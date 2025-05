SelfyConto è il conto online a zero canone, con polizza per animali

Un conto corrente online semplice da gestire, senza canone per il primo anno e con la possibilità di includere una copertura assicurativa per i propri animali domestici: è questa l’essenza di SelfyConto, l’offerta digitale di Banca Mediolanum rivolta a chi cerca comodità, risparmio e servizi innovativi.

L’attivazione può avvenire comodamente online sul sito di Mediolanum, ma prima ti starai chiedendo cosa offre nel dettaglio. Scopriamolo nelle prossime righe.

Le caratteristiche principali di SelfyConto e della copertura per gli animali domestici

SelfyConto permette di effettuare operazioni bancarie, pagamenti e investimenti direttamente da smartphone. Tra i vantaggi offerti ci sono:

Canone gratuito per i primi 12 mesi per tutti, e fino ai 30 anni d’età;

per tutti, e fino ai 30 anni d’età; Canone azzerabile anche successivamente (fino al 31 dicembre 2027) accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese;

Nessun costo per bonifici ordinari e istantanei ;

; Prelievi gratis in tutta l’area Euro;

in tutta l’area Euro; Carta di debito gratuita per il primo anno.

Uno degli elementi distintivi di SelfyConto è la possibilità di attivare SelfyCare Pet, una polizza assicurativa dedicata a chi possiede cani o gatti. È riservata esclusivamente ai titolari del conto e protegge fino a tre animali per contratto.

La copertura include il rimborso per spese veterinarie in caso di malattia, incidente, interventi chirurgici o parto cesareo e la responsabilità civile opzionale, per danni a terzi causati dall’animale assicurato. La polizza può essere attivata per animali domestici di età compresa tra i 6 mesi e i 10 anni, offrendo così un’ulteriore sicurezza per chi considera il proprio pet parte della famiglia.

SelfyConto unisce la praticità di un conto online a una serie di servizi pensati per le esigenze quotidiane, incluse quelle dei nostri compagni a quattro zampe. Per aprirlo vai sul sito di Mediolanum.