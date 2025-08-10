Ancora per pochi giorni, myPOS Go 2 senza canone costa solo 14,90€

Fino al 15 agosto 2025 hai la possibilità di acquistare myPOS Go 2 a soli 14,90 euro + IVA, invece di 29 euro. Un POS portatile, compatto e autonomo, perfetto per chi lavora in mobilità e desidera accettare pagamenti ovunque senza costi fissi. In più, hai doppia connettività (Wi-Fi e 4G, con SIM integrata) e accredito istantaneo.

Un POS tascabile, potente e senza canoni mensili

myPOS Go 2 pesa appena 180 grammi, ha dimensioni ridotte rispetto a uno smartphone moderno e una batteria in grado di durare un’intera giornata di lavoro. Supporta pagamenti contactless, con chip e PIN e con banda magnetica. Le ricevute possono essere inviate via email o SMS direttamente dal terminale.

Acquistando myPOS Go 2 otterrai anche un conto aziendale myPOS gratuito con IBAN dedicato in 14 valute, attivabile online in meno di cinque minuti, una Carta Business Mastercard gratuita per accedere immediatamente ai fondi e l’app mobile per controllare il tutto.

Le tariffe sono trasparenti: non ci sono canoni fissi e si paga solo quando si incassa, con commissioni a partire dall’1,20% per transazione. Il piano “Pay-As-You-Grow” è perfetto per chi ha un fatturato mensile inferiore a 10 mila euro, mentre per le aziende più grandi sono disponibili offerte personalizzate.

Attivare il servizio è semplice. Basta acquistare il terminale online e lo riceverai in tre giorni lavorativi, creare il tuo conto myPOS in pochi minuti e iniziare subito ad accettare pagamenti in negozio oppure in mobilità, sempre con accredito istantaneo sul conto.

La promozione myPOS Go 2 è ormai agli sgoccioli: hai tempo fino al 15 agosto per acquistare questo ottimo POS professionale, compatto, senza costi fissi e con tutte le funzionalità necessarie per gestire al meglio la tua attività. Acquista myPOS Go 2 a soli 14,90 euro anziché 29 euro.