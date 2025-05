Conto aziendale Finom: puoi provare gratis per un mese il piano Premium

Con Finom puoi avere un conto aziendale con fatturazione elettronica in grado di fornirti un IBAN entro 24 ore, carte con cashback fino al 3%, pagamenti internazionali verso oltre 150 paesi e tutto gestibile da un’unica app mobile. La soluzione perfetta se hai la partita IVA o una piccola impresa e adesso puoi anche provare il piano Premium gratis per un mese. Vediamo cosa include.

Nel dettaglio, il piano Premium ti aiuterà a gestire fino a 5 utenti, creare 3 portafogli diversi, prelevare fino a 2000 euro e pagare con carta fino a 100.000 euro tutto dallo stesso conto. Avrai anche bonifici SEPA o con addebito diretto in maniera illimitata e a costo zero.

Pensato per chi lavora in proprio o ha un team da gestire, Finom fornisce uno strumento semplice, intuitivo e completo con cui unire conto, carte e fatture elettroniche in un’unica app mobile. Per attivarlo ti bastano pochi minuti online direttamente dal tuo smartphone avendo subito l’occasione di testare tutte le funzionalità top senza rischi.