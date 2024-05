Apri ora Hype Premium e ottieni 25€ con questo codice promo

Ottieni subito un bonus di 25€ da spendere come vuoi direttamente sul conto corrente con Hype Premium, il conto completo che include una carta di debito World Elite MasterCard, assicurazioni, bonifici istantanei gratis e molto altro: ti basta inserire il codice CIAOHYPER in fase di richiesta!

Hype Premium: il conto corrente completo

La carta di debito World Elite Mastercard che ti viene fornita con il conto Hype Premium permette di effettuare prelievi e acquisti in tutto il mondo, oltre a essere utilizzata in modalità contactless e con i portafogli digitali, come Google Pay e Apple Pay, con cui puoi pagare con il telefono senza la necessità di utilizzarla direttamente.

Premium offre un sacco di vantaggi esclusivi, tra cui la possibilità di inviare e ricevere denaro all’istante tra titolari di conti Hype, inviare e ricevere bonifici istantanei gratuitamente, prelevare senza commissioni dagli ATM di tutto il mondo, domiciliare le utenze, pagare bollettini e bollette, ma anche impostare obiettivi di risparmio, effettuare ricariche telefoniche e ottenere prestiti istantanei con esito in tempo reale.

HYPE Premium ti permette anche di accedere a oltre 1.100 salotti aeroportuali di tutto il mondo, nonché alle corsie preferenziali della maggior parte degli aeroporti Italiani, per passare i controlli più rapidamente.

Non mancano delle assicurazioni che ti proteggono da qualsiasi imprevisto, come spese mediche all’estero, annullamento del viaggio, ritardo del volo, bagaglio in ritardo o smarrito, acquisti online e anche furti all’ATM.

Puoi controllarlo sia da app che da homebanking. Scaricando l’applicazione, disponibile per Android o iOS, potrai controllare in tempo reale i movimenti, con notifiche istantanee, oltre al saldo, nonché effettuare tutti i movimenti, richiedere qualsiasi tipologia di servizio incluso e regolare i limiti della tua carta, che puoi anche sospendere temporaneamente per riattivarla quando vuoi.

Per diventare titolare di Hype Premium non devi far altro che andare nella pagina ufficiale e fare clic su “Registrati a Premium”, avviando la procedura online. Ricordati di inserire il codice promozionale indicato per ricevere il buono da 25€!