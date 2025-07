Come Coinbase protegge il tuo patrimonio anche in caso di insolvenza

Lunedì 14 luglio 2025 Coinbase ha raggiunto una capitalizzazione di mercato pari a 100 miliardi di dollari, grazie al massimo storico che i Bitcoin hanno raggiunto. L’obiettivo è stato raggiunto nel momento in cui l’azienda ha superato il traguardo di poco più di quattro anni di quotazione di Borsa. Nel corso della giornata di questo memorabile lunedì, il titolo è riuscito a raggiungere il nuovo record di 395 dollari.

È importante partire da queste informazioni, perché grazie a questo balzo Coinbase è riuscita a raggiungere un nuovo massimo storico.

Coinbase raggiunge il traguardo dei 100 miliardi di dollari

Ma perché è importante soffermarsi sul traguardo che Coinbase ha appena raggiunto? Molto semplicemente perché è la prima società di criptovalute pure play che è riuscita a raggiungere e varcare la soglia dei 100 miliardi di dollari.

Il traguardo è significativo, considerando che Coinbase è stata quotata in Borsa ad aprile 2021. A maggio dello stesso anno, l’azienda di criptovalute è stata la prima che opera nel settore ad entrare nell’indice S&P 500. Il mese successivo – siamo quindi a giugno 2021 – il titolo risulta essere il migliore all’interno dell’indice di riferimento, riuscendo a registrare una crescita pari al 43%.

In questo contesto è diventata importante la presa di posizione di Jim Cramer – noto commentatore finanziario e volto televisivo – che ha deciso di includere Coinbase nella categoria PARC, realizzata proprio per raggruppare i titoli più amati dagli investitori retail.

Il rally azionario di Coinbase è stato alimentato principalmente dai Bitcoin: una delle più importanti criptovalute al mondo, che nel corso dell’ultimo periodo è arrivata a registrare una corsa che ha una molteplice di aspetti orizzontali.

Coinbase, in quale modo protegge il patrimonio

Ci siamo appena soffermati su quali siano i successi in Borsa di Coinbase. Ma quali azioni la società adotta per proteggere il patrimonio dei suoi utenti? Sono stati adottati alcuni accorgimenti in questo senso, tra i più importanti ricordiamo:

la conservazione offline (cold storage) delle chiavi private: una buona parte dei fondi dei clienti privati vengono conservati dall'azienda in cold storage. In altre parole vengono conservati in servizi offline, in modo da poterli proteggere da eventuali attacchi informatici;

) delle chiavi private: una buona parte dei fondi dei clienti privati vengono conservati dall’azienda in cold storage. In altre parole vengono conservati in servizi offline, in modo da poterli proteggere da eventuali attacchi informatici; l’ autenticazione a due fattori : particolarmente utile per quanti avessero intenzione di rafforzare la sicurezza del proprio account;

la crittografia avanzata: tutte le informazioni personali, gli indirizzi dei portafogli e le chiavi personali vengono archiviati con dei sistemi crittografici, che utilizzano uno standard di crittografia AES-256, che nel corso degli ultimi anni è sostanzialmente diventato uno degli standard di settore;

In altre parole viene adottata una combinazione di sicurezza online e offline.

Cosa fa Coinbase in caso di insolvenza

Uno degli aspetti più importanti per chi investe in criptovalute è la protezione del proprio patrimonio, anche in scenari estremi come l’insolvenza dell’intermediario. Su questo fronte, Coinbase adotta misure rigorose per garantire la separazione tra i fondi degli utenti e il bilancio aziendale.

In Italia, Coinbase opera come fornitore di servizi di valuta virtuale regolarmente registrato presso l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Questo significa che la piattaforma è autorizzata a offrire i propri servizi sul territorio nazionale e che rispetta gli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio e verifica dell’identità (KYC/AML).

Tuttavia, è importante chiarire che per gli utenti retail italiani ed europei, gli asset custoditi su Coinbase non sono legalmente segregati, né protetti da un fondo pubblico di garanzia, come accade per i conti bancari o per i broker soggetti alla direttiva MiFID. In caso di insolvenza dell’azienda, le criptovalute detenute sulla piattaforma potrebbero teoricamente rientrare nell’attivo fallimentare, anche se Coinbase adotta misure interne per tutelare i clienti.

Per chi desidera maggiore controllo, Coinbase mette a disposizione Coinbase Wallet, un portafoglio non custodial che consente di conservare in autonomia le proprie chiavi private, al di fuori dell’infrastruttura della piattaforma.

Quanto è sicura la piattaforma

Quanto abbiamo visto fino a questo punto non si ferma. Voce importante è costituita dalla sicurezza della piattaforma, che si realizza attraverso i seguenti sistemi:

viene verificata l'identità: Coinbase ha adottato una serie di procedure di verifica che permettono di prevenire la creazione di account fraudolenti. Vengono effettuati alcuni controlli telefonicamente e via email;

Coinbase ha adottato una serie di procedure di verifica che permettono di prevenire la creazione di account fraudolenti. Vengono effettuati alcuni controlli telefonicamente e via email; controllo dei rischi : sono stati adottati alcuni programmi che implementano la gestione del rischio e servono a proteggere gli asset dei clienti;

team di sicurezza: Coinbase impiega esperti che si occupano di gestire in modo continuativo la sicurezza degli utenti e i loro asset;

: Coinbase impiega esperti che si occupano di gestire in modo continuativo la sicurezza degli utenti e i loro asset; trasparenza: per Coinbase è un must. Vengono fornite in modo costante e dettagliato le informazioni sul come vengono gestiti e trattati i dati personali degli utenti, ma soprattutto viene indicato come vengono condivisi, garantendo così un altissimo livello di trasparenza.

Coinbase si conferma una delle piattaforme più solide e strutturate nel panorama cripto, capace di unire performance di mercato e attenzione alla sicurezza. Una realtà da osservare con attenzione, soprattutto per chi desidera investire con strumenti regolamentati e accessibili.

