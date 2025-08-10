 Ancora per pochi giorni, myPOS Go 2 senza canone costa solo 14,90€
myPOS Go 2 è in offerta: solo 14,90 euro fino al 15 agosto. Smart, con doppia connettività e transazioni da 1,20%, senza costi fissi.
myPOS Go 2 è in offerta: solo 14,90 euro fino al 15 agosto. Smart, con doppia connettività e transazioni da 1,20%, senza costi fissi.

Fino al 15 agosto 2025 hai la possibilità di acquistare myPOS Go 2 a soli 14,90 euro + IVA, invece di 29 euro. Un POS portatile, compatto e autonomo, perfetto per chi lavora in mobilità e desidera accettare pagamenti ovunque senza costi fissi. In più, hai doppia connettività (Wi-Fi e 4G, con SIM integrata) e accredito istantaneo.

Acquista myPOS Go 2 a 14,90 euro

Un POS tascabile, potente e senza canoni mensili

myPOS Go 2 pesa appena 180 grammi, ha dimensioni ridotte rispetto a uno smartphone moderno e una batteria in grado di durare un’intera giornata di lavoro. Supporta pagamenti contactless, con chip e PIN e con banda magnetica. Le ricevute possono essere inviate via email o SMS direttamente dal terminale.

Acquistando myPOS Go 2 otterrai anche un conto aziendale myPOS gratuito con IBAN dedicato in 14 valute, attivabile online in meno di cinque minuti, una Carta Business Mastercard gratuita per accedere immediatamente ai fondi e l’app mobile per controllare il tutto.

Le tariffe sono trasparenti: non ci sono canoni fissi e si paga solo quando si incassa, con commissioni a partire dall’1,20% per transazione. Il piano “Pay-As-You-Grow” è perfetto per chi ha un fatturato mensile inferiore a 10 mila euro, mentre per le aziende più grandi sono disponibili offerte personalizzate.

Scopri l’offerta myPOS Go 2 limitata

Attivare il servizio è semplice. Basta acquistare il terminale online e lo riceverai in tre giorni lavorativi, creare il tuo conto myPOS in pochi minuti e iniziare subito ad accettare pagamenti in negozio oppure in mobilità, sempre con accredito istantaneo sul conto.

La promozione myPOS Go 2 è ormai agli sgoccioli: hai tempo fino al 15 agosto per acquistare questo ottimo POS professionale, compatto, senza costi fissi e con tutte le funzionalità necessarie per gestire al meglio la tua attività. Acquista myPOS Go 2 a soli 14,90 euro anziché 29 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ago 2025

