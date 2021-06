Bitcoin: grafico, andamento e quotazione in tempo reale

Valore Bitcoin in Euro

Valore Bitcoin in Dollari Statunitensi

Convertitore criptovalute universale

Se investiamo quotidianamente in criptovalute è fondamentale tenere sempre sotto controllo il valore del Bitcoin, la moneta con il prezzo più elevato e con la volatilità più interessante tra tutte le criptovalute. Analizzando nel dettaglio i grafici presenti nei seguenti capitoli è possibile ottenere la quotazione precisa della criptovaluta in tempo reale, ottenendo il valore in tempo reale del Bitcoin in Euro o in Dollari Statunitensi. Sempre utilizzando i grafici presenti in basso è possibile analizzare anche l'andamento della valuta nel corso del tempo, scegliendo uno dei selettori presenti sopra ogni grafico (da 1 ora passando per le visualizzazioni settimanali, mensili e annuali). Per i più esperti è possibile anche usare i tasti Log e OHLC per cambiare la configurazione del grafico.

Bitcoin: cos'è e come funziona

Il Bitcoin (codice BTC o XTB) è in questo momento la criptovaluta più famosa al mondo, visto anche l'elevato valore di mercato che è riuscita a raggiungere nel corso degli ultimi anni. Questa criptovaluta fu creata da un tale Satoshi Nakamoto, molto probabilmente uno pseudonimo dietro al quale si nascondono un gruppo di persone o una singola persona che finora non hanno rivendicato l'identità del creatore.

Ma come funziona questa criptovaluta? Questa moneta virtuale è a tutti gli effetti una “ricompensa” creata per poter sostenere una blockchain, ossia una rete decentralizzata per la conservazione e la certificazione dei dati di qualsiasi natura. La rete su cui si appoggia il Bitcoin ordina le transazioni in gruppi chiamati blocchi e collega questi i blocchi in una catena: non appena il blocco è confermato, viene emesso un Bitcoin (o una frazione del Bitcoin, vista l'estensione e la potenza ormai richiesta per aggiungere di volta in volta un nuovo blocco).

Questo interessante argomento può essere approfondito nell'articolo Bitcoin, la moneta è virtuale.

Come investire in Bitcoin

Se siamo interessati a questa criptovaluta ma non sappiamo come investire il nostro denaro su di essa, possiamo prendere come validi suggerimenti i punti visti qui in basso:

Mining : questa è l'operazione più difficile di tutte, anche se sulla carta permette di ottenere criptovaluta “gratis” (al netto dei costi energetici necessari a mantenere il mining). Con essa ci cedono le risorse del nostro computer per creare nuovi blocchi nella blockchain, venendo ricompensati anche in base alla potenza che riusciamo a fornire. Decisamente il metodo meno conveniente per entrare nel mondo delle criptovalute.

: questa è l'operazione più difficile di tutte, anche se sulla carta permette di ottenere criptovaluta “gratis” (al netto dei costi energetici necessari a mantenere il mining). Con essa ci cedono le risorse del nostro computer per creare nuovi blocchi nella blockchain, venendo ricompensati anche in base alla potenza che riusciamo a fornire. Decisamente il metodo meno conveniente per entrare nel mondo delle criptovalute. Acquisto : se vogliamo subito mettere da parte un po' di criptovaluta possiamo anche acquistare la criptovaluta già in circolazione, senza doverne creare di nuova. Questo è sicuramente il metodo più semplice e immediato per mettere le mani su tutte le criptovalute, usando magari un sito specializzato come Coinbase.

: se vogliamo subito mettere da parte un po' di criptovaluta possiamo anche acquistare la criptovaluta già in circolazione, senza doverne creare di nuova. Questo è sicuramente il metodo più semplice e immediato per mettere le mani su tutte le criptovalute, usando magari un sito specializzato come Coinbase. Pagamenti : se possediamo un'attività commerciale è possibile dotarsi di speciali POS con cui ricevere i pagamenti in criptovaluta, così da metterne da parte una certa quantità senza dover effettuare mining o dover acquistare personalmente una frazione della criptovaluta. Questo metodo è consigliato fino ad un certo punto: la volatilità della criptovaluta è tale che i guadagni giornalieri potrebbero subire una variazione tale da dimezzare il valore del bene venduto anche dopo pochissimi minuti.

: se possediamo un'attività commerciale è possibile dotarsi di speciali POS con cui ricevere i pagamenti in criptovaluta, così da metterne da parte una certa quantità senza dover effettuare mining o dover acquistare personalmente una frazione della criptovaluta. Questo metodo è consigliato fino ad un certo punto: la volatilità della criptovaluta è tale che i guadagni giornalieri potrebbero subire una variazione tale da dimezzare il valore del bene venduto anche dopo pochissimi minuti. Investimenti sul titolo: oltre a guadagnare dal possesso della criptovaluta in sé, è possibile guadagnare investendo sui rialzi e sui ribassi del valore della moneta, esattamente come qualsiasi altro titolo in borsa. Da questo punto di vista non saremo mai proprietari di criptovaluta, ma è possibile arricchire il proprio portafoglio cogliendo l'attimo e puntando al momento opportuno. Uno dei migliori siti di broker per investire sulle criptovalute è eToro.

Per scoprire nel dettaglio come investire in criptovaluta e guadagnarci è possibile proseguire anche nell'articolo Guida Bitcoin: cosa sono e come investire sulle criptovalute.

FAQ

Per concludere abbiamo raccolto tutte le domande più frequenti poste dagli utenti sulla criptovaluta più famosa al mondo, così da poter ottenere velocemente la risposta che cercavamo senza dover cercare online quella più pertinente.