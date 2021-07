Safepal S1 hardware wallet: cos'è, come funziona, opinioni

Custodire in modo sicuro le proprie criptovalute è un aspetto fondamentale, giacché i pericoli che si corrono sono ricorrenti. Safepal S1 si pone come ottima soluzione per questo scopo.

Parliamo infatti di un wallet hardware di ultima generazione e in questa recensione completa vedremo meglio come funziona Safepal hardware wallet, se conviene utilizzarlo, un confronto Safepal vs ledger, il prezzo, le specifiche tecniche.

Del resto, anche in questo campo la concorrenza è diventata elevata e districarsi tra le varie offerte è sempre meno facile. Il che però è anche un bene perché la concorrenza migliora il rapporto qualità-prezzo.

Dunque, ecco dunque tutto quanto occorre sapere su Sapefal hardware wallet.

Cos'è Safepal S1 hardware wallet

Safepal è come detto un hardware wallet per custodire criptovalute. Possiamo anche dire, unico nel suo genere.

E' supportato, per dirne una, dal team di Binance Labs, Trust Wallet e la Litecoin Foundation.

Si tratta di un cold storage accessibile e portatile, mentre esteticamente ricorda un lettore MP3. Il D-pad che troviamo sotto lo schermo a colori serve per navigare i vari menù, mentre la fotocamera per scansionare i codici QR al fine di firmare transazioni.

Funziona WiFi e il cavo servirà solo per caricare la batteria o aggiornarlo. SafePal comunica con il mondo esterno mediante le informazioni visualizzate sullo schermo.

Il fatto che sia un wallet freddo, ossia non è quasi mai collegato a una macchina connessa a internet, lo rende minimamente vulnerabile agli attacchi Hacker.

Tuttavia, diversi utenti ritengono che ciò è anche uno svantaggio quando si tratta di utilizzare i fondi. Infatti, per poterlo fare, gli utenti devono associarlo ad una app per smartphone o tablet, trasmettendo informazioni mediante codici QR.

Un altro vantaggio è che è facilmente trasportabile e conveniente da usare in movimento. Occorre inserire un codice PIN, composto a scelta tra 12 o 24 parole.

SafePal sembra anche alquanto fragile al tatto. Ma forse si è cercato di risparmiare sui materiali per renderlo meno costoso rispetto ad altri hardware della concorrenza.

Come funziona Safepal S1

Vediamo ora come funziona praticamente Safepal S1.

Come iniziare

Per accendere il dispositivo, premi a lungo il pulsante di accensione Scegli la lingua preferita Assicurati che abbia un firmware aggiornato. Per fare ciò, recati su Impostazioni > Informazioni, troverai la versione del firmware installata e controlla se è la medesima a cui si fa riferimento nella scheda “Aggiorna” della home page del sito web SafePal

Crea un nuovo portafoglio

Scegli il numero di parole mnemoniche. Seleziona uno e potrai scegliere tra frasi mnemoniche. Annotale nell'ordine corretto. Verifica la frase mnemonica scelta Imposta un PIN di 6-12 cifre difficile da violare Assegna un nome al wallet Scarica l'app SafePal Scansiona il codice QR

Fine procedura.

Se invece già possiedi un portafoglio, ripristinalo con gli stessi passaggi di cui sopra.

Invio denaro

Per inviare denaro, segui invece questi passaggi.

Trova il codice QR sul tuo portafoglio Scansiona il codice tramite l'app SafePal Immettere tutti i dettagli del trasferimento (come importo e livello della commissione) Inserisci il codice PIN Sul wallet conferma la transazione inserendo il codice PIN Effettua di nuovo la scansione del codice QR dinamico utilizzando l'app SafePal Fai clic su Conferma dall'app

Troverai la transazione eseguita sulla catena nell'app.

Sistema operativo

SafePal è ottimizzato per i dispositivi mobili. Funziona sia con iOS di Apple che su Android di Google e la relativa app per completare le operazioni è scaricabile gratuitamente e facilmente dai rispettivi store.

Criptovalute supportate

Per ora, SafePal S1 supporta 19 blockchain e più di 10.000 token.

Le 19 blockchain e le loro monete native sono:

Bitcoin(BTC)

Ethereum (ETH)

Ondulazione (XRP)

Bitcoin contanti (BCH)

Litecoin (LTC)

EOS

Binance Coin (BNB)

Lumen stellar (XLM)

TRON(TRX)

Neo(NEO)

Dash (Dash)

Ethereum Classic (ETC)

Dogecoin (DOGE)

Armonia (UNO)

Zcash(ZEC)

DigiByte (DGB)

Polkadot [IOU]

Kusama (KSM)

Qtum(QTUM)

e i token relativi

Oltre ai 19 token sopra menzionati, anche tutti i token emessi su Ethereum, Binance Chain, Tron, NEO, EOS e Stellar sono supportati da SafePal S1:

Ethereum (token ERC20)

Binance Chain (Token BEP2)

Tron (token TRC10 e TRC20)

NEO (token NEP5)

EOS (token EOS)

Stellar (Stellar Lumen)

L'elenco viene costantemente aggiornato.

Dove comprarlo e costi

Hai 2 modalità per acquistare Safepal:

dal sito ufficiale

su Amazon

Dal sito ufficiale

Nel primo caso, dalla Home Page, dovrai recarti nella sezione Products, posto in alto al centro (la seconda voce dopo Home).

Pigiando, entrerai in una nuova pagina con tutti i prodotti SafePal, le descrizioni e i relativi prezzi.

L'acquisto è molto semplice, basta pigiare su Update Cart se vuoi aggiungere il prodotto al carrello e proseguire con gli acquisti. Oppure, pigiando sul bottone posto di fianco Check out, sarai reindirizzato per l'acquisto dove dovrai compilare i vari dati.

Sull'estrema destra, ti apparirà anche una icona del carrello, con una notifica in rosso contenente il numero dei prodotti in esso contenuti.

Su Amazon

Su Amazon potrai visionare prezzo, recensioni degli utenti che già lo hanno acquistato e una descrizione divisa per punti del prodotto.

Al momento della scrittura, Safepal su Amazon non è disponibile. Comunque, fai un tentativo perché le condizioni si rinnovano.

Dire dove sia meglio acquistarlo non è semplice. Ovviamente, su Amazon c'è la possibilità di restituire facilmente i prodotti in caso di malfunzionamenti (almeno nei primi giorni dall'acquisto) e ci si può rendere conto di come si sono trovati gli altri.

I siti ufficiali sono sempre da testare, sebbene in genere le recensioni non siano veritiere perché un marchio non ha certo interesse a farsi cattiva pubblicità rendendo note le recensioni negative.

Safepal prezzo

Quanto costa Safepal? Si parte da 39,99 euro.

Safepal S1 è affidabile?

Possiamo dire che la piattaforma sia affidabile, anche dalle tante recensioni positive da parte degli addetti ai lavori.

In diversi siti accreditati, viene menzionata tra i wallet hardware migliori, sebbene si ricordi il prezzo più basso rispetto ad altri più noti e quindi qualche vantaggio in meno.

La collaborazione tra Safepal e uno dei più importanti Exchange al mondo, Binance, è un altro punto a favore per questo wallet.

Ma oltre a Binance, sono tanti altri i partners rinomati di Safepal, come puoi constatare dall'immagine.

Safepal S1 è sicuro?

Safepal S1 rientra tra i cosiddetti wallet freddi, cioè che funzionano offline. E quindi al riparo dagli attacchi Hacker.

Ecco alcune caratteristiche che lo rendono sicuro:

non ha funzioni di connettività come altri prodotti. Viene collegato al cellulare tramite QR code, ed è totalmente offline

Adotta un sistema Air-gapped come meccanismo di validazione che risolve ogni rischio legato alla connessione USB, Bluetooth, Wi- fi, NFC, o altre radiofrequenze

Prevede un Secure element di grado EAL 5+ e un reale generatore di entropia, il tutto per proteggere la chiave privata.

Vantaggi e svantaggi

Vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di Safepal.

Safepal vantaggi

Supporta molte criptovalute

Prevede un meccanismo di autodistruzione in caso di attacco

Chiave privata e protezione PIN di alto livello

Display touchscreen

Memorizzazione delle fasi mnemoniche

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Può conservare 1000+ asset

Viene formattato se manomesso fisicamente

Prezzo accessibile

Wireless

SafePal svantaggi

Non completamente air-gapped (infatti deve essere collegato al computer tramite cavo per aggiornamenti firmware)

Effettuare transazioni può essere macchinoso, dovendo utilizzare la app

Se è vero che da un lato supporta una vasta gamma di token, dall'altro non supporta tante blockchain come la principale concorrenza

Safepal S1 vs Ledger

Entrambi sono due portafogli hardware entry level più affidabili oggi sul mercato. Cerchiamo di confrontare di seguito Safepal S1 vs Ledger.

Prezzo

Entrambi hanno un punto di ingresso inferiore a $ 60 (che è molto economico considerando la concorrenza) e il SafePal è attualmente in vendita a meno di $ 40.

Token previsti

Da un lato, il Ledger Nano S ha un enorme team di sviluppo e supporta “tecnicamente” oltre 1.000 monete, tuttavia, ti consente davvero di tenere solo 3-4 monete sul dispositivo contemporaneamente.

La selezione delle monete è una caratteristica molto interessante, soprattutto se vuoi espandere e scambiare il tuo portafoglio. Tuttavia, anche se SafePal non contiene quasi altrettante monete (attualmente), è molto più sicuro.

Sicurezza

Non avere alcuna connessione a USB, Bluetooth o qualsiasi altro metodo di trasmissione diverso da un codice QR crittografato tramite una fotocamera è un punto di forza molto interessante.

Per non parlare del fatto che non è necessario un computer e una connessione USB per utilizzarlo, lo rende più accessibile per un mercato molto più ampio.

Parliamo di 2 wallet molto diversi. Ledger è più vantaggioso per quanto concerne il numero di criptovalute disponibili, Safepal sembra migliore per la questione sicurezza.

Safepal S1 vs Ledger quale è meglio?

Dipende dalle tue esigenze. Per la scelta, devi chiederti:

Quali monete devo conservare offline?

Mi va bene dover usare un computer per usare questo dispositivo?

Voglio tenere più di 3 monete diverse contemporaneamente sul dispositivo?

Quanto voglio spendere?

Giudizio conclusivo

Safepal S1 è un wallet hardware che offre sicurezza, accessibilità, convenienza, portabilità e semplicità.

È ideale anche per i principianti e per chi in generale cerca una soluzione sicura.

Un altro vantaggio è quello di negoziare direttamente su Binance DEX dall'app SafePal.

Il prezzo parte da 39,99 euro ed è forse il più economico tra quelli rinomati.