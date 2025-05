ING: apri Conto Arancio e ottieni il 4% per 12 mesi, senza stipendio e senza vincoli

Esiste un modo sicuro e flessibile per far crescere i tuoi risparmi, senza fare praticamente niente: con l’offerta Conto Arancio di ING puoi ottenere un tasso promozionale del 4% annuo lordo per ben 12 mesi, senza vincoli o requisiti di accredito dello stipendio!

Una proposta rivoluzionaria e unica, che ti permette di guadagnare fino a un massimo di 100,000€. Ma come funziona questa promozione, ed è davvero così conveniente? La risposta è sì, e adesso ti spieghiamo tutto nel dettaglio.

Un tasso del 4% per 12 mesi: scopri come ottenerlo

ING, uno dei servizi di banking più rinomati sul mercato, propone un tasso di interesse del 4% lordo per i primi 12 mesi di attivazione su Conto Arancio (fino a un massimo di 100,000 euro). Se l’offerta ti stuzzica, ti basta aprire un Conto Corrente Arancio o Conto Arancio fino al 24 Maggio 2025, e attivare entrambi i conti con un primo bonifico (anche minimo) entro il 30 Giugno.

Non è richiesto l’accredito dello stipendio e non sono previsti importi minimi o vincoli sui depositi: un vero e proprio regalo, un guadagno reale e vantaggioso che offre libertà totale senza penalità per prelievi anticipati, zero costi di apertura, gestione e chiusura del conto e non solo. Per te anche accesso digitale e gestione semplificata tramite app o sito web e sicurezza garantita per i depositi protetti dal sistema ING. Per esempio, depositando 10,000€ su Conto Arancio, dopo soli 12 mesi puoi ottenere 400€ lordi di interessi.

Come attivare l’offerta:

Visita il sito ufficiale di ING e seleziona l’opzione per aprire Conto Corrente Arancio;

Durante la procedura, aggiungi anche Conto Arancio;

Effettua un primo bonifico per attivare entrambi i conti entro le date indicate;

E non è finita qui: ING offre anche un programma di referral nel quale, invitando amici ad aprire un conto, è possibile ricevere fino a 500 euro in buoni regalo Amazon.it