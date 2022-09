AvaTrade: Recensione e Guida Pratica 2022 | Pro e Contro

Per operare nel mondo del trading online è necessario avere una panoramica chiara del suo funzionamento e conoscere i migliori broker disponibili. Tra questi, AvaTrade si distingue rispetto ai competitor per funzionalità, commissioni, sicurezza e regolamentazione.

In particolare, le recensioni su AvaTrade sottolineano quanto questa piattaforma sia semplice da utilizzare e, come se non bastasse, dispone di un servizio clienti e un’offerta formativa invidiabili.

In questa guida scopriremo nel dettaglio le funzionalità di AvaTrade, capendo meglio ciò che offre e quali sono i suoi punti di forza e di debolezza.

Cos’è AvaTrade

Il nome completo della società di AvaTrade è AVA Trade EU Limited, una compagnia che ha sede legale a Dublino (Irlanda) e offre servizi di brokeraggio a livello mondiale. La piattaforma, nata nel 2006, vanta più di 200.000 utenti iscritti in tutto il mondo, con un volume di trading totale di 60 miliardi di dollari al mese.

La piattaforma è regolamentata da CySEC, Banca d’Irlanda, ASIC, FSCA, JFSA e anche dalla Consob, quindi può erogare i propri servizi legalmente e in tutta sicurezza. Ha un certificato di licenza rilasciato dalla Banca d’Irlanda, il cui numero è il C53877, mentre l’iscrizione per erogare servizi in Italia nel registro Consob è la numero 2640. Inoltre, il broker è disciplinato dalla normativa MiFID.

I servizi di investimento offerti sono Forex, opzioni e CFD (tramite i quali è possibile scambiare asset come azioni e criptovalute).

🏢 Sede e Nascita: Dublino (Irlanda), 2006 📄 Regolamentazione: CySEC, ASIC, FSCA, JFSA, Consob, MiFID II 💰 Deposito Minimo: 100 € 📱App mobile: sì (Android e iOS) ☎️ Contatti: live chat, email, telefono, Whatsapp 📈 Tipo di Trading: CFD, forex, opzioni FX 🌎 Sito Ufficiale: https://www.avatrade.it/

*Il trading di CFD e opzioni FX è rischioso e può comportare la perdita del capitale.

Caratteristiche e servizi di AvaTrade

Vediamo più nel dettaglio come funziona AvaTrade e quali sono i suoi servizi principali. Come già detto, su questa piattaforma di investimento l’utente può comprare, vendere e scambiare asset su mercati forex, opzioni FX e CFD. In particolare, la maggior parte degli utenti opta per Forex e CFD, gli asset più gettonati del momento.

Come usare AvaTrade al meglio? Scopriamo le diverse funzionalità pensate per i vari tipi di utenti interessati al trading.

Webtrader

Con WebTrader, AvaTrade consente di accedere alla piattaforma in pochi clic direttamente dal proprio browser, quindi senza dover installare software o programmi pesanti all’interno del dispositivo. Per accedere basta inserire account ID e password; fatto questo, si può subito iniziare a investire.

Per i trader meno esperti può essere utile cominciare con un conto demo (che approfondiremo più avanti) o comunque con piccole cifre, in modo da tastare il terreno e prendere familiarità con le varie funzioni presenti.

L’interfaccia di Webtrader è abbastanza semplice e gli utenti possono utilizzare gli strumenti di analisi e le possibilità di stop loss, take profit e ordini limite.

Metatrader 4 e 5 (MT4 e MT5)

AvaTrade mette a disposizione degli utenti Metatrader 4 e 5 (chiamati MT4 e MT5), delle piattaforme avanzate di trading che consentono di automatizzare i processi. Le due piattaforme sono nate in origine grazie a MetaQuotes e sono attualmente due delle più utilizzate nel mondo del trading Forex.

Molti utenti AvaTrade preferiscono utilizzare MT4 facendo il download gratuito (disponibile anche per Mac) direttamente tramite il broker. Il funzionamento della piattaforma in sé è molto semplice, ma se ne consiglia l’uso solo a chi ha già dimestichezza con le strategie di trading avanzate. Sostanzialmente, si impostano delle operazioni programmando i propri indicatori, con tanto di possibilità di fare copy trading tramite DupliTrade (che approfondiremo tra poco).

Uno strumento molto interessante di Metatrader 4 è Guardian Angel, un sistema di supporto gratuito per fare trading sulla piattaforma di AvaTrade. Guardian Angel dà infatti dei feedback immediati sulle operazioni effettuate dall’utente, permettendogli di migliorarsi nel trading.

MT5, nata più tardi, ha un’interfaccia leggermente diversa e offre più coppie e opzioni per automatizzare le operazioni. Tuttavia, al momento AvaTrade MT4 rimane la versione più utilizzata.

*Il trading di CFD e opzioni FX è rischioso e può comportare la perdita del capitale.

DupliTrade

DupliTrade* è il servizio di copy trading offerto da AvaTrade che permette di ricevere e copiare i segnali dei migliori trader in circolazione. Tale funzionalità è pensata per gli utenti che non hanno molta dimestichezza con le strategie avanzate o che non hanno modo di dedicarsi allo studio dei grafici.

Basta selezionare il trader che si preferisce in base al livello di rischio desiderato, i profitti totali e i profitti medi mensili, e automaticamente si eseguiranno le stesse operazioni, con la possibilità di effettuare l’analisi in tempo reale degli andamenti.

*Il trading di CFD e opzioni FX è rischioso e può comportare la perdita del capitale.

AvaOptions

AvaOptions*, come suggerisce il nome stesso, è il servizio offerto da AvaTrade che consente di fare trading di opzioni in maniera intuitiva e completamente personalizzata. Oltre all’interfaccia che offre la possibilità di creare diagrammi e report sui rischi interattivi, la piattaforma consente di simulare le proprie posizioni secondo la logica “what if”, in modo da individuare la strategia migliore.

Inoltre, grazie agli ordini flessibili è possibile aprire posizioni call e put impostando stop e limiti personalizzati, minimizzando i rischi.

*Il trading di CFD e opzioni FX è rischioso e può comportare la perdita del capitale.

AvaSocial

Il social trading è un’attività molto popolare tra i trader moderni, che consiste nel confrontarsi con altri trader per individuare strategie vincenti all’interno di un mercato, ed è proprio questo che AvaTrade permette di fare con AvaSocial.

Chi si registra, infatti, riceve dei pacchetti formativi con tanto di analisi tecniche e fondamentali da parte del Chief Analyst, con ebook e webinar di altissimo valore soprattutto per i meno esperti.

App (Avatrade Go)

L’app di AvaTrade, precisamente chiamata AvaTrade Go, è l’applicazione ufficiale del broker che consente di avere i propri investimenti sempre a portata di mano, sul proprio smartphone. Disponibile per dispositivi iOS e Android, l’app presenta un’interfaccia semplice, indicata anche per gli utenti principianti.

L’app consente di usare oltre 1.000 strumenti, con le coppie più gettonate al mondo sia nei mercati Forex che delle criptovalute, come anche per il mondo delle azioni e delle materie prime. Inoltre, si possono gestire più conti AvaTrade MT4 contemporaneamente, con tanto di servizio di assistenza dedicato per risolvere eventuali dubbi o problemi.

Tipi di conto su AvaTrade

Prima di aprire un conto vero e proprio e fare trading con soldi reali su AvaTrade, è bene fare pratica e prendere dimestichezza con i vari strumenti. Un conto demo è l’ideale in questo senso, in quanto permette di capire meglio il funzionamento della piattaforma senza correre alcun rischio. D’altronde, operare con il proprio denaro senza conoscere il mondo dei mercati finanziari non è mai consigliabile, per i rischi che questo comporta.

Per aprire un conto base su AvaTrade, il deposito minimo richiesto è di 100 euro per il completamento della registrazione.

C’è anche la possibilità di aprire un conto AvaTrade Vip, con spread e commissioni inferiori rispetto agli account di base, ma il deposito in questo caso è notevolmente più elevato.

Infine, per fare pratica e conoscere meglio la piattaforma, testando alcune strategie direttamente “sul campo”, è possibile aprire anche un conto demo gratuito.

Conto demo

AvaTrade mette a disposizione degli utenti un conto demo completamente gratuito, che rispecchia prezzi e condizioni di mercato in tempo reale.

Aprire un conto demo su AvaTrade è semplicissimo: basta cliccare su Registrati ora e fornire le informazioni richieste per l’apertura dell’account. Sarà quindi necessario inserire nome, cognome, email e numero di telefono per ottenere AvaTrade demo, fare il login e cominciare a operare in tutta sicurezza, senza il rischio di perdere il proprio denaro.

Come funziona il conto demo di AvaTrade? Un account di questo tipo consente di testare la piattaforma per 21 giorni utilizzando dei soldi virtuali. Al termine di questo periodo di prova, verrà richiesta la verifica dei documenti per l’apertura di un conto reale.

*Il trading di CFD e opzioni FX è rischioso e può comportare la perdita del capitale.

Come iscriversi a AvaTrade

La procedura di iscrizione alla piattaforma di AvaTrade è piuttosto semplice. Basta infatti andare sulla homepage del sito ufficiale di AvaTrade e cliccare su Registrati.

Il metodo più rapido per farlo è sicuramente effettuare il login tramite Facebook o Google, in alternativa è possibile inserire manualmente i dati richiesti e aprire così il proprio account su AvaTrade.

Le domande alle quali si dovrà rispondere in fase di registrazione rispettano le procedure MiFid e consentono di identificare il livello dell’account. Fatto questo, l’utente verrà messo in contatto con un operatore, che fornirà un’assistenza iniziale per il completamento della registrazione.

Criptovalute presenti su AvaTrade

Ci sono diverse criptovalute presenti su AvaTrade, disponibili come coppie di trading per le proprie operazioni.

Tra le più importanti e gettonate citiamo:

Il trading di criptovalute su AvaTrade può essere fatto tramite CFD (contracts for difference), ossia dei contratti che simulano soltanto il prezzo dell’asset, senza quindi che l’utente lo possieda “fisicamente”. In questo modo si può operare anche in leva minimizzando le commissioni.

Commissioni e costi di AvaTrade

AvaTrade prevede delle commissioni piuttosto accessibili per qualsiasi tipo di utente, in particolar modo per chi risiede in Europa. Partendo dai depositi e i prelievi, infatti, la piattaforma non prevede alcun tipo di commissione aggiuntiva; chi si trova fuori dalla zona Euro, invece, dovrà pagare una piccola tassa.

L’unica commissione applicata su depositi e prelievi è quella della conversione valutaria, che viene richiesta nel momento in cui si deposita una valuta non inclusa tra quelle supportate dalla piattaforma (attualmente ne sono 6).

Ovviamente, nel caso in cui la propria banca richiede una commissione per l’invio di denaro, non si tratterà di un costo attribuibile ad AvaTrade.

Per quanto riguarda i costi per lo spread su AvaTrade, ecco una lista utile delle commissioni sulle principali coppie Forex (divise per commissioni variabili e fisse).

AUD/CAD : 3,5/6

: 3,5/6 AUD/CHF : 3,1/8

: 3,1/8 AUD/JPY : 1,9/5

: 1,9/5 AUD/NZD : 5,6/8

: 5,6/8 AUD/USD : 1,8/4

: 1,8/4 CAD/CHF : 4,2/5

: 4,2/5 CAD/JPY : 2,3/6

: 2,3/6 EUR/AUD : 3,4/6

: 3,4/6 EUR/CAD : 4,8/5

: 4,8/5 EUR/USD: 1,0/3.

Metodi di pagamento disponibili su AvaTrade

Su AvaTrade si possono sfruttare diverse modalità di pagamento, ossia: carta di credito, carta di debito e bonifico bancario.

Inoltre, è possibile usare PayPal su AvaTrade, come anche conti moderni come Skrill, Neteller e WebMoney.

Per prelevare, quindi, l’utente potrà richiedere l’accredito tramite uno dei metodi di versamento sopracitati.

Vantaggi e limiti di AvaTrade (pro e contro)

Avere una panoramica generale di come funziona e quali sono i punti di forza e di debolezza di AvaTrade può essere utile soprattutto per chi sta scegliendo per la prima volta su quale broker operare.

Ecco di seguito una sintesi dei pro e dei contro di AvaTrade.

Pro Contro Pro Assistenza multilingue (anche in italiano)

Possibilità di chiedere supporto via Whatsapp

Conto demo gratuito

Varietà di piattaforme per strategie di trading automatico

Piattaforma sicura e regolamentata

Spread fissi e variabili

Adatta a principianti ed esperti Contro Troppo incentrata sul Forex e non su altri mercati

Le FAQ non contengono molte informazioni

*Il trading di CFD e opzioni FX è rischioso e può comportare la perdita del capitale.

Assistenza clienti

La piattaforma AvaTrade mette a disposizione un servizio di assistenza e supporto multilingue e disponibile anche in italiano.

Il supporto offerto da AvaTrade in questo senso è davvero impeccabile, come confermano le recensioni lasciate dagli utenti che hanno utilizzato il servizio per fare trading.

Si può contattare l’assistenza di AvaTrade in diversi modi: tramite live chat, attiva 24 ore su 24 per 5 giorni alla settimana, email (compilando il modulo presente nella sezione Aiuto), telefono (al numero +39 0289038621) e persino via Whatsapp (+44 7520644093).

Sicurezza di AvaTrade

Prima di inserire i propri dati personali e di fare qualsiasi versamento , è bene verificare che la piattaforma in questione sia sicura, certificata e che abbia tutti i permessi in regola per operare. AvaTrade da questo punto di vista è un servizio affidabile, mettendo quindi i suoi utenti al sicuro dai tentativi di truffa online che, purtroppo, sono molto comuni.

AvaTrade e Consob hanno infatti stretto accordi che consentono al broker di operare in tutto il mondo in maniera regolamentata. Inoltre, è un broker autorizzato dall’ESMA (acronimo che sta per European Securities and Markets Authority, ossia l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Tuttavia bisogna tenere a mente che, nonostante AvaTrade sia un servizio sicuro, è fondamentale che l’utente conosca a fondo il mondo del trading per operare con la massima consapevolezza e assumersi il rischio di perdere il proprio capitale.

Come prelevare e depositare su AvaTrade

Per fare un deposito su AvaTrade basta usare una carta di credito (o di debito) oppure inviare un bonifico bancario.

Nel caso del bonifico, l’utente dovrà utilizzare l’IBAN indicato dalla piattaforma nella sezione Depositi, indicando l’eventuale causale richiesta. Chi preferisce utilizzare la carta di credito, invece, dovrà confermare la propria identità.

Per farlo è possibile scegliere tra due possibilità:

caricare la copia di una carta di identità sulla piattaforma

usare una bolletta (luce, gas o altra utenza simile) nella quale sono presenti nome, cognome e indirizzo.

Per fare un prelievo su AvaTrade, invece, basterà andare nella sezione Prelievi su MyAva e compilare il form. Una volta richiesto l’importo desiderato, bisognerà attendere circa 5 giorni lavorativi.

Sul sito ufficiale del servizio viene precisato che, per via delle normative antiriciclaggio, i prelievi possono essere inviati solo tramite metodi di pagamento con cui l’utente ha finanziato il proprio conto.

Attenzione, però: AvaTrade non è un sostituto d’imposta, quindi sarà necessario provvedere autonomamente alle dichiarazioni sui profitti derivanti dal trading.

Come investire con AvaTrade

Per cominciare a investire su AvaTrade basta seguire questi passaggi:

compilare il modulo di registrazione presente sul sito

indicare la piattaforma sulla quale si desidera fare trading

fare il primo deposito sul conto

scegliere il metodo di pagamento che si preferisce

cominciare a fare trading

selezionare un asset da negoziare e scegliere tra ACQUISTA o VENDI.

Investire con AvaTrade significa avere a disposizione molti asset diversi, come azioni, criptovalute, Forex, ETF e tanto altro. Tuttavia, la peculiarità di AvaTrade rispetto alla maggior parte dei competitor è la presenza di strumenti come le opzioni vanilla e le obbligazioni (bond).

Le opzioni vanilla sono più indicate per i trader esperti, considerata l’alta volatilità del mercato e l’alto rapporto risk/reward. Si tratta di una variante delle classiche opzioni binarie, creata dopo i divieti relativi a queste ultime. Il valore delle opzioni vanilla, infatti, varia in base a una “forbice di valori”, interpretabili come le opzioni call and put delle varianti binarie. Di conseguenza, il rischio è particolarmente elevato.

Le obbligazioni (note anche come bond) sono invece degli strumenti più semplici, con un meccanismo di oscillazione dei prezzi più facile da capire rispetto a quello azionario. Il valore varia infatti in base ai tassi di interesse e all’inflazione, dati pubblici che anche gli investitori privati possono vedere.

Naturalmente la scelta degli strumenti dipenderà dalla propria propensione al rischio e dalle proprie competenze in materia.

*Il trading di CFD e opzioni FX è rischioso e può comportare la perdita del capitale.

Come chiudere un conto su AvaTrade

Come fare per eliminare il proprio conto sulla piattaforma di AvaTrade?

La prima cosa da fare per cancellare un account AvaTrade è prelevare tutti i fondi depositati, in modo da evitare di perdere il proprio denaro. Dopo questa operazione, è necessario inviare una richiesta scritta al team di AvaTrade per la chiusura del conto.

Se si prevede di non utilizzare più il proprio conto su AvaTrade, è bene procedere con la chiusura il prima possibile per evitare il pagamento della cosiddetta tassa di inattività (che la piattaforma richiede dopo 3 mesi consecutivi di non utilizzo), pari a 50 euro.

La chiusura dell’account avviene infatti nel giro di pochi giorni dopo la richiesta scritta.

Formazione su AvaTrade

AvaTrade offre degli utili materiali formativi pensati per gli utenti meno esperti. AvaTrade mette a disposizione risorse utili come tutorial, video e webinar, particolarmente indicate per chi inizia a muovere i primi passi nel mondo del trading.

Inoltre, come abbiamo già accennato, AvaTrade offre un ottimo servizio di copy trading, che permette di effettuare in maniera automatizzata le stesse operazioni di un altro trader. Utilizzando questo servizio è possibile comprendere le strategie degli utenti più esperti, ma è sempre bene avere prudenza, in quanto anche questi ultimi potrebbero fare delle mosse sbagliate, con tutte le conseguenze del caso.

AvaTrade: opinioni finali

Le opinioni su AvaTrade sono molto positive, sia per l’elevato numero di funzionalità offerte dalla piattaforma sia per il suo livello di sicurezza e affidabilità, come dimostrano i feedback lasciati dagli utenti sul sito di AvaTrade e su Trustpilot.

Proprio su questo noto sito di recensioni, infatti, AvaTrade ha un punteggio davvero elevato: 4,7 su 5, con l’80% del totale che ha descritto il servizio come “eccezionale” o “molto buono”.

Ovviamente, molto dipenderà dalle proprie esigenze e dalla propria conoscenza del mondo del trading: nessun broker può prevedere o decidere gli andamenti del mercato, motivo per cui è bene studiare in maniera approfondita ogni aspetto di questo settore, per fare le proprie scelte nella maniera più consapevole possibile.

Domande frequenti su AvaTrade AvaTrade è un broker affidabile? In quanto ad affidabilità, AvaTrade è senz’altro uno dei broker più affidabili in circolazione, regolamentato e approvato dalla Consob e con licenze in vari Paesi. AvaTrade fa da sostituto di imposta? È importante sottolineare che AvaTrade non fa da sostituto d’imposta, quindi l’utente dovrà sempre dichiarare in maniera autonoma i propri investimenti e gli eventuali profitti nella propria dichiarazione dei redditi. Il broker non si prende alcuna responsabilità in caso di errori in merito. AvaTrade mette a disposizione un conto demo? Sì, AvaTrade dispone di un conto demo gratuito che può essere aperto in pochi minuti con nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono. Alla registrazione si avrà la possibilità di provare la piattaforma per 21 giorni e sfruttare tutti gli strumenti disponibili. In cosa si può investire su AvaTrade? AvaTrade consente di investire in svariati asset e mercati, tra cui il Forex, le criptovalute, le opzioni, le obbligazioni, gli ETF e i CFD di azioni e metalli preziosi. In particolare, la maggior parte degli utenti utilizza il broker per fare trading su Forex.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.