iPhone, iPad e molto altro: ecco come Mediolanum ti premia con prodotti Apple

C’è un’iniziativa di Banca Mediolanum che farà felice gli appassionati del mondo tech e in particolare dei prodotti Apple. Aprendo il conto online SelfyConto è possibile avere in regalo un iPhone 15, un iPad di decima generazione o un Apple Watch SE. Non c’è però da tergiversare troppo: l’iniziativa in questione termina oggi venerdì 30 agosto!

Come avere i prodotti Apple in regalo da Mediolanum

Partiamo dalle modalità per ottenere i prodotti Apple. In sostanza, la prima cosa da fare è aprire SelfyConto di Mediolanum, dopodiché bisogna invitare degli amici a fare la stessa cosa. Si può ottenere Apple Watch SE invitando 2 amici, iPad di decima generazione 4 amici e infine iPhone 15 6 amici. Questi ultimi dovranno poi accreditare il loro stipendio o pensione sul conto, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi su quattro. Il regalo va richiesto entro il 14 febbraio 2025.

Per quanto riguarda il conto in sè, SelfyConto mette a disposizione una soluzione con tanti vantaggi, tra cui:

canone azzerato per il primo anno e se sei under 30 fino al compimento dei 30 anni;

prelievi gratuiti in Italia e in Europa;

operazioni bancarie senza spese;

carta di debito gratuita il primo anno.

Non solo: c’è anche la Mediolanum Credit Card, carta di credito di cui è possibile scegliere colore e circuito di pagamento (Visa o Mastercard), ma anche una tua foto.

Per partecipare alla promozione esclusiva, devi andare sulla sezione dedicata sul sito di Mediolanum e seguire le istruzioni che vedi. Mancano poche ore al termine dell’iniziativa: cosa aspetti?