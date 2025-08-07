Richiedi ora PAYBACK di American Express: canone zero e 3000 punti extra

Se sei alla ricerca di una carta di credito senza spese annuali, facile da usare e perfetta per accumulare vantaggi, l’occasione giusta potrebbe essere questa. La American Express PAYBACK è disponibile con una promozione dedicata ai nuovi clienti, che premia fin dal primo utilizzo.

Richiedendola ora direttamente dal sito ufficiale, hai diritto a 3.000 punti PAYBACK Extra: ti basterà effettuare un acquisto (di qualsiasi importo) entro tre mesi dall’attivazione della carta. Un incentivo concreto per iniziare subito a collezionare punti da usare come sconto.

Tutti i vantaggi della carta PAYBACK di American Express

Uno dei punti di forza di questa carta è la flessibilità nei rimborsi: puoi scegliere di saldare il totale speso ogni mese oppure di dilazionare l’importo in rate mensili, a condizioni trasparenti. Il tutto, senza alcuna quota annuale, un vantaggio non scontato per una carta legata a un programma fedeltà così ricco.

Chi fa la spesa regolarmente nei supermercati Carrefour potrà anche ottenere un vantaggio aggiuntivo: se la spesa mensile supera i 100€, riceverai 10€ in punti PAYBACK da utilizzare per ottenere sconti. Inoltre, è prevista una carta supplementare gratuita, che consente di raccogliere punti ancora più rapidamente all’interno dello stesso programma.

A tutto ciò si affiancano servizi esclusivi Amex, come l’assistenza clienti sempre attiva e coperture assicurative sugli acquisti, che rendono l’esperienza d’uso ancora più completa.

Per ottenere la carta PAYBACK, è necessario:

aver compiuto 18 anni;

essere iscritti al programma PAYBACK;

risiedere (o avere domicilio) in Italia;

collegare la carta a un conto corrente con IBAN SEPA (non sono ammesse carte prepagate).

La procedura di richiesta è rapida, completamente digitale e si conclude in pochi minuti. Una volta attivata sul sito ufficiale di American Express, potrai utilizzare subito la carta, sia per gli acquisti in negozio che online, godendo dei vantaggi esclusivi riservati ai titolari American Express.