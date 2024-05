Revolut: il conto multivaluta conveniente per le tue vancanze

Revolut Premium è il conto corrente che ti consente di spendere anche in valuta estera quando ti trovi fuori, a un tasso di cambio conveniente. È perfetto quando vai in vacanza, grazie all’accesso incluso per i salotti aeroportuali, oltre alle assicurazioni e altro. Puoi provarlo gratis per 30 giorni e, finito il periodo di prova, si rinnova a 9,90€ al mese.

Revolut Premium: prova gratis tutti i vantaggi per 30 giorni

Per avviare il periodo di prova gratuito con Revolut Premium ti serve soltanto inserire il tuo numero nel campo presente nella pagina dedicata. A questo punto attendi l’arrivo dell’SMS con il link pe scaricare l’app sul tuo dispositivo, quindi installala e aprila per effettuare la registrazione. Quando ti verrà richiesto, accetta l’aggiornamento a Premium e inizia la prova gratuita.

Il piano Premium è associato a una carta di debito MasterCard internazionale con cui puoi prelevare e spendere in tutto il mondo. È anche personalizzabile nel colore e può essere accompagnata da ulteriori carte virtuali che puoi richiedere senza alcun limite.

Con Revolut Premium puoi beneficiare di diversi abbonamenti a servizi che possono farti davvero comodo, come NordVPN, che ti consente di navigare proteggendo le tue informazioni in tutte le reti a cui ti colleghi, oppure Freeletics per il fitness, Sleep Cycle per migliorare il tuo sonno e molto altro ancora.

Vai in vacanza o viaggia senza pensieri e in tutta comodità, grazie alle assicurazioni incluse che ti coprono sul ritardo dei voli, sui bagagli smarriti, le spese mediche e altro. Inoltre puoi anche spendere nella valuta locale a un tasso di cambio molto conveniente.

Con Premium puoi anche inviare bonifici internazionali con commissioni ridotte, con uno sconto del 2%, oltre ad avere limiti più alti per le operazioni di cambio valuta e i prelievi in contanti. Non manca la possibilità di fare trading, con un’area dedicata, acquistando le azioni più redditizie attualmente disponibili, per aumentare maggiormente i tuoi guadagni. Tra gli investimenti, è anche possibile acquistare metalli come oro, argento, platino e palladio, con una commissione ridotta all’1,49%, rispetto all’1,99% del piano Standard.

Se non hai intenzione di proseguire con il piano Premium prima della fine del periodo di prova potrai annullare il rinnovo automatico, restando con il piano Standard senza alcun canone mensile o costo aggiuntivo.