Conto corrente online Credem Link, il conto per i giovani

Conto corrente online a canone zero, una carta di debito a canone zero, servizio di Internet Banking a canone zero: non è una semplice ripetizione, ma l’offerta completa di Credem Link, il conto pensato per i giovani di oggi. Per entrare in banca sono sufficienti pochi secondi, indipendentemente si usi un PC o uno smartphone, con tutte le classiche operazioni bancarie a portata di mano (e gratuite).

Non è un caso che il conto online Credem Link sia tra i migliori conti correnti online per i giovani, proprio per via della sua semplicità d’uso e trasparenza nei costi. A tutto questo si aggiunge anche un team di consulenti a disposizione da remoto (o in filiale) per risolvere qualsiasi dubbio.

Credem Link, il conto corrente online per i giovani di Credem Banca (Credito Emiliano)

Credem Link consente di scegliere tra due diverse carte di debito: la carta Credemcard internazionale appartenente al circuito Mastercard e la carta Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat.

La prima propone un canone zero per il primo anno, al termine dei dodici mesi il canone passa a 1,5 euro al mese. Il vantaggio principale è che si può usare sia in Italia che all’estero, sia per pagare nei negozi che per prelevare negli sportelli bancari aderenti al circuito Mastercard. In più è possibile usarla per gli acquisti in e-commerce e può essere collegata ad Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ecc.

La carta di debito Pagobancomat è ideale invece per pagare nei negozi aderenti al circuito di pagamento nazionale, prelevare contanti negli sportelli ATM italiani e pagare velocemente l’autostrada grazie al circuito Fastpay.

Puoi aprire Credem Link in pochi minuti su questa pagina di Credem Banca.