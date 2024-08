Conto Crédit Agricole: 250€ di buoni Amazon e carta di credito Oro

Con il conto Crédit Agricole hai la possibilità di avere una soluzione a zero spese, che ti permette di usufruire di una carta di credito Oro American Express gratis per un anno e 250 euro in buoni regalo Amazon. Per ottenere tutto questo basta aprire il conto sul sito di Crédit Agricole entro il 5 settembre. Ma non è finita qui, perchè questo conto online offre molti altri vantaggi. Andiamo a scoprire nel dettaglio l’offerta.

Tutti i vantaggi del conto Crédit Agricole

Partiamo dalla modalità per ottenere i 250 euro di buoni regalo Amazon. In sostanza, si possono ricevere in primo luogo 100 euro semplicemente aprendo il contro entro il 5 settembre e completando la sottoscrizione della carta di debito Crédit Agricole Visa. Tramite quest’ultima è necessario spendere un massimo di 1000 euro, altrimenti non si riceveranno i buoni iniziali. Per ottenere gli ulteriori 150 euro vanno invitati ad aprire il conto online fino a 6 amici (25 euro per ciascun amico invitato).

I vantaggi del conto online della banca francese non sono finiti qui, visto che offre:

canone zero per i primi 9 mesi (azzerabile poi con l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure con un patrimonio pari ad almeno 5.000 euro);

(azzerabile poi con l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure con un patrimonio pari ad almeno 5.000 euro); carta di debito gratuita ;

; carta di credito Oro American Express con quota gratuita il primo anno.

Per aprire il conto Crédit Agricole bisogna andare su questa pagina del sito ufficiale della banca transalpina. La procedura è molto semplice e veloce, gli unici documenti richiesti sono la tessera sanitaria e un documento d’identità rilasciato in Italia. Non c’è da tergiversare troppo però: l’iniziativa si conclude il 5 settembre, perciò mancano pochi giorni.