Axie Infinity: cos'è, come funziona e i possibili guadagni

Da quando i gameplay sono riusciti a conquistare il mondo dello streaming online, i videogiochi hanno assunto un ruolo completamente diverso nella società, arrivando ad essere considerati una vera e propria professione. Ciò di cui vogliamo parlarvi oggi però, supera ancora una volta il concetto di ciò che noi tutti abbiamo dei videogiochi, ponendolo su un piano orientato verso il futuro (non molto lontano) degli investimenti. Da quando il Metaverso è concretamente entrato nelle menti dei cittadini di tutto il mondo, i videogiochi online sono diventati i primi strumenti in grado da fare da ponte e permettere a chiunque di guadagnare criptovalute e acquistare NFT da poter sfruttare in futuro all'interno del suddetto mondo digitale. Axie Infinity si pone tra i primi titoli in grado di farlo e per questo motivo, oggi ne affronteremo il discorso nella maniera più ampia e specifica possibile.

Cos'è Axie Infinity

Ma partiamo come sempre dalle basi e cerchiamo di capire cosa è Axie Infinity. Per dirla nella maniera più semplice possibile, si tratta di un gioco online sviluppato per conto di Trung Nguyen, CEO di Sky Mavis. Lo scopo di questo progetto è quello di far conoscere a tutti il mondo della blockchain e quindi delle criptovalute, ponendole sul piano del “divertimento” e, appunto, dei videogiochi.

All'interno del gioco sarà infatti possibile conquistare dei veri premi in denaro (in criptovalute), utilizzabili poi per andare avanti nel gioco, acquistare degli NFT, oppure entrare nel mondo degli investimenti online sfruttando la valuta creata dallo stesso Trung Nguyen. Non si tratta sicuramente dell'unico gioco online che offre tali possibilità, ma possiamo considerare Axie Infinity come uno dei principali nel panorama mondiale attuale.

Come funziona

Come accennato in precedenza, Axie Infinity può quasi essere considerato uno strumento per consentire a tutti di conoscere il mondo delle criptovalute, offrendo, al posto delle solite monete fittizie, dei veri e propri Token da poter utilizzare nella vita reale.

In questo modo, non solo gli utenti meno esperti potranno iniziare a prendere confidenza con questa nuova tipologia di moneta superando i vari step del gioco, ma anche coloro che quotidianamente gestiscono un portafogli digitale saranno in grado di integrare i propri investimenti con il divertimento proficuo del gioco.

Come guadagnare con il gaming di Axie Infinity

Il metodo di guadagno di Axie Infinity è basato sul “play to earn”, che può banalmente essere tradotto con: più giochi, più guadagni. Il gameplay è infatti abbastanza semplice da applicare, in quanto sarà sufficiente acquistare, allevare e far combattere degli animaletti (chiamati appunto Axies) contro altri utenti online in tutto il mondo. Più sfide si vinceranno, maggiori saranno per possibilità di guadagno.

Per entrare a far parte del gioco bisognerà acquistare uno starter kit, il quale comprenderà già 3 Axies a livello base. Tuttavia, qualora all'interno del gioco fosse registrato già un amico, un familiare o un conoscente, sarà possibile farsi invitare ed evitare di acquistare il pacchetto base, poiché verrà fornito con l'invito.

I token Axie Infinity

I token utilizzabili durante il gioco saranno sostanzialmente due: SLP e AXS. Entrambi si guadagneranno vincendo sfide, superando livelli e compiendo delle missioni e potranno poi essere utilizzati anche per acquistare degli oggetti, migliorare le caratteristiche dei propri Axies, oppure estrapolarli dal gioco per iniziare un'avventura reale nel mondo degli investimenti.

SLP

L'SLP, ovvero Small Love Potion, è sostanzialmente la moneta ufficiale del gioco. Questa si otterrà in tutte le fasi del gameplay e potrà essere utilizzare per andare avanti nell'avventura, acquistare oggetti utili nello store del gioco, evolvere i priori animaletti o anche essere scambiata in dollari americani.

AXS

L'AXS, conosciuta anche come Axie Infinity Share, è invece la moneta alla base di tutto il progetto, ovvero quella che potrà poi essere utilizzata, acquistata e venduta all'interno delle piattaforme di trading online e che sostanzialmente ha dato vita al gioco stesso.

Dove acquistare la Cripto Axie Infinity (AXS)

L'AXS è anche l'unico token dei due a poter essere effettivamente utilizzato per fare trading online e quindi vendere e acquistare monete all'interno dei servizi di investimento più popolari attualmente a disposizione in Italia e in tutto il mondo. In basso vedremo infatti quelli migliori da utilizzare, e che per primi sono riusciti ad integrare la suddetta criptovaluta all'interno dei propri sistemi.

eToro

E partiamo subito con quella che può essere considerata forse la piattaforma più all'avanguardia nel settore del trading online. eToro dispone infatti di un servizio completo a 360 gradi, compreso anche di una sezione “social” all'interno della quale studiare i movimenti fatti dagli utenti professionisti e migliorare le proprie strategie di investimento. Inoltre, la suddetta piattaforma è stata anche una delle prime ad integrare il token AXS.

Plus500

Plus500 è invece quella forse più conosciuta in Italia e che ovviamente mette a disposizione dell'utente tutte le caratteristiche necessarie per entrare nel mondo delle Crypto. Al suo interno sono infatti presenti tutte le monete più popolari, senza tralasciare quelle meno note e particolari come quella di Axie Infinity.

IQ Option

IQ Option si presenta invece come una delle piattaforme più accessibili, in quanto disponibile su tantissimi dispositivi diversi. Chiunque potrà infatti in ogni momento controllare l'andamento delle proprie criptovalute, grazie soprattutto alle applicazione gratuite per smartphone e tablet, oltre che al sito ufficiale navigabile da qualsiasi browser Web.

Coinbase

Quando si parla di investimento di criptovalute non può che venire in mente anche Coinbase. Tutti i servizi visti in precedenza si occupano infatti di investimenti sotto ogni punto di vista (azioni, beni primari e altro), mentre quest'ultima concentra tutta la sua attenzione soltanto sui portafogli digitali e sulle Crypto. Qualora non foste quindi interessati ad altri tipi di investimenti, Coinbase potrebbe essere la piattaforma migliore da usare.

Coinsmart

Una validissima alternativa è data anche da Coinsmart, che anche in questo caso tende ad offrire maggior attenzione al mondo delle criptovalute e dei portafogli digitali. Inoltre, come anche tutti gli altri servizi visti in questo articolo, non manca la possibilità di acquistare e vendere la moneta di Axie Infinity.

Coinhouse

Consigliamo invece Coinhouse ad alcune figure più particolari e che si distaccano dal portafogli “individuale”. Oltre al profilo personale infatti, tale servizio permette la creazione di profili professionali o istituzionali, così da poter sfruttare gli investimenti per la propria attività in maniera ancora più semplice e veloce.

XTB

Torniamo infine al mondo degli investimento a 360 gradi per parlarvi di XTB, il quale, oltre alle criptovalute (compresa AXS), si interessa di forex, indici, beni primari, azioni e tanto altro ancora. Il tutto a commissioni completamente azzerate fino ad un volume massimo mensile di 100.000 euro.

Previsioni: quali possibili scenari su Axie Infinity

Come ogni innovazione, tecnologica o meno, anche il mondo delle criptovalute può essere visto sia sotto un profilo positivo che negativo. Le Crypto sono indubbiamente in continuo aumento e alcuni Stati hanno persino deciso di introdurle come monete perfettamente supportate all'interno di servizi pubblici e negozi fisici. Axie Infinity (e quindi AXS) ha dalla sua il vantaggio di riuscire a comunicare con più utenti in tutto il mondo, in quanto presentato come un classico gioco di avventura. Tutto ciò, potrebbe soltanto andare a migliorare con l'introduzione del Metaverso, il quale sicuramente riuscirà a supportare in piena regola sia il token che il gioco stesso.

D'altra parte, è giusto considerare anche le difficoltà che in generale colpiscono le criptovalute. Alcuni governi tendono infatti ad allontanare quanto più possibile le monete digitali, cercando persino di ritardarne l'espansione. Questo perché rappresentano un ostacolo decisamente importante per i sistemi bancari principali. Da un lato si potrà quindi contare su buone prospettive verso il futuro, ma dall'altro bisognerà sempre fare i conti con le più grandi potenze del pianeta.

Considerazioni conclusive

Per concludere questa guida, possiamo sicuramente affermare che la strategia adottata da Axie Infinity potrebbe effettivamente essere quella più adatta, soprattutto per avvicinare anche i più giovani al mondo delle criptovalute. L'obiettivo è ovviamente quello di ampliare tale mercato ed è quindi giusto che lo si introduca in maniera abbastanza creativa e accessibile. Tuttavia, bisogna sempre considerare il fatto che si tratti di denaro, il quale potrebbe anche causare problemi se usato nella maniera sbagliata. Risulta quindi ovvio che i “giovani” più volte menzionati in questo articolo debbano comunque possedere almeno la maggiore età e che in ogni caso agiscano con molta attenzione e cautela.