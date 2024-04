Investi a braccia conserte con Copy Trader di eToro

Oggi puoi investire a braccia conserte, ovvero senza dover fare nulla. Con eToro hai incluso nel tuo conto gratuito Copy Trader. Si tratta di una funzionalità fantastica, molto sfruttata dagli utenti, che ti permette di copiare quello che fanno i migliori trader della piattaforma. In altre parole, tu scegli l’investitore tra quelli disponibili e lasci che sia la piattaforma a replicare ogni sua mossa. Incredibile vero? Attivala subito a questo link.

Devi semplicemente aprire un conto gratuito sull’exchange ed effettuare un deposito di almeno 200 euro da utilizzare per questa funzionalità. Le commissioni sono trasparenti e chiare, senza sorprese, tutte all’1%. Molto conveniente, questa piattaforma offre le migliori strategie di investimento includendo anche le migliori opzioni disponibili sul mercato. Cosa stai aspettando? Dai un’occhiata a tutto questo senza perdere altro tempo.

Qualunque sia il tuo livello di capacità nell’investimento, con eToro puoi affidarti a una piattaforma di fiducia piena di sicurezza. Particolarmente affidabile, offre una vasta gamma di prodotti da acquistare tra asset digitali, materie prime, azioni, criptovalute, derivati e molto altro ancora. Tuttavia, la funzionalità che ti cambierà la vita è Copy Trader. Replica ogni mossa dei migliori trader in modo automatico. Attivala subito a questo link.

Tu scegli il trader che vuoi seguire e replicare. Selezioni l’importo che vuoi spalmare sulle sue mosse nel mercato. Attivi Copy Trader e sei subito in pista. La piattaforma non farà altro che emulare acquisti e vendite di quell’investitore mentre tu ti dedichi ad altro. Niente male vero? Sappi che questa funzionalità non ti costa nulla. Infatti, è completamente gratuita e inclusa nel tuo conto. Una buona notizia per te che puoi approfittare di tutta questa tecnologia senza dover spendere un centesimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.