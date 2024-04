Dogwifhat in rialzo come meme coin e InQubeta disponibile su Uniswap

Il mercato delle criptovalute ha iniziato la settimana con una nota positiva, con Bitcoin ed Ethereum che hanno superato rispettivamente le barriere dei 72.000 $ e dei 3.600 $. In mezzo a questo sentimento rialzista, una particolare meme coin ha fatto faville: WIF.

WIF, la terza più grande meme coin per capitalizzazione di mercato, sta vivendo una forte corsa, con un’impennata del 17% nella giornata di oggi, e ora punta a un nuovo massimo storico (ATH). Attualmente la criptovaluta viene scambiata a 4,13 $, appena al di sotto del suo precedente ATH di 4,80 $ stabilito a fine marzo.

Un nuovo progetto di criptovaluta incentrato sull’AI, InQubeta, si sta preparando a lanciare la sua attesissima piattaforma. Infatti, QUBE è disponibile su Uniswap da oggi!

Prezzo della meme coin Dogwifhat (WIF) in rialzo

Dopo aver guadagnato il 17% oggi, WIF è ora scambiata a 4,13 $, ma ancora leggermente al di sotto del suo ATH di circa 4,8 $ stabilito a fine marzo. Questa meme coin è già la terza più grande meme coin in termini di capitalizzazione di mercato, appena sotto DOGE e SHIB con oltre 4 miliardi di dollari.

Guardando agli indicatori tecnici, l’EMA20 è attualmente a 3,6 $. L’EMA20, o media mobile esponenziale a 20 giorni, è un indicatore molto utilizzato che aiuta a identificare la direzione generale della tendenza. Il fatto che il prezzo attuale sia superiore all’EMA20 indica che la tendenza a breve termine è rialzista.

L’indicatore RSI (relative strength index o indice di forza relativa) è attualmente nell’intervallo 60-65 in tutti i time frame. Il RSI è un oscillatore che misura il momentum di un asset e una lettura tra 60-65 indica che l’asset è in una tendenza rialzista, ma non in ipercomprato. Questo indica che WIF ha ancora spazio per un ulteriore rialzo prima di diventare ipercomprato.

Anche la linea MACD (Moving Average Convergence Divergence o media mobile convergenza divergenza) è al di sopra della linea di segnale MACD, il che rappresenta un altro segnale rialzista. Il MACD è un indicatore che segue il momentum della tendenza, mostrando la relazione tra due medie mobili del prezzo dell’asset. Quando la linea del MACD incrocia la linea del segnale, in genere indica una tendenza rialzista.

Se WIF riuscirà a mantenere il suo attuale momentum e a superare il suo ATH di 4,8 $, il prossimo livello di resistenza significativo potrebbe essere l’estensione di Fibonacci di 1,618, che si trova a 5,99 $. Questo livello si basa sullo strumento del ritracciamento di Fibonacci, una popolare tecnica di analisi tecnica utilizzata per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza.

D’altro canto, qualsiasi livello psicologico dovrebbe fungere da supporto per WIF. I livelli di 3,00 $ e 2,00 $ potrebbero essere aree di interesse per i trader che cercano di entrare nel mercato o di incrementare le loro posizioni. Nonostante ciò, se WIF riuscirà a mantenersi al di sopra dei 4 $ nelle settimane successive, questo livello potrebbe diventare la prima zona di supporto, in quanto il mercato la considererà probabilmente un’area critica da “difendere”.

Per quanto riguarda la direzione che WIF potrebbe prendere, la forte prestazione della criptovaluta e il sentimento rialzista generale del mercato delle criptovalute suggeriscono che è possibile un ulteriore rialzo. Se WIF riesce a superare il suo ATH, potrebbe puntare all’obiettivo di 5,99 $, come già detto.

InQubeta (QUBE) è ora disponibile su Uniswap

Un nuovo operatore si affaccia sulla scena delle criptovalute AI: InQubeta. Questa piattaforma di crowdfunding incentrata sull’AI ha raccolto con successo oltre 13,2 milioni di dollari nella prevendita in corso e, con il 92% della fase finale già esaurito, la prevendita sta per concludersi.

Gli investitori possono ancora acquistare i token QUBE, la criptovaluta nativa della piattaforma InQubeta, a 0,028 $ per token, un prezzo nettamente inferiore al prezzo di quotazione previsto di 0,308 $. QUBE è un token ERC-20 deflazionistico che funge da spina dorsale dell’ecosistema InQubeta, offrendo agli investitori un’opportunità unica di partecipare alla crescita delle start-up di AI.

In base al loro ultimo tweet, QUBE è ora disponibile per l’acquisto anche su Uniswap.

InQubeta è una piattaforma di crowdfunding crittografico che permette agli utenti di investire in progetti di start-up AI utilizzando i token QUBE. Il marketplace NFT della piattaforma svolge un ruolo fondamentale nel processo di investimento, consentendo alle start-up di raccogliere fondi offrendo NFT basati su ricompense e azioni, mentre gli investitori possono facilmente investire in questi progetti utilizzando i token QUBE.

Il modello deflazionistico della piattaforma e i premi di staking rendono QUBE un’opzione di investimento potenzialmente interessante per chi cerca di diversificare il proprio portafoglio. Gli investitori possono partecipare alla prevendita di InQubeta acquistando i token QUBE utilizzando varie criptovalute, con un investimento minimo di 50 $ tramite il sito web. Mettendo in staking i token QUBE, gli investitori possono guadagnare dalla pool di ricompense dedicata, ricevendo un’ulteriore fonte di reddito.

Conclusione

Mentre il mercato delle criptovalute continua a essere dominato dalla mania delle meme coin, WIF è emersa come una delle migliori meme coin da acquistare ora, con un nuovo ATH e consolidando la sua posizione di terza meme coin più grande a livello globale (per capitalizzazione di mercato).

Il lancio della piattaforma di crowdfunding di QUBE per le start-up di AI potrebbe rappresentare un’alternativa interessante per chi cerca di diversificare il proprio portafoglio di criptovalute. Mentre la prevendita si avvicina alla conclusione, gli investitori potrebbero tenere d’occhio gli sviluppi di questo nuovo e promettente progetto, disponibile ora su Uniswap.

