Corsi trading online: guida ai migliori 2022 per principianti

Per ottenere risultati importanti nel trading non dobbiamo affidarci alla sorte, ma dobbiamo imparare bene tutti i trucchi e i segreti per ottenere degli investimenti di successo. Su Internet troviamo molti truffatori che offrono dei servizi denominati “corso per trading online”, pensati per fare soldi facili utilizzando il trading: questi presunti corsi non sono mai efficaci e portano gli utenti a spendere soldi in maniera errata, allontanando gli investitori alle prime armi (che, dopo tante perdite si sentiranno truffati o presi in giro).

Nella guida che segue è possibile trovare tutti i migliori corsi di trading che è possibile frequentare in sicurezza, ottenendo così solo informazioni utili per portare avanti un trading vincente. Oltre ai corsi vi mostreremo anche quali sono le caratteristiche di un buon corso di trading online e quali libri è possibile acquistare per fare trading di successo.

I migliori corsi di trading per imparare a investire

Qui in basso abbiamo raccolto i migliori corsi di trading online che è possibile frequentare al momento. I corsi sono accessibili a tutti gli utenti interessati al trading e possono essere frequentati anche da utenti che non conoscono nulla di trading, visto che tutto viene spiegato con parole molto semplici.

Per la maggior parte dei corsi non è necessario spendere dei soldi, visto che sono offerti gratuitamente dalle principali piattaforme di trading disponibili online. Alcuni corsi sono forniti a pagamento ma a prezzi accessibili, così da poter iniziare a fare trading di successo con una spesa iniziale minima.

eToro

eToro* è tra i migliori broker per principianti ed offre anche un corso di trading completamente gratuito a cui tutti possono partecipare. Il corso è accessibile dal sito Trading Academy online di eToro, dove è possibile trovare preziose informazioni su come investire i propri guadagni, come iniziare con le ETF, come diversificare il portafoglio su vari tipi di investimenti, come fare trading su Bitcoin o su altre criptovalute e come utilizzare le app o il sito web di eToro per il trading.

Il sito è pieno di video accessibili anche senza iscrizione ed è possibile accedere ai corsi più avanzati semplicemente premendo in alto a destra su Registrati e aprendo un conto su eToro, anche senza caricare nessun soldo nella prima parte delle lezioni.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

IQ Option

Altro sito di trading che offre corsi per imparare ad investire è IQ Option*, che offre una sezione dedicata all'apprendimento delle tecniche per diventare investitori di successo. Utilizzando i corsi gratuiti offerti da questo sito è possibile scoprire come fare trading sulle criptovalute, come fare trading sul margine, come effettuare un'analisi tecnica dei risultati conseguiti nell'ultimo periodo di tempo e come imparare le basi del trading, così che anche un utente che non ha mai sentito parlare prima del trading può iniziare ad investire in sicurezza.

Anche su questo sito sono disponibili dei video gratuiti accessibili senza registrazione, ma per ottenere l'accesso ai corsi più avanzati è possibile iscriversi al sito premendo in alto a destra sul tasto Registrazione e fornendo i dati richiesti.

Plus500

Tra i migliori siti che possiamo scegliere per seguire in corso di trading online spicca Plus500*, che offre una sezione dedicata all'apprendimento dei rudimenti del trading e alle migliori tecniche che è possibile utilizzare per investire in maniera oculata. Su questo sito troviamo infatti sulle migliori strategie di trading che è possibile applicare al momento (Day Trading, Position Trading e Swing Trading), come sfruttare gli allarmi di trading e come utilizzare strumenti avanzati come le opzioni e il rollover.

Per ottenere l'accesso a tutti i corsi premiamo subito in alto a destra sul tasto Inizia a fare Trading, forniamo tutte le informazioni richieste e utilizziamo il conto demo (gratuito e senza rischi) per applicare subito le tecniche apprese senza rischiare nessun capitale.

XTB

Altra piattaforma di trading che offre un buon sito per imparare ad investire è XTB, dove troviamo una vera e propria “scuola di trading” in cui è possibile imparare tutte le basi per il trading. Come in una vera scuola troviamo i corsi suddivisi per livelli: nel livello base è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per fare trading, nel livello intermedio e avanzato impareremo quali sono le migliori tecniche per fare trading di successo e come gestire il margine di rischio in maniera efficiente.

Per i più esigenti è presente anche il livello Premium del corso di trading, dove è possibile copiare le tecniche dei migliori trader del mondo, così da ottenere dei margini di guadagno simili. Per iniziare è sufficiente premere in alto a destra su DEMO, creare un conto gratuito e iniziare ad applicare subito tutti i consigli che abbiamo appreso; appena pronti possiamo passare anche al conto reale e iniziare ad investire in maniera efficiente.

Udemy

Chi è in cerca di corsi di trading online a pagamento può dare uno sguardo ai corsi inclusi nel sito Udemy, che offre una sezione ricca di corsi a prezzi accessibili. Con i corsi inclusi su Udemy è possibile imparare a fare trading in forex, imparare come investire sulle criptovalute o sul trading di materie prime, come utilizzare le principali piattaforme di trading e come ottenere anche dei certificati per le lezioni e gli esami sostenuti sull'argomento.

Ogni giorno vengono caricati nuovi corsi, conviene quindi tenere sempre d'occhio la sezione del sito riservata al trading per trovare il corso di trading adatto alle nostre ambizioni.

Le caratteristiche di un buon corso di trading per principianti

I corsi di trading online sono un buon metodo per apprendere le basi e iniziare a guadagnare, così da poter diventare in poco tempo dei nuovi trader di successo. Con un buon corso di trading per principianti riusciremo a capire come funzionano i mercati finanziari e come massimizzare il profitto. Le caratteristiche che non devono mancare in un buon corso di trading sono:

Basi del trading

Analisi dei mercati

Analisi tecnica

Indicatori di trading

Analisi fondamentale

Come applicare un Trading System

Controllo delle emozioni

Non tutti diventeranno ovviamente dei maghi del trading e, per alcune persone, occorrerà sempre un po' di tempo per assimilare le tecniche più avanzate ma, visto che la maggior parte dei corsi è gratuita, possiamo sempre provare ad apprendere e verificare se otteniamo risultati con un conto di prova gratuito, disponibile presso qualsiasi piattaforma di trading.

I corsi più avanzati (inclusi i corsi a pagamento di Udemy) vi permetteranno anche di diventare dei veri esperti del settore, ottenendo quindi dei guadagni molto più elevati rispetto alle tecniche di base.

Gli argomenti base di un corso di trading

Per capire se un corso di trading è adatto a noi o è solo una perdita di tempo dobbiamo analizzare anche il tipo di argomenti offerti, così da poter capire se impareremo qualcosa alla fine del corso. Qui in basso abbiamo riassunti gli argomenti che non dovrebbero mai mancare in un buon corso di trading, visto che di fatto rappresentano a tutti gli effetti l'ABC per iniziare a fare trading e guadagnare.

I mercati e gli strumenti finanziari

Un buon corso di trading deve offrire una panoramica completa dei mercati su cui è possibile investire e degli strumenti messi a disposizione dell'investitore. Così facendo è possibile apprendere la presenza di mercati dedicati alle criptovalute, alle materie prime, alle valute estere e alle maggiori aziende del mondo, senza dimenticare beni rifugio (come per esempio l'oro).

Come strumenti finanziari è necessario apprendere il funzionamento delle azioni, dei derivati, delle Commodities, degli ETF e delle obbligazioni, tutti strumenti indispensabili quando si investe sul mercato azionario e si fa trading.

I grafici

Altro argomento da non sottovalutare durante un corso di trading online è l'analisi dei grafici, che permettono di identificare l'andamento del titolo, della valuta o della materia scelta e scegliere come investire. Per esempio analizzando l'andamento del grafico relativo al Bitcoin è possibile capire quando acquistare o quando vendere i propri Bitcoin, sfruttando il miglior momento per poter generare un'utile.

I trend

Analizzando i grafici e le informazioni di mercato è possibile ottenere dei trend, ossia fare delle previsioni sull'andamento di un titolo o di un'azione. Per gestire i trend è necessario una profonda conoscenza del mercato azionario e delle notizie legate al titolo, così da poter intuire con una buona precisione quando il titolo scelto scenderà o salirà di valore.

Identificare i trend di successo è alla base di un buon trading, ma è richiesta molta preparazione e molta esperienza prima di poter identificare i trend davvero profittevoli.

I patterns

Direttamente collegati ai trend sono i pattern. Essi sono dei percorso precisi che compaiono sui grafici finanziari e rappresentano l’orientamento di un trend, possono quindi prevedere movimenti al rialzo o al ribasso. Riconoscere i pattern vi permetterà di massimizzare il guadagno seguendo l'andamento di un mercato, anticipando le mosse.

Per poter identificare i pattern è richiesto molto occhio e molta esperienza e non sempre il pattern va come previsto, quindi conviene sempre investire il giusto ed utilizzare più tecniche diverse e più mercati per diversificare i guadagni.

Esistono corsi di trading certificati?

Molti corsi di trading online vantano certificazioni di ogni genere: queste certificazioni spesso non hanno alcun valore e hanno come solo scopo quello di alzare il prezzo per l'accesso al corso. I migliori strumenti per iniziare a fare trading sono forniti gratuitamente dalle piattaforme di trading e la maggior parte dei corsi a pagamento possono essere frequentati anche senza inseguire un attestazione o un certificato.

I corsi di trading con certificati veri sono pochi e difficilmente rappresentano un valore aggiunto quando andiamo ad operare in trading sui mercati finanziari: è possibile infatti trovare degli utenti con certificati di trading in perdita e utenti che, seguendo attentamente tutti i corsi gratuiti, sono diventati dei veri trader professionisti.

I libri sul trading

Se oltre ai corsi online cerchiamo anche dei libri cartacei o digitale da leggere, in questo capitolo vi mostreremo quali sono i migliori libri da leggere per il trading online, così da poter arricchire l'esperienza dei corsi online con la lettura di libri realizzati da trader professionisti. Qui in basso possiamo trovare una lista di libri di trading che possiamo acquistare direttamente su Amazon, sia in versione cartacea sia in versione digitale (da leggere su dispositivi Kindle o su app Kindle).

Trading: Forex Online, Manuale completo per Principianti

Uno dei migliori libri per iniziare il trading e guadagnare. Nel libro è possibile trovare indicazioni precise su come utilizzare le migliori strategie di trading, come effettuare il trading automatico e come massimizzare i guadagni sul lungo periodo, considerando tutti gli imprevisti in cui è possibile incappare con il trading.

Questo libro è disponibile gratis con Kindle Unlimited o in versione copertina flessibile a 12,45 euro.

Analisi tecnica dei mercati finanziari

Altro valido libro da tenere in considerazione quando facciamo trading, scritto da John J. Murphy e tradotto da T. Oteri e M. Oteri. In questo libro troveremo tecniche avanzate per analizzare il mercato, configurare il trading più efficace e in generale ottenere dei profitti nel lungo periodo, applicando i metodi di uno dei padri dell'analisi finanziaria. Questo libro è consigliato al termine dei corsi, così da poter approfondire molti aspetti e apprendere anche nuove tecniche di investimento.

Il libro è disponibile su Amazon in copertina flessibile a 61,65 euro.

La mente del trader

Altro libro da non sottovalutare per il trading online, visto che viene analizzata la componente emotiva dietro il trading. Tutti noi siamo umani e reagiamo in maniera decisa a precise emozioni: possiamo essere contentissimi ed eccitati quando guadagniamo ed essere di contro disperati e delusi se il trading va male. Questo libro cerca di mostrarvi perché mantenere un atteggiamento distaccato dai freddi numeri vi permetterà di guadagnare molto di più, evitando di farci condizionare dalle emozioni durante la seduta di trading.

Il libro è disponibile in copertina flessibile a 22,99 euro e in formato Kindle a 26,5 euro.

Lo Zen e la Via del Trader Samurai

Tra i libri da leggere per il trading questo è uno dei migliori, perché mette in relazione lo spirito dell'uomo e la sua capacità di fare trading vincente in base al controllo delle emozioni. Esattamente come un samurai che sa sempre quando colpire e quando invece meditare il prossimo attacco, con questo libro avremo degli ottimi spunti di riflessione su come controllare le emozioni, su cosa incanalare il nostro attacco (ossia dove piazzare il trading), come rispettare l'avversario (ossia il mercato azionario e le sue regole) e come ottenere infine un guadagno sicuro grazie ad una mentalità zen, che ci farà andare oltre gli ostacoli dei mercati finanziari.

Il libro è disponibile in copertina flessibile a 24,00 euro e in formato Kindle a 9,99 euro.

Trading Online: I segreti dell'investitore di successo

Altro libro che non deve mancare nella collezione del trader principiante. Nel libro sono illustrate le migliori strategie per fare trading di successo, come agire efficacemente sui mercati azionari e sui forex e come analizzare i grafici per trovare i trend e i pattern migliori per guadagnare. Questo libro è perfetto per approfondire gli argomenti già visti nei corsi online, così da poter leggere sul trading e diventare dei veri esperti del settore anche dopo aver spento il PC.

Il libro è disponibile in copertina flessibile a 13,49 euro e in formato Kindle a 13,49 euro.

I costi di un corso di trading

Molti si chiedono se conviene spendere per poter imparare a fare trading, vista l'abbondanza di corsi online gratuiti. La risposta è sì: anche se i siti gratuiti non mancano conviene sempre investire qualcosa in libri sull'argomento o su corsi avanzati di trading, così da essere pronti ad investire i propri guadagni appena apprese tutte le tecniche.

Come ogni cosa conviene sempre procedere per gradi, seguendo una precisa scaletta d'apprendimento:

Corsi gratuiti online per iniziare

Aprire conto demo gratuito per provare le prime tecniche apprese

Non appena si ottengono i primi guadagni virtuali, passare alle tecniche avanzate

Acquistare libri su trading e su strategie di vendita

Pagare per corsi di trading di livello avanzato

Come è facile immaginare nelle prime fasi dell'apprendimento conviene non spendere nulla ed utilizzare gli strumenti gratuiti offerti dalle piattaforme; con l'avanzare dell'esperienza possiamo anche acquistare libri e partecipare a corsi di trading avanzati a pagamento, spesso autofinanziati dai primi guadagni ottenuti con il trading.