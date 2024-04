$MEDA, grande afflusso in prevendita: il token può superare FLOKI e PEPE

Milei Moneda ($MEDA) ha catturato l’attenzione degli investitori con la sua miscela di politica e umorismo nella tecnologia blockchain per offrire agli investitori un ROI del 100%, NFT esclusivi, un token deflazionistico e altro ancora. Nel frattempo, FLOKI e PEPE hanno ottenuto buoni risultati a marzo e sono state nominate tra le migliori criptovalute, ma sono scese solo di recente e sperano ora di riprendersi.

Risparmia come Milei: scopri $MEDA!

Milei Moneda ($MEDA) attira un massiccio afflusso di investitori: è pronta a sovraperformare le altre meme coin

Il successo della prevendita in corso di Milei Moneda ha attirato l’attenzione degli investitori che cercano di esplorare il mercato delle meme coin. La fase 1 della sua prevendita, che vede venduti più di 52 milioni di token $MEDA, ha immediatamente fatto notizia nel mercato delle criptovalute.

La caratteristica deflazionistica di Milei Moneda ha alimentato le aspettative rialziste tra gli investitori, posizionandola come la migliore criptovaluta su cui investire attualmente.

Insieme alla sua crescente comunità e al riconoscimento nel mercato delle meme coin, $MEDA ha il potenziale per un aumento del 60% quando verrà lanciato ufficialmente a un prezzo del token di $0,020. Questo enorme aumento rende $MEDA la migliore criptovaluta per i principianti. Gli investitori possono partecipare alla fase 2 della prevendita e acquistare $MEDA al prezzo di 0,0125 dollari.

Inoltre, $MEDA offre ai suoi utenti altri incredibili vantaggi, come ad esempio l’accesso a sconti e contenuti esclusivi. Milei Moneda concede l’appartenenza e i diritti di voto agli hodler del suo token nativo.

Ciò significa che i titolari di $MEDA possono partecipare alle relative attività di governance. Inoltre, Milei Moneda offre altre offerte appetitose come omaggi mensili e ricompense per lo staking di NFT per i suoi possessori.

Risparmia come Milei: tutto quel che devi sapere su $MEDA

FLOKI è in uno slancio rialzista mentre cerca maggiori guadagni

FLOKI ha registrato un ritorno eccezionale, registrando un massiccio aumento del 292% per tutto il mese di marzo e chiudendo il mese con un valore di $0,00023.

Sebbene FLOKI sia sceso del 21,51% nell’ultima settimana, la moneta è destinata a sperimentare un enorme slancio poiché il progetto prevede di lanciare conti bancari digitali regolamentati, che consentono transazioni istantanee in EUR, USD e GBP.

Dotato di IBAN SEPA e supporto per il pagamento SWIFT, FLOKI è impostato per scalare oltre tutti i confini, garantendo agli utenti di tutto il mondo l’accesso finanziario.

Questa mossa, unita alle partnership formate nelle principali giurisdizioni, oltre ad aderire a rigide normative, rende FLOKI una delle migliori criptovalute in cui investire nel 2024. Gli esperti ritengono che il prezzo di FLOKI dovrebbe raggiungere $ 0,00048 entro maggio, rendendola una delle migliori criptovalute da acquistare.

Il prezzo di PEPE punta a un rally di breakout

Mentre la bull run di Bitcoin riprende slancio dopo aver ritestato i 65.000$, c’è un nuovo sollievo nel mercato. In mezzo alla ripresa, PEPE mostra un enorme potenziale per un’impennata dei prezzi indipendentemente dalla correzione in corso.

Con il rallentamento del mercato, le meme coin come PEPE stanno subendo un calo dei prezzi. PEPE ha perso il 15,39% del suo valore nell’ultima settimana e il 9,13% nell’ultimo mese. Nonostante l’enorme Bull Run che si è verificata all’inizio di marzo, la seconda metà ha indicato un rapido calo dello slancio rialzista.

Considerando la precedente Bull Run, il pullback crea una bandiera rialzista, che indica un tema di continuazione del trend. Inoltre, il rimbalzo di Bitcoin e l’imminente halving di Bitcoin confermano la possibilità di avere una stagione delle altcoin.

Considerando i molteplici catalizzatori rialzisti di PEPE, le probabilità di un’inversione sono molto forti. Pertanto, il prezzo di PEPE potrebbe aumentare in modo significativo quest’anno.

Hai curiosità su $MEDA? Vieni a trovarci o chatta su Telegram per scoprire le novità. Veloce, divertente e informativo!

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.