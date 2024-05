Pixpay: la carta prepagata per il viaggio d'istruzione dei tuoi figli

Pixpay emerge come una soluzione innovativa nel panorama delle finanze per i giovani, offrendo una Carta Prepagata Mastercard con un’applicazione che mira ad educa i minorenni sulla gestione del denaro in maniera sicura e controllata.

Pixpay è una carta prepagata per minorenni, che coniuga educazione finanziaria, controllo parentale e personalizzazione in un unico prodotto innovativo. È la soluzione ideale per i genitori che desiderano introdurre i propri figli al mondo finanziario con strumenti adatti alla loro età e bisogni, promuovendo l’autonomia in sicurezza.

Funzionalità principali

Educazione finanziaria per i giovani

Pixpay non è solo uno strumento di pagamento, ma un vero e proprio mezzo educativo. Attraverso l’app dedicata, i giovani imparano a gestire il proprio denaro grazie a funzionalità come:

Salvadanaio remunerato per incentivare il risparmio con tassi d’interesse educativi.

Wallet Progetti per pianificare acquisti futuri.

Monitoraggio dell’impronta di carbonio per insegnare l’importanza della sostenibilità nelle scelte di consumo.

Controllo parentale

L’app per i genitori offre una serie di strumenti per monitorare e gestire l’attività finanziaria del figlio:

Notifiche in tempo reale con aggiornamenti istantanei su spese e saldo.

Limiti di spesa personalizzabili per un controllo flessibile delle abitudini di spesa.

Opzione di blocco commercianti per escludere categorie di spese non desiderate.

Sicurezza e personalizzazione

Blocco carta : In caso di perdita o furto, è possibile bloccare la carta con un semplice click.

: In caso di perdita o furto, è possibile bloccare la carta con un semplice click. Personalizzazione estetica: Pixpay offre oltre 100 design di carte disponibili, con edizioni limitate e possibilità di personalizzazione dell’app con nickname e dark mode.

Altri vantaggi

IBAN Personale : Permette ai ragazzi di ricevere pagamenti.

: Permette ai ragazzi di ricevere pagamenti. Compatibilità con ApplePay e GooglePay : Per effettuare pagamenti facili e sicuri.

: Per effettuare pagamenti facili e sicuri. Assicurazioni incluse: Copertura per schermo rotto e cyber-bullismo.

Per conoscere l’offerta completa di Pixpay clicca qui.