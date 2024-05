Axerve: con Easy POS zero sorprese e 6 mesi di canone gratis

Axerve nasce con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze degli utenti che sono a capo di un’attività commerciale. Se a partire da oggi vuoi ottenere il massimo dal tuo business non ti resta che scegliere una delle soluzioni pensate per te da Axerve.

Canone o commissioni? Grazie alle soluzioni pensate per rispondere a qualunque tipologia di esigenza legata al business, Axerve ti consente di scegliere tra diverse offerte POS Easy:

Smart POS Easy zero canone:

1% di commissioni, nessun canone mensile;

Connessione GPRS, Wi-Fi, 4G;

Traffico dati e SIM inclusi;

Terminale in vendita.

Smart POS Easy zero commissioni:

Una tariffa mensile, nessuna commissione;

Connessione GPRS, Wi-Fi, 4G;

Traffico dati e SIM inclusi;

Terminale in comodato d’uso.

Axerve ti aiuta a gestire i pagamenti

Sei alla ricerca di un POS dall’ottimo rapporto non puoi non affidarti alle soluzioni Axerve, tutte pensate per poterti accompagnare anche fuori dalla tua attività commerciale grazie alla connettività 4G. Devi infatti sapere che Axerve, marchio del gruppo Fabrick, è il partner ideale scelto dalla maggior parte degli utenti.

Tra le offerte sopra citate, Smart POS Easy zero commissioni ha un solo canone mensile da pagare. Il canone è incluso nel noleggio POS ed è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €. Nello specifico, 17 euro + IVA se con il tuo POS incassi fino a 10.000 euro all’anno e 22 euro + IVA se con il tuo POS incassi fino a 30.000 euro all’anno.

Lo sai che oggi Axerve ti consente di risparmiare 6 mesi di canone acquistando un POS? Per questo speciale vantaggio ti basta inserire il codice segreto 6XTE prima di concludere il processo di attivazione dell’offerta! Non lasciarti sfuggire questa fantastica occasione e dai una spinta al tuo business per migliorare i tuoi incassi.