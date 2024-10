Guadagna il 5% annuo lordo sui tuoi risparmi con SelfyConto

Nell’ambito della promo “Vincoli 5% – Nuovi clienti”, i nuovi clienti di SelfyConto possono guadagnare il 5% annuo lordo sulle somme depositate a 6 mesi. Volendo, possono anche svincolarle in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi già accumulati in precedenza.

Valida fino a 31 ottobre, la promozione prevede l’apertura di SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum a canone zero per il primo anno e per gli under 30, più carta di debito e carta di credito Mastercard gratuite nei primi 12 mesi. Sono gratis anche le principali operazioni bancarie, tra cui gli addebiti diretti delle utenze domestiche e i prelievi in contanti nei Paesi dell’Unione europea.

Come guadagnare il 5% annuo lordo sui propri risparmi con SelfyConto

Per ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi è sufficiente aprire il conto online SelfyConto e accreditare lo stipendio. Ecco la procedura da seguire nel dettaglio:

apri SelfyConto online entro il 31 ottobre;

richiedi entro il 31 ottobre la costituzione di un deposito a 6 mesi;

accredita lo stipendio entro 7 giorni prima della scadenza del deposito.

In assenza di accredito dello stipendio, come da regolamente Banca Mediolanum remunererà il conto deposito dello 0,05% anziché del 5%.

Tornando invece ai vantaggi del conto corrente SelfyConto, al di là della promo attuale, merita una menzione speciale la carta di credito Mediolanum Credit Card. È disponibile sia sul circuito Visa che Mastercard, integra la funzione Easy Shopping per dilazionare i pagamenti superiori a 250 euro e fino a 2.400 euro, e offre la piena compatibilità con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. A tutto questo si aggiungono poi le notifiche per il monitoraggio delle spese, il blocco temporaneo della carta in caso di smarrimento o furto, e un plafond da 1.500 euro al mese.

Puoi aprire SelfyConto, e partecipare così alla promozione di Banca Mediolanum, collegandoti a questa pagina dedicata del sito ufficiale. L’offerta scade il 31 ottobre.