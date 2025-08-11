Gli 8 migliori programmi di affiliazione per criptovalute

I programmi di affiliazione offerti dagli exchange rappresentano oggi una delle strategie più efficaci per generare reddito condividendo strategie e operazioni nel settore delle criptovalute. Questi strumenti si rivolgono principalmente a influencer, content creator e professionisti del settore, ma possono essere utilizzati da chiunque disponga di una rete di contatti interessata al trading crypto.

Creati da piattaforme di scambio e trading, i programmi di affiliazione permettono di ottenere vantaggi come riduzione delle commissioni, ricompense in denaro e condizioni di trading privilegiate, semplicemente invitando nuovi utenti a registrarsi e operare sulla piattaforma. Nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio come funzionano, come massimizzare i guadagni e quali criteri utilizzare per scegliere l’opzione più adatta.

Cos’è un programma di affiliazione per criptovalute e come funziona

Si tratta di un modello promosso da piattaforme di exchange e trading per incentivare l’acquisizione di nuovi clienti. L’affiliato riceve un link personale da condividere: ogni utente che si registra tramite quel link viene conteggiato come referral, e le sue attività generano benefici per l’affiliato stesso.

A seconda della piattaforma, i vantaggi possono includere: commissioni di trading ridotte, migliori condizioni di cambio, accesso a funzionalità avanzate o bonus in denaro. Alcuni programmi richiedono requisiti minimi — come un certo numero di follower o account attivi sui social — mentre altri consentono di iniziare subito dopo la registrazione e la creazione del link.

Il modello di business

Per generare reddito, i referral devono soddisfare specifici requisiti imposti dalla piattaforma, che possono includere: completamento della registrazione, esecuzione di operazioni di trading o deposito di una determinata somma sul conto. Una volta rispettati tali criteri, l’affiliato riceve bonus in base alla tipologia prevista:

Commissioni di trading : una percentuale delle commissioni pagate dai referral.

: una percentuale delle commissioni pagate dai referral. Bonus di registrazione : ricompense per ogni referral che completa la procedura di iscrizione.

: ricompense per ogni referral che completa la procedura di iscrizione. Sconti e vantaggi: riduzione delle commissioni di trading, tassi di cambio più favorevoli e altri benefit al raggiungimento di determinati obiettivi.

Vantaggi e svantaggi dei programmi di affiliazione crypto

Vantaggi

Accesso a sconti esclusivi e commissioni ridotte.

Possibilità di guadagnare reddito passivo dalle transazioni dei referral.

Benefici estesi anche ai referral stessi.

Accesso a risorse formative per migliorare i propri contenuti e strategie di promozione.

Svantaggi

Necessità di una community ampia e attiva per ottenere guadagni consistenti.

Richiesta di un’elevata presenza sui social media per attrarre referral.

Percentuali di commissione inferiori al 40% possono limitare la redditività.

Confronto tra i migliori programmi di affiliazione per criptovalute

Il mercato offre numerose opzioni, ognuna con caratteristiche, percentuali e requisiti differenti. La scelta del programma migliore dipende dalla propria capacità di generare traffico qualificato, dalla dimensione della propria rete e dagli obiettivi di guadagno. Valutare attentamente questi fattori permette di individuare il programma più adatto e massimizzare i profitti nel lungo periodo.

Piattaforma Guadagni Referral Modello di Pagamento Durata Referral Pagamento in Criptovalute Vantaggio Aggiuntivo MEXC Fino al 70% di Condivisione dei Ricavi Permanente Multilivello Sì 20 USDT di premi per affiliati e referral, giri fortunati fino a 500.000 USDT Margex Fino al 40% di Condivisione dei Ricavi Permanente Sì Commissioni molto basse e kit di marketing per migliorare le vendite OKX Fino al 50% di Condivisione dei Ricavi Permanente Multilivello Sì Assistenza 24/7, monitoraggio referral, messaggistica diretta Binance Fino al 50% di Condivisione dei Ricavi Permanente Sì Campagne di affiliazione esclusive, supporto speciale per affiliati BloFin Fino al 50% di Condivisione dei Ricavi Permanente Multilivello Non specificato Commissioni per trading futures, pagamenti giornalieri, guadagni da sub-affiliati KCEX Fino all’80% di Condivisione dei Ricavi Permanente Non specificato Programma di crescita affiliati, assistenza 24/7 PrimeXBT Fino al 50% di Condivisione dei Ricavi e CPA Permanente Non specificato Nessun investimento iniziale, commissioni da 1$, promozioni regionali esclusive, pagamenti fino a 2.500 USDT per referral Bitunix Fino al 50% di quota di ricavi Permanente Non specificato Rimborsi giornalieri, bonus fino a 8.000 USDT

Analisi dei migliori programmi di affiliazione per criptovalute

MEXC

MEXC è uno degli exchange di criptovalute più noti e apprezzati a livello internazionale. È spesso la piattaforma di lancio per numerosi progetti emergenti, inclusi diversi memecoin, e offre oltre 2.000 token negoziabili. Con milioni di utenti attivi e un posizionamento stabile tra i primi dieci exchange per volume di scambi, MEXC vanta una reputazione solida e un’elevata liquidità.

Il programma di affiliazione opera su due livelli:

Primo livello : qualsiasi utente può generare un link referral e ottenere fino al 50% delle commissioni generate dai propri invitati, senza particolari requisiti di accesso.

: qualsiasi utente può generare un link referral e ottenere fino al 50% delle commissioni generate dai propri invitati, senza particolari requisiti di accesso. Secondo livello: pensato per creator, YouTuber, agenzie o professionisti del settore, offre una percentuale fino al 70%, bonus mensili e accesso a eventi esclusivi.

Vantaggi

Ampia disponibilità di risorse di formazione per trader.

Piattaforma personalizzabile.

Oltre 32.000 affiliati attivi a livello globale.

Svantaggi

Commissioni di trading relativamente basse, che possono ridurre i margini di guadagno per gli affiliati.

Margex

Margex si distingue per l’offerta di leva finanziaria fino a 100x e per la possibilità di combinare posizioni e ordini in maniera flessibile. La piattaforma supporta migliaia di coppie di trading e integra oltre 12 fornitori di liquidità, riducendo al minimo il rischio di manipolazione dei prezzi. La sicurezza è un punto di forza, con protocolli avanzati che garantiscono massima protezione ai fondi degli utenti.

Il programma di affiliazione di Margex è tra i più accessibili: basta generare e condividere un link referral per iniziare a guadagnare fino al 40% delle commissioni di trading. L’exchange mette inoltre a disposizione un kit di marketing completo, utile per migliorare la qualità dei contenuti e ottimizzare le conversioni. Un aspetto interessante è l’integrazione del copy trading: gli affiliati con un buon track record di operazioni possono guadagnare sia dalle proprie performance sia dalle commissioni sui follower che replicano le loro strategie.

Vantaggi

Copy trading avanzato per incrementare i guadagni.

Piattaforma di monitoraggio dedicata agli affiliati.

Supporto attivo per il reclutamento di nuovi referral.

Svantaggi

Mancanza di vantaggi diretti per i referral invitati.

OKX

OKX è uno degli exchange più utilizzati, con ottimo supporto per valute fiat e come exchange crypto peer-to-peer. Offre un’accademia con formazione finanziaria, strategie di trading, analisi di mercato e aggiornamenti sul Web3.

Il programma di affiliazione è personalizzabile: si possono creare più link, impostare percentuali di commissione e collaborare con sub-affiliati. Le commissioni sui referral possono arrivare fino al 50%.

Vantaggi

Bonus per ogni registrazione completata.

Risorse di marketing e formazione continua.

Tracciamento referral, chat esclusiva, account manager dedicato.

Svantaggi

Limitazioni geografiche rigide.

Binance

Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, noto per la sua ampia offerta di asset digitali, la sicurezza avanzata e la costante innovazione nei servizi. La piattaforma offre trading spot, futures, margin, staking, lending e un ecosistema completo di prodotti DeFi e Web3.

Uno dei motivi per cui Binance è così popolare tra gli affiliati è il suo programma di referral e affiliazione multilivello, che permette di guadagnare commissioni sulle fee generate dagli utenti invitati, con bonus extra per chi mantiene volumi elevati e tassi di conversione costanti.

Analisi del programma di affiliazione

Fino al 50% di commissioni sulle fee di trading per referral diretti.

sulle fee di trading per referral diretti. Possibilità di aggiungere sottoreferral e guadagnare anche dalla loro attività.

Accesso a materiale di marketing professionale (banner, link tracciati, landing page personalizzate).

(banner, link tracciati, landing page personalizzate). Eventi e concorsi periodici con premi in USDT, BNB o asset promozionali.

Il programma è ideale sia per influencer e creator che per community manager, grazie alla sua flessibilità e al fatto che può essere integrato facilmente in blog, canali social e piattaforme educative.

Vantaggi

Percentuali di guadagno molto competitive.

Strumenti di marketing e tracciamento avanzati.

Reputazione e affidabilità di un brand leader di settore.

Svantaggi

Processo di verifica KYC obbligatorio per affiliati e referral.

BloFin

BloFin è un exchange emergente che punta su sicurezza, velocità e semplicità per attrarre sia trader retail che istituzionali. Oltre al trading spot e futures, BloFin offre un’ampia gamma di strumenti per la gestione della liquidità e prodotti derivati competitivi.

Il programma di affiliazione BloFin è pensato per premiare la crescita organica della community e fidelizzare gli utenti. Gli affiliati ricevono commissioni sulle fee generate dai referral, con bonus extra per volumi elevati e campagne speciali.

Analisi del programma di affiliazione

Commissioni fino al 50% sulle fee di trading.

sulle fee di trading. Pagamenti giornalieri in USDT o criptovalute supportate.

Dashboard avanzata per il tracciamento delle performance e l’analisi del traffico.

Supporto marketing dedicato con materiali personalizzabili.

Grazie alla sua struttura trasparente e agli incentivi periodici, BloFin si sta posizionando come un’opzione interessante per affiliati che vogliono collaborare con un exchange in rapida crescita e con forte attenzione alla customer experience.

Vantaggi

Commissioni competitive e pagamenti giornalieri.

Piattaforma intuitiva e veloce.

Supporto marketing dedicato.

Svantaggi

Meno visibilità internazionale rispetto ai top player del settore.

KCEX

KCEX è un exchange di criptovalute che si distingue per la sua rapidità di esecuzione, un’interfaccia intuitiva e un’ampia gamma di prodotti di trading, tra cui spot, futures e derivati innovativi. La piattaforma è progettata per soddisfare sia i trader principianti sia quelli professionisti, con strumenti avanzati di analisi e gestione del rischio.

Uno dei punti di forza di KCEX è il suo programma di affiliazione estremamente competitivo, pensato per offrire ricompense elevate e incentivare la crescita della community. La combinazione di un’infrastruttura solida e un sistema di premi generoso la rende particolarmente interessante per influencer, educatori e content creator nel settore crypto.

Analisi del programma di affiliazione



KCEX propone un modello di guadagno flessibile che premia gli affiliati in base al volume di trading generato dai referral:

Commissioni fino al 60% sulle fee di trading degli utenti invitati.

sulle fee di trading degli utenti invitati. Bonus di benvenuto per i nuovi affiliati e campagne promozionali stagionali.

Supporto dedicato per la creazione di campagne di marketing mirate.

Il programma è aperto sia a chi ha una community consolidata sia a trader individuali che desiderano monetizzare la propria rete di contatti, offrendo strumenti di tracciamento dettagliati e pagamenti regolari.

Vantaggi

Percentuali di commissione tra le più alte del settore (fino al 60%).

Supporto marketing dedicato agli affiliati.

Promozioni e bonus periodici per stimolare l’attività dei referral.

Svantaggi

Meno risorse formative rispetto ai principali concorrenti del settore.

PrimeXBT

PrimeXBT è molto più di un semplice exchange: si distingue per la sua specializzazione nei CFD (Contratti per Differenza), offrendo un’ampia gamma di strumenti per fare trading non solo su criptovalute, ma anche su mercati tradizionali come Forex, indici azionari e metalli preziosi. La piattaforma è progettata per un utilizzo intuitivo, consentendo agli utenti di acquistare, vendere e negoziare contratti futures con facilità e su un’infrastruttura tecnologica di alto livello.

Analisi del programma di affiliazione



I guadagni su PrimeXBT possono essere generati attraverso due modalità:

Programma di referral – accessibile a qualsiasi utente registrato, che consente di guadagnare fino al 20% delle commissioni derivanti dall’attività dei propri ospiti. Il programma include anche un elenco di azioni specifiche che possono dare diritto a bonus extra. Programma di affiliazione / Ambasciatori – pensato per i partner più attivi e strutturati, offre fino a 2.500 USD per ogni referral qualificato e il 50% delle commissioni sulle operazioni di trading effettuate da tali utenti.

Questa doppia struttura permette sia agli utenti occasionali sia agli affiliati professionali di ottenere ritorni interessanti, sfruttando la solidità e la reputazione della piattaforma.

Vantaggi

Una delle piattaforme più remunerative in termini di guadagno medio per utente registrato.

Dashboard avanzata per il monitoraggio in tempo reale dei guadagni.

Ruolo centrale degli affiliati nella strategia di crescita di PrimeXBT.

Svantaggi

Il trading spot di criptovalute è limitato, concentrandosi maggiormente sui derivati..

Bitunix

Questo exchange si è affermato grazie alla possibilità di effettuare alcune transazioni senza la procedura KYC (Know Your Customer) o verifica dell’identità, garantendo così un elevato livello di anonimato ai trader. Con la sola registrazione di base, è persino possibile prelevare fino a 500.000 USD al giorno.

Analisi del programma di affiliazione

Il programma di affiliazione di Bitunix è considerato tra i più competitivi del settore. L’iscrizione è semplice e immediata: sebbene sia particolarmente adatto a piattaforme educative, creatori di contenuti e influencer, qualunque utente con una rete di contatti potenzialmente interessata può aderire. Una volta iscritti, si possono guadagnare commissioni variabili dal 20% al 50% sulle operazioni effettuate dai propri referral. Inoltre, Bitunix offre bonus di benvenuto fino a 8.000 USDT, un incentivo significativo per avviare la propria attività di promozione.

Vantaggi

Programma aperto a tutti.

Bonus iniziali elevati.

Trading senza verifica identità.

Svantaggi

Poche risorse formative.

Come scegliere il miglior programma di affiliazione per criptovalute

Dopo aver valutato le varie opzioni, è consigliabile concentrarsi su un solo programma per mantenere credibilità con la propria community. La fiducia dei follower è fondamentale per trasformare l’affiliazione in un’attività redditizia.

Oltre alla percentuale di commissione, bisogna considerare anche il livello delle commissioni di trading applicate dall’exchange, poiché determinano il guadagno effettivo

Consigli per massimizzare i profitti

Unire marketing e networking : più ampia è la rete di contatti e follower, più alti saranno i guadagni.

: più ampia è la rete di contatti e follower, più alti saranno i guadagni. Analizzare le commissioni reali : una percentuale alta non è vantaggiosa se le commissioni di base sono troppo basse.

: una percentuale alta non è vantaggiosa se le commissioni di base sono troppo basse. Studiare il mercato: individuare la piattaforma più adatta al proprio pubblico porta a risultati più costanti.

Strategie di marketing digitale per affiliati

Il marketing è il motore dell’affiliazione:

Creare contenuti di qualità e lavorare sui social media.

Sfruttare le risorse e il materiale promozionale offerti dalle piattaforme.

Utilizzare bonus e promozioni per attrarre nuovi referral.

Piattaforme come MEXC premiano sia l’affiliato che i nuovi utenti con incentivi, creando un vantaggio reciproco.

Come scegliere il miglior programma di affiliazione per criptovalute?

Dopo aver esaminato i principali programmi, è importante selezionare un solo partner da sponsorizzare, per non compromettere la credibilità con la propria audience. Il successo dipende dalla fiducia che i follower ripongono nei suggerimenti dell’affiliato: più è solida, più l’attività risulta redditizia. Inoltre, non bisogna fermarsi alla sola percentuale di commissione: conta anche il livello delle commissioni di trading applicate dall’exchange, poiché determinano il guadagno reale.

Le strategie per massimizzare i profitti includono combinare marketing e networking, sfruttando i social media e la creazione di contenuti per attrarre referral qualificati. Un’analisi di mercato preventiva può aiutare a individuare il prodotto più adatto al proprio pubblico, migliorando i risultati a lungo termine. Allo stesso modo, sfruttare bonus e promozioni può fare la differenza: piattaforme come MEXC premiano sia l’affiliato sia i nuovi utenti, creando un circolo virtuoso di vantaggi reciproci.

I programmi di affiliazione più efficaci non sono solo quelli che pagano di più, ma anche quelli che offrono risorse formative e supporto continuo. Le grandi piattaforme citate in questa analisi garantiscono non solo guadagni competitivi, ma anche una reputazione consolidata che facilita la promozione. Tuttavia, per ottenere risultati concreti è fondamentale applicare strategie mirate, monitorare le performance e considerare attentamente fattori come le commissioni, le modalità di pagamento e i bonus disponibili.

