale dei fondi.

Un wallet sicuro non si limita a custodire asset digitali, ma implementa una serie di misure tecniche e operative volte a prevenire accessi non autorizzati, errori umani e vulnerabilità software.

Protezione delle chiavi private

Il primo elemento da considerare riguarda la gestione delle chiavi private, specialmente con i wallet non custodial.

Sé si opta per questa tipologia di wallet, conviene sempre memorizzare le chiavi private in sicurezza.

Molti utenti preferiscono scriverle su carta, in quanto salvarle sui dispositivi potrebbe comunque esporle a tentativi di accesso remoto.

Backup e frase di recupero (seed phrase)

In caso di perdita del dispositivo o malfunzionamento dell’applicazione, la presenza di una seed phrase consente di ripristinare l’accesso al wallet e ai fondi contenuti.

I wallet più sicuri offrono procedure di backup chiare e guidate, invitando l’utente a salvare la frase di recupero in un luogo protetto, non digitale, e non connesso a Internet.

Aggiornamenti costanti e manutenzione

I wallet supportati da team di sviluppo attivi ricevono aggiornamenti regolari per correggere bug e potenziali vulnerabilità.

L’assenza di aggiornamenti nel breve periodo non è un buon segno, in quanto potrebbe significare che il team ha abbandonato il progetto, rendendolo vulnerabile alle nuove minacce informatiche.

Autenticazione a due fattori (2FA) e protezioni aggiuntive

Alcuni wallet includono sistemi di autenticazione a due fattori, che aggiungono un ulteriore livello di sicurezza rispetto al semplice accesso tramite password.

In molti casi, è possibile attivare anche controlli biometrici (impronta digitale, riconoscimento facciale) o notifiche in tempo reale per le operazioni in uscita.

Come scaricare e installare un wallet crypto

Scaricare e installare un wallet crypto è un processo molto semplice. Prendiamo per esempio Best Wallet, uno dei wallet presenti in questo articolo e uno dei più intuitivi da usare.

Il primo passaggio consiste nello scaricare il Best Wallet dall’App Store o da Google Play. Per farlo, è possibile usare il link presente sul sito web ufficiale, oppure cercare “Best Wallet” sugli store.

Una volta trovato, si potrà scaricare l’applicazione che verrà installata automaticamente sul dispositivo. Ricordiamo che Best Wallet non è disponibile per l’utilizzo tramite sito web o tramite estensione del browser.

Configurare le impostazioni di sicurezza

Dopo l’installazione, Best Wallet chiederà di attivare l’autenticazione biometrica, o di impostare un PIN sicuro.

Inoltre, sarà necessario effettuare il backup della frase seed che andrà conservata offline in un luogo sicuro.

La frase seed è l’unico metodo utilizzabile per recuperare l’accesso al wallet, in caso di perdita del dispositivo dove è installato.

Aggiunta dei fondi

Per utilizzare, per esempio, Best Wallet per le transazioni, occorre ricaricarlo con criptovalute tramite carte di credito, carta di debito o bonifico bancario.

Per l’acquisto di criptovalute, Best Wallet dispone di un exchange integrato tramite cui è possibile scambiare, vendere o comprare asset.

Inoltre, su Best Wallet è possibile comprare criptovalute in presale, accedendo alla funzione Upcoming Tokens.

Come specificato nell’articolo, ricordiamo che utilizzando il BEST Token si potranno ottenere sconti sulle transazioni.

Conclusione

Come abbiamo visto nel nostro articolo, i wallet digitali assumono un ruolo centrale nella gestione e nella protezione delle criptovalute e degli NFT.

Tra i vari wallet analizzati, Best Wallet è uno dei migliori in quanto dispone di un’interfaccia intuitiva e diverse funzioni per lo scambio, lo staking e l’acquisto di criptovalute.

In generale, prima della scelta è sempre bene considerare diversi fattori e capire quali sono le differenze tra le varie tipologie di wallet crypto.

Domande frequenti sui wallet crypto

Cos’è un wallet crypto?

Un wallet crypto è uno strumento digitale che consente di conservare, inviare e ricevere criptovalute.

Non memorizza direttamente le criptovalute, ma le chiavi crittografiche necessarie per accedere ai fondi registrati sulla blockchain.

Esistono diverse tipologie di wallet, suddivise in base alla modalità di custodia, alla connessione internet e al supporto hardware o software.

Come creare un wallet crypto?

La creazione di un wallet dipende dalla tipologia scelta. Per i wallet software, è sufficiente scaricare l’applicazione (desktop o mobile) o l’estensione del browser, generare un nuovo portafoglio e salvare la frase di recupero (seed phrase). Per i wallet hardware, occorre acquistare il dispositivo e completare la configurazione iniziale tramite l’app dedicata del produttore.

Posso ottenere i wallet crypto gratis?

Sì, la maggior parte dei wallet software (come MetaMask, Trust Wallet o Coinbase Wallet) è disponibile gratuitamente. Tuttavia, l’utilizzo può comportare costi di transazione legati alla rete blockchain. I wallet hardware, invece, prevedono un costo iniziale per l’acquisto del dispositivo fisico.

È possibile fare staking con un wallet crypto?

Sì, molti wallet moderni integrano funzionalità per lo staking, permettendo di bloccare determinati asset per ottenere ricompense. Alcuni wallet, come Trust Wallet o Best Wallet, offrono interfacce dedicate per accedere ai protocolli di staking in modo diretto.

I wallet crypto possono essere hackerati?

I wallet software, essendo connessi a Internet, possono essere vulnerabili a malware, phishing o altri attacchi informatici, soprattutto se il dispositivo non è protetto. I wallet hardware, conservando le chiavi offline, riducono notevolmente questo rischio. Tuttavia, la sicurezza dipende sempre dalla corretta gestione da parte dell’utente.

