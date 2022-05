Terra (LUNA): prezzo, valore, news e guida all'investimento

Per tutto il 2021 e i primi mesi del 2022, Terra (LUNA) è stato uno dei progetti più promettenti nel mondo delle criptovalute. Poi, dopo il deragliamento della stablecoin algoritmica UST di inizio maggio, nel giro di pochi giorni è arrivato il crollo completo di LUNA, a cui è seguito il blocco delle operazioni sulla blockchain Terra e la sospensione del supporto alla criptovaluta da parte dei principali exchange (Binance e Coinbase su tutti).

Dopo il disastro, il cofondatore Do Kwon proverà a rilanciare il progetto con una nuova versione della blockchain (Terra) e nuovi token (LUNA), mentre la precedente catena di blocchi e gli stessi coin che oggi valgono zero sono stati denominati Terra Classic e Luna Classic. La nuova fase di Terra (LUNA) non includerà nemmeno la stablecoin UST, che si trova di fatto a un binario morto. La data della rinascita – o almeno questo è l’obiettivo di Do Kwon – è il 27 maggio 2022.

Se si tratterà davvero di una seconda vita per Terra e la criptovaluta LUNA, molto dipenderà da quanti aderiranno al nuovo progetto e da come (e se) Do Kwon riuscirà a recuperare la credibilità agli occhi sia dei possessori di LUNA prima del fallimento di UST sia di chi sarà chiamato a scegliere se investire o meno nella nuova criptovaluta. Quello che invece non mancherà sarà il sostegno degli exchange, determinati ad appoggiare il rilancio di Do Kwon.

In questo approfondimento spiegheremo cos’è Terra (LUNA), il prezzo e l’andamento di LUNA Coin, i migliori exchange e broker in cui acquistare la criptovaluta, i principali wallet raccomandati e quali sono i pro e i contro dell’investimento in questa crypto.

Cos’è Terra (LUNA)

Terra è stata sviluppata nel 2018 da Do Kwon (CEO di Terraform Labs) e David Shin (CEO di Chai) con l’obiettivo di creare una stablecoin che unisse gli aspetti positivi delle criptovalute e delle valute fiat tradizionali.

Tutto ha avuto inizio dagli e-commerce: i due fondatori coreani, infatti, si erano occupati in precedenza proprio di e-commerce e di alcuni relativi sistemi di pagamento diffusi in Asia.

Il progetto iniziale della blockchain Terra prevedeva l’utilizzo del meccanismo di consenso Tendermint Delegated-Proof-of-Stake (DPoS): la rete permetteva ai suoi utenti di creare delle stablecoin ancorate a valute fiat.

Il token nativo di Terra, come anticipato, è LUNA.

Centrale al progetto originale anche Mirror Protocol, protocollo di trading decentralizzato che integrava nella blockchain Terra un sistema per la tokenizzazione di asset (chiamati mAssets). Questi ultimi potevano essere sia finanziari che non finanziari, e venivano proposti direttamente dagli utilizzatori tramite polls.

Sebbene i volumi scambiati su Mirror fossero ancora piuttosto bassi, il sistema presentava delle interessanti potenzialità in termini di applicazione.

Un’altra caratteristica di Terra era Anchor Protocol, servizio di lending pensato per offrire prestiti e interessi su stablecoin all’interno della blockchain Terra.

Prezzo e Andamento di LUNA Coin Oggi

Conoscere il prezzo di Luna Coin e seguirne l’andamento è importante per fare le proprie considerazioni in termini di investimento.

In questo senso è fondamentale controllare i grafici di LUNA Coin come quello che abbiamo inserito qui di seguito, che riporta la quotazione di LUNA aggiornata.

Dove Comprare LUNA Coin

Chi desidera comprare dei LUNA Coin per i propri investimenti dovrebbe procedere con l’acquisto diretto su una piattaforma affidabile e allo stesso tempo conveniente.

La sicurezza è un aspetto da non sottovalutare in questo contesto, poiché la piattaforma in questione memorizzerà alcuni dati sensibili e dovrà essere in grado di tenere al sicuro il capitale investito. Inoltre, è importante informarsi nel dettaglio riguardo alle commissioni richieste, dato che queste ultime costituiscono un costo che ridurrà parzialmente il guadagno.

Ecco una lista dei migliori broker ed exchange per acquistare Luna Coin.

Bitpanda

Bitpanda è un piattaforma viennese nata nel 2014 per rendere gli investimenti semplici e sicuri. Tanti gli asset disponibili oltre le criptovalute. Offre anche la possibilità di investire nei Cripto Indici, che raccolgono le migliori criptovalute per performance. Interessante è anche il servizio Bitpanda Savings, utilissimo per programmare i propri investimenti e ammortizzare i rischi.

eToro*

eToro* crede molto nelle criptovalute, ancora prima che diventassero di dominio pubblico. Non a caso, oltre al trading CFD, offre anche un vero e proprio Exchange: eToroX. La piattaforma mette a disposizione degli utenti numerose modalità per ottenere aiuto nella propria attività, come il copy trading, il social trading o gli smart portafolios.

Valore Luna/Euro

Conoscere il valore attuale in base al cambio tra una criptovaluta e la propria valuta è molto importante. Generalmente il valore viene espresso in dollari americani, ma alcuni tool (come quello presente qui di seguito) convertono il valore della crypto di interesse anche direttamente in Euro.

Utilizzando un semplice strumento di conversione come questo si può sapere in tempo reale qual è il valore aggiornato di Luna coin in Euro.

Come Guadagnare con Luna Coin

In che modo si può guadagnare con LUNA Coin? I metodi di base sono l’investimento tramite acquisto diretto (e quindi compravendita) di criptovaluta e il trading di CFD, ma non sono gli unici.

Bisogna sapere, infatti, che LUNA utilizza un metodo di consenso Proof-of-Stake delegato per eseguire smart contract e convalidare le transazioni sulla sua blockchain. Ciò significa che i possessori che vogliono puntare su LUNA possono anche diventare validatori.

Per validatore si intende chiunque aiuti a verificare e proporre nuovi blocchi di dati di transazione. Con LUNA, una persona o un gruppo di persone è tenuto a far funzionare apparecchiature informatiche di una certa specifica praticamente senza sosta. In effetti, è così competitivo che solo i primi 130 validatori hanno il diritto di verificare e aggiungere nuovi blocchi alla blockchain Terra.

Si tratta di una caratteristica specifica dell’ecosistema di staking LUNA. I validatori riscuotono quindi una commissione dagli staker della rete, e i primi cinque di essi addebitano una commissione del 5-10% per il loro lavoro, un aspetto da tenere in considerazione nel calcolo dei rendimenti di staking delegati.

Un altro modo per guadagnare è il cosiddetto staking delegato, che risulta più accessibile per gran parte dei possessori di token che stanno cercando di ottenere dei rendimenti sui propri asset. Chi possiede dei token LUNA può infatti delegarle a un validatore, senza dover quindi soddisfare tutti i requisiti richiesti per diventare validatore, ma ottenendo un guadagno.

Al momento della scrittura, la soglia per diventare un validatore si aggira intorno a 152.000 LUNA staking, per un valore di circa 13 milioni di dollari. La puntata totale di un validatore è la somma dei token “self-bonded” (ossia i token posseduti e puntati dal validatore) e i token delegati allo stake pool.

Wallet Raccomandati per LUNA Coin

Per detenere LUNA Coin in totale sicurezza è importante utilizzare un wallet che sia affidabile e adatto alle proprie esigenze specifiche in fatto di investimenti. Soprattutto è fondamentale sceglierne uno in grado di proteggere le proprie crypto da eventuali furti o attacchi hacker.

Per quanto riguarda gli hot wallet per LUNA Coin, è possibile utilizzare quelli proposti dalle piattaforme più note del campo: Coinbase e Binance.

Passando invece ai cold wallet, ecco una lista dei migliori portafogli hardware da usare per tenere al sicuro le crypto.

Per quanto riguarda lo staking delegato, di cui abbiamo parlato poco sopra, chi è intenzionato a delegare i suoi LUNA Coin a un’altra persona (o a un gruppo di persone) potrebbe utilizzare Terra Station Wallet, il software ufficiale di wallet per conservare Terra.

Vantaggi e Svantaggi: i Pro e Contro di Luna Coin

Pro Contro Pro La blockchain Terra risolve una serie di problemi tipici delle criptovalute, come la scalabilità o i GAS eccessivi.

Molti wallet accettano e supportano LUNA.

Molti Exchange importanti supportano e offrono LUNA, il che ne aiuta l’adozione.

E’ possibile utilizzare una app, ma anche una versione desktop. In entrambi i casi ci troviamo di fronte a versioni user-friendly.

Sistema verticale, che offre pagamenti, modalità di investimento, retribuzione per il denaro depositato in un unico ecosistema.

Mirror, protocollo DeFi che opera tramite smart contracts, creando rappresentazioni sintetiche di asset reali, chiamati Mirrored. Contro Le commissioni sono più basse della media, sebbene siano presenti diversi tipi di commissioni da pagare.

Validatori e deleganti sono soggetti a tagli (in gergo definito slashing).

Campo altamente competitivo quello della Defi, con molti partecipanti che gareggiano per diventare i migliori e ottenere la massima adozione.

La diffusione iniziale dei token non è stata limpidissima e questo può essere un problema.

Blockchain tendente alla centralizzazione: i fondatori – e le loro imprese commerciali – sono fortemente coinvolti almeno nel settore dei pagamenti.

Differenze tra Luna Coin e Bitcoin

Quali sono le differenze esistenti tra la criptovaluta LUNA Coin e Bitcoin? Entrambe le crypto sono state sviluppate per cambiare il mondo della finanza tradizionale, attirando moltissimi sostenitori negli ultimi anni.

Tra i due progetti, Terra (LUNA) era quello più sofisticato, poiché offriva un ecosistema finanziario ben più ampio rispetto a quello di Bitcoin. Complessità, però, che in questo caso ha fatto rima con fallimento, alla luce del collasso dell’intero ecosistema originario Terra (LUNA), in seguito all’implosione della stablecoin algoritmica TerraUSD (UST).

Opinioni Conclusive su LUNA Coin

L’entusiasmo che accompagnava Terra (LUNA) fino ad aprile 2022 ha lasciato il posto allo sconcerto generale di investitori e addetti ai lavori dopo l’improvviso collasso del token LUNA Coin avvenuto nello spazio di pochi giorni. Prima di allora, le opinioni sulla blockchain Terra e la corrispettiva criptovaluta LUNA seguivano di pari passo le aspettative crescenti riposte su un ecosistema che aveva l’ambizione di sostituirsi ai servizi della finanza tradizionale.

Oggi le opinioni su Terra (LUNA) sono di fatto sospese: c’è una nuova chain e c’è una nuova criptovaluta, anche se di fatto hanno mantenuto lo stesso nome entrambe. Come già anticipato nella nostra introduzione, sarà importante capire come si muoverà d’ora in avanti il co-fondatore del primo progetto Do Kwon, chiamato a ricostruire il rapporto di fiducia tra Terra, le piattaforme di scambio, le grandi aziende e, non ultimi, gli investitori.

La fiducia ricambiata dai principali exchange di criptovalute rappresenta un primo passo importante, a cui però dovranno seguirne necessariamente altri.

