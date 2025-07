Strategia DCA resa semplice: gli acquisti ricorrenti di Coinbase

Ridurre al massimo la volatilità del mercato ed ottenere (potenzialmente parlando) un prezzo medio di acquisto più favorevole, almeno nel lungo periodo. Questa è, in estrema sintesi, la strategia DCA (Dollar Cost Averaging), attraverso la quale è possibile effettuare degli investimenti nelle criptovalute.

Coinbase è uno degli exchange regolamentati che operano in Italia, che permette di effettuare degli acquisti automatici ricorrenti. Ma vediamo come funziona nel dettaglio questa particolare strategia di investimento.

Strategia DCA, un modo semplice per investire in criptovalute

La strategia DCA permette di investire regolarmente negli asset finanziari. Nel caso che stiamo esaminando in questa sede ci soffermiamo principalmente sugli acquisti di Bitcoin e di altri cryptoasset. L’opportunità che viene messa a disposizione da Coinbase funziona in modo molto semplice. Vediamolo passo a passo:

prima di tutto è necessario scegliere l’ asset sul quale investire (Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra criptovaluta);

sul quale investire (Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra criptovaluta); si stabilisce un importo fisso periodico che si ha intenzione di investire, che può essere, per esempio, 100 euro;

che si ha intenzione di investire, che può essere, per esempio, 100 euro; si sceglie la frequenza dell’investimento , che può essere settimanale o mensile;

, che può essere settimanale o mensile; l’investimento viene fatto in automatico: rispettando il periodo stabilito e l’importo prefissato si acquista regolarmente l’asset che è stato scelto, a prescindere dal suo prezzo.

Facciamo un esempio pratico, in modo da comprendere meglio come funziona la strategia DCA. Presa la decisione di investire 100 euro al mese in Bitcoin, può capitare che il prezzo del Bitcoin sia alto: si compreranno meno quote. Nel momento in cui il prezzo scende, potranno essere comprate più quote. In questo modo, nel corso del tempo, si riesce a livellare il costo medio di acquisto.

I vantaggi

Adottare una strategia DCA ha alcuni vantaggi. I più importanti sono i seguenti:

l’impatto della volatilità è ridotto : effettuare degli investimenti regolari permette di mitigare, almeno in parte, l’effetto delle fluttuazioni del prezzo nel breve periodo;

: effettuare degli investimenti regolari permette di mitigare, almeno in parte, l’effetto delle fluttuazioni del prezzo nel breve periodo; gli investimenti sono meno emotivi : gli acquisti effettuati regolarmente evitano di preoccuparsi del fattore tempo, non importa se l’acquisto sia stato effettuato nel momento migliore;

: gli acquisti effettuati regolarmente evitano di preoccuparsi del fattore tempo, non importa se l’acquisto sia stato effettuato nel momento migliore; è una soluzione adatta ai meno esperti : è una strategia molto semplice, che si adatta a quanti si affacciano per la prima volta al mondo delle criptovalute;

: è una strategia molto semplice, che si adatta a quanti si affacciano per la prima volta al mondo delle criptovalute; ottimale anche per chi ha degli orizzonti a lungo termine: chi ha una prospettiva più lunga nel tempo, può trovare nella media dei prezzi un buon alleato per riuscire a centrare dei risultati positivi.

Da non sottovalutare, infine, l‘automazione totale: le piattaforme come Coinbase si occupano di tutto, lasciando all’utente solo la decisione iniziale su importo e frequenza.

Perché scegliere Coinbase

Coinbase si distingue per la sua affidabilità e per un’offerta pensata anche per l’utente non esperto. Oltre agli acquisti ricorrenti, offre:

registrazione in pochi minuti , con verifica KYC conforme alla normativa italiana;

app mobile intuitiva , adatta anche a chi muove i primi passi;

funzionalità avanzate per utenti esperti , come Coinbase Advanced (con commissioni ridotte);

pagamenti integrati con Apple Pay, Google Pay e carta di debito Coinbase, per spendere le crypto nella vita reale;

sicurezza elevata: autenticazione a due fattori, cold storage per i fondi e trasparenza operativa.

Coinbase si rivolge sia ai principianti, che cercano un primo approccio senza dover seguire costantemente il mercato, sia a chi ha una strategia di lungo termine e vuole accumulare criptovalute con regolarità.

La strategia DCA è adatta a tutti?

La strategia DCA può interessare trasversalmente un po’ tutti gli investitori: sia i principianti che quanti hanno una visione a lungo periodo.

Per quanti sono solo agli inizi costituisce un approccio semplice e permette di investire nel settore delle criptovalute senza necessariamente avere una conoscenza del mercato. Quanti, invece, dovessero avere una visione sul lungo periodo, la strategia DCA permette di mitigare l’impatto della volatilità.

Naturalmente, non è una garanzia di rendimento, e può risultare meno efficace in fasi di forte crescita del mercato, dove un investimento unico anticipato avrebbe prodotto rendimenti superiori.

Tuttavia, per chi cerca un approccio sistematico, prudente e automatizzato, Coinbase rappresenta una piattaforma regolamentata e affidabile per mettere in pratica la strategia DCA in modo semplice e consapevole.

Articolo sponsorizzato: il presente contenuto è stato realizzato in collaborazione con Coinbase.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.