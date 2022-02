XTB broker: recensione e opinioni (crypto, ETF, azioni)

Tra le aziende che promettono azzerare le commissioni sulle transazioni spicca sicuramente XTB, una società di trading online con sede in Europa leader nella negoziazione di azioni, ETF e CFD. Chi si avvicina a questa società potrà contate su una piattaforma moderna e semplice da utilizzare, un servizio d’assistenza di prim’ordine e un’ottima selezione di strumenti finanziari da utilizzare per investire e guadagnare.

Nei capitoli che seguono è possibile analizzare nel dettaglio le caratteristiche di XTB broker, così da avere un quadro chiaro dei vantaggi offerti da questo tipo di servizio ed iniziare subito ad investire nelle criptovalute o nelle azioni più scambiate sul mercato finanziario.

Cos’è XTB

XTB è una società di trading online che offre accesso a oltre 2.000 strumenti finanziari, supportati dalla loro innovativa piattaforma xStation 5. Nel panorama dei broker è tra i pochi non imporre un deposito minimo, oltre a non applicare commissioni sulle azioni ed ETF (fino ad un massimo volume di 100.000 euro mensili).

XTB è un’azienda solida e ben collaudata, fondata nel 2004 e quotata in Borsa, presentando quindi tutti i crismi della piattaforma seria ed affidabile, regolamentata a livello internazionale.

Come funziona XTB

XTB è un servizio completo ma molto semplice da utilizzare, anche dagli utenti che si avvicinano agli investimenti online per la prima volta. Nei capitoli che seguono è possibile trovare nel dettaglio come aprire un conto, come verificare l’identità del conto (passaggio fondamentale per poter investire in sicurezza), quali prodotti e strumenti finanziari è possibile utilizzare, quali tipi di conto è possibile attivare, quali strumenti di deposito e prelievo sono supportati e come si comporta l’assistenza clienti.

Apertura conto e verifica identità

Per aprire un conto è sufficiente portarsi nella pagina ufficiale di XTB, premere sul tasto Scopri di più presente in home e cliccare sul tasto Apri conto gratuito. Nelle schermate che seguiranno forniamo un indirizzo email valido, scegliamo Italia come paese di residenza ed forniamo un numero di telefono valido e documenti richiesti per la verifica dell’identità.

La verifica è fondamentale per poter operare in piena sicurezza e garantire che solo voi possiate effettuare investimenti con l’account appena creato. Dopo la creazione è possibile provare subito tutti gli strumenti finanziari ed effettuare il primo deposito.

Chi non vuole creare subito un conto ma vuole comunque testare le potenzialità di XTB può aprire un conto Demo Gratuito, cliccando sull’apposito tasto nella pagina vista poco fa. Per l’apertura del conto demo è sufficiente inserire il nome, un numero di telefono ed un indirizzo email; otterremo così l’accesso al conto gratuito, dove è possibile effettuare investimenti senza spendere un euro.

Prodotti e strumenti finanziari

Con XTB è possibile investire sulla piattaforma xStation 5 su un gran numero di prodotti finanziari:

Forex : il sito offre più di 50 coppie di valute. Sono presenti tutte le principali coppie di valute, più alcune coppie meno note e dedicati agli esperti.

: il sito offre più di 50 coppie di valute. Sono presenti tutte le principali coppie di valute, più alcune coppie meno note e dedicati agli esperti. Azioni CFD e non CFD : le azioni su cui investire non mancano, con oltre 1.500 azioni di società presenti negli Stati Uniti ed in Europa, incluse le grandi multinazionali come Apple, Tesla, Amazon ed altre.

: le azioni su cui investire non mancano, con oltre 1.500 azioni di società presenti negli Stati Uniti ed in Europa, incluse le grandi multinazionali come Apple, Tesla, Amazon ed altre. Indici CFD : sul sito sono presenti tutti i principali indici globali, così da poter investire bene il proprio denaro.

: sul sito sono presenti tutti i principali indici globali, così da poter investire bene il proprio denaro. Materie prime CFD : su XTB sono disponibili molte materie prime su cui investire. Spiccano in particolare grano, rame, caffè, alluminio, nichel, olio, platino, argento e oro.

: su XTB sono disponibili molte materie prime su cui investire. Spiccano in particolare grano, rame, caffè, alluminio, nichel, olio, platino, argento e oro. ETF CFD e non CFD : per gli investitori specializzati ad alto rischio è possibile investire sul valore di vari ETF.

: per gli investitori specializzati ad alto rischio è possibile investire sul valore di vari ETF. Criptovalute CFD: non potevamo mancare le criptovalute. Su XTB è possibile investire sull’andamento del Bitcoin , Litecoin, Ripple, Dash, Ethereum ed altre criptovalute minori.

Il portafoglio di prodotto finanziari è molto ampio e saprà soddisfare sia l’investitore alle prime armi sia l’investitore esperto.

I tipi di conto su XTB

Su XTB è possibile sottoscrivere subito un conto Standard, che fornisce accesso a tutti gli strumenti finanziari visti nel capitolo precedente, offre l’apertura gratuita del conto, non prevede spese di gestione del conto, una leva massima di 1:30, un sistema di trading automatico e vari costi di commissione (applicati su determinate operazioni e sui conti che superano i 100.000 mensili di volume).

Per gli utenti esperti o che lavorano nel settore del trading è possibile sottoscrivere un abbonamento Cliente Professionale, ottenibile alle seguenti condizioni:

Aver effettuato in ogni trimestre degli ultimi 4 trimestri almeno 10 operazioni con un valore nominale di almeno 50.000 € ciascuna.

Le dimensioni del tuo portafoglio di investimento (escluse le attività illiquide come immobili ecc. Ecc.) devono superare i € 500.000

Sufficiente esperienza nel settore finanziario, o in un settore simile, per almeno un anno che richiede la conoscenza delle transazioni o dei servizi previsti

Con il conto cliente professionale le commissioni applicate sugli strumenti diminuiscono in maniera graduale, così da incentivare gli investimenti dei grandi esperti del settore.

Deposito, prelievo e commissioni

XTB non si fa mancare nulla sui metodi di pagamento: con questo servizio è possibile infatti effettuare depositi tramite bonifico bancario, tramite carta di credito ed utilizzando i principali e-wallet come PayPal, Skrill e PayU. I prelievi possono essere effettuati tramite bonifico bancario e, per i prelievi inferiori ai 100€, è prevista una commissione di 10€. Le altre commissioni applicate dal servizio sono:

Soglia spesa : per chi supera i 100.000€ è addebitata una commissione dello 0,2% (min. 10 EUR). Dunque, per chi investe cifre importanti, tutto sommato non è un dramma.

: per chi supera i 100.000€ è addebitata una commissione dello 0,2% (min. 10 EUR). Dunque, per chi investe cifre importanti, tutto sommato non è un dramma. Spread : varia da asset ad asset ed in base alla tipologia di conto.

: varia da asset ad asset ed in base alla tipologia di conto. Tassa di inattività : 10 euro mensili, valido solo dopo 13 mesi di inattività, il saldo non può andare in negativo ed è sufficiente accedere almeno una volta all’anno per evitare la sua applicazione.

: 10 euro mensili, valido solo dopo 13 mesi di inattività, il saldo non può andare in negativo ed è sufficiente accedere almeno una volta all’anno per evitare la sua applicazione. Commissioni Overnight: applicate alle posizioni aperte di notte.

Le tabelle con i costi di commissione sono disponibili nel documento PDF dedicato.

Assistenza clienti

L’assistenza clienti di XTB è una delle più efficienti. Il servizio presenta infatti un team di assistenza clienti specializzato che lavora 24 ore al giorno per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) e risponde tramite numerosi canali:

Telefono

E-mail

Live chat

Tra le caratteristiche più rilevati del servizio citiamo anche l’assegnazione di un account manager, che saprà assistervi in qualsiasi questione relativa al conto ed ci fornirà sempre la risposta giusta ai nostri quesiti.

XTB per Bitcoin e criptovalute

Il trading delle criptovalute sono uno dei prodotti più interessanti offerti da XTB. Con i CFD è possibile guadagnare dalla salita o dalla discesa del prezzo di una criptovaluta, senza possedere fisicamente la criptomoneta nel nostro e-wallet. Attualmente è possibile fare trading su XTB sulle seguenti criptovalute:

Bitcoin

Ethereum

Stellar

Ripple

Chainlink

Dogecoin

Cardano

EOS

Litecoin

Polkadot

Binance Coin

Bitcoin Cash

Tezos

Uniswap

Per le criptovalute sono disponibili strumenti di analisi avanzati (analisi tecnica, analisi di correlazione, ampia gamma di indicatori tecnici), leva fino a 1:2, bassi costi di trading, spread a partire da 0,22% e sistema di protezione dal saldo negativo.

XTB per gli ETF

Il broker è particolarmente specializzato negli ETF. Gli Exchange traded-funds che consentono di investire su una pluralità di asset con un solo strumento. Con costi e rischi ridotti rispetto ad altri strumenti.

Gli ETF sono un’alternativa più economica e flessibile ai classici fondi di investimento e un modo semplice per diversificare il tuo portafoglio anche con un solo strumento. A XTB è possibile scegliere tra oltre 200 ETF, e lo scanner ETF presente sulla piattaforma consente di trovare quelli che saranno l’investimento giusto per il trader iscritto.

XTB e formazione: i corsi di trading

XTB è famosa per organizzare corsi di trading e webinar sugli strumenti di investimento più famosi. Chi non conosce nulla di trading o vuole approfondire l’argomento può partecipare gratuitamente ai corsi offerti da XTB, dove prenderanno la parola i più grandi esperti del trading (europeo ed internazionale) e mostreranno anche esempi e metodi che è possibile utilizzare durante gli investimenti per ridurre le perdite o per massimizzare i guadagni.

I corsi sono suddivisi per gradi di apprendimento: possiamo partire dal livello Base, passare poi al livello Intermedio e, una volta preso dimestichezza con gli investimenti, passare al livello Avanzato. Per gli utenti già esperti di trading è possibile accedere ai contenuti Premium, dove sono presenti le migliori strategie di vendita e i consigli su come investire sulle nuove azioni.

Possiamo accedere all’accademia del trading direttamente dalla pagina dedicata.

XTB opinioni finali

Difficile trovare nel panorama europeo un servizio completo ed affidabile come XTB. Su questa piattaforma di trading possiamo investire e guadagnare su Forex, CFD, azioni, ETF e sulle criptovalute, depositare soldi sul conto utilizzando PayPal o altre piattaforme di pagamento digitale (come Skrill), azzerare i costi di commissione (fino ad una certa soglia), imparare nuove forme d’investimento con l’accademia dedicata al trading, ricevere i prelievi in meno di un giorno lavorativo e beneficiare di un’assistenza di prim’ordine, attiva 24 ore al giorno nei giorni feriali (dal lunedì al sabato).

Per chi si avvicina al mondo del trading consigliamo vivamente di testare il servizio descritto tramite demo gratuita XTB, così da prendere confidenza con la piattaforma di trading online e capire se è broker giusto per voi senza perdere denaro.

Ricordiamo che il 67% di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questi fornitori. Valuta se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

Domande frequenti su XTB XTB è sicuro? XTB è un broker autorizzato e regolamentato, con un occhio di riguardo alla sicurezza della sua piattaforma di trading accessibile sia da PC che da mobile. XTB è un broker regolamentato? Per avere la certezza che un broker sia davvero sicuro dobbiamo osservare le autorizzazioni fornite presso la CySEC. XTB offre molto di più, essendo registrato presso la CONSOB, autorizzato quindi ad operare sul suolo italiano. Su XTB posso acquistare crypto usando euro? Su questa piattaforma è possibile investire sulle oscillazioni del prezzo delle criptovalute (trading CFD), caricando il conto in Euro o in altre valute straniere. Dopo il deposito basterà quindi scegliere la criptovaluta su quale investire. XTB offre un'app mobile? XTB offre un’app mobile molto ben fatta e in grado di offrire gli stessi vantaggi della piattaforma vista su PC. L’app XTB è disponibile al download dal Google Play Store e dall’Apple App Store. Qual è il deposito minimo su XTB? XTB non prevede un deposito minimo, visto che basta anche solo 1 euro per investire sul conto reale. Prima di investire conviene sempre provare il conto demo, così da verificare il funzionamento della piattaforma e la potenza degli strumenti finanziari offerti. Che cosa offre XTB per i trader principianti? XTB è probabilmente il miglior sito dove iniziare a fare trading, visto che nell’accademia sono presenti moltissimi materiali didattici gratuiti e anche corsi e webinar presentati da esperti famosi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.