Mycelium Wallet (guida): cos'è, come funziona, opinioni

Come funziona Mycelium wallet? Conviene usare Mycelium wallet? Prima di rispondere a queste ed altre domande in questa guida completa su Mycelium wallet, ti farà piacere conoscere una curiosità, è un wallet ideato da italiani.

Il che è una curiosità non perché non ne siamo capaci, anzi, basta vedere tutto ciò che abbiamo inventato e ancora oggi progettiamo, ma perché buona parte dei wallet in circolazione sono americani o asiatici (soprattutto cinesi e sudcoreani), è un wallet di criptovalute nato prima delle criptovalute. Infatti è stato lanciato nel 2008, quindi un anno prima del Bitcoin.

Detto ciò, entriamo nel merito e conosciamo qualcosa di più su Mycelium wallet.

Cos'è Mycelium wallet

MyCelium è una società nata nel 2008 da parte di un team costituito soprattutto da ingegneri hardware.

Il loro obiettivo iniziale era quello di sviluppare un progetto di rete mesh, sebbene poi siano stati colti da una conversione sulla via del Bitcoin l'anno seguente. Intuendo che si trattasse di un grande progetto.

Ad oggi, MyCelium ha lanciato 3 progetti relativi a Bitcoin,

MyCelium Wallet

Entropy

Gear

In questa sede ci occupiamo appunto del primo. La società ha subito voluto creare un wallet che fosse funzionale al bitcoin, molto semplice e con costi quanto più contenuti possibile.

La loro nascita precedente di un anno alle criptovalute, è stata peraltro un grande vantaggio. Ciò però non ha significato cullarsi sugli allori, tutt'altro.

Il team ha costantemente aggiornato MyCelium Wallet, consapevole che le criptovalute si evolvono continuamente. Come del resto qualsiasi tecnologia.

Ed infatti, è arrivato ai giorni nostri con un numero di servizi disponibili impressionante.

MyCelium Wallet è progettato specificamente per Bitcoin, sebbene sul fronte dei dispositivi disponibili, occorre dire che è scaricabile solo in versione mobile. Sia però su Android che iOS.

Dunque, chi predilige usare la versione tradizionale desk, scaricando un software o operando con un browser, resterà deluso.

MyCelium wallet è anche compatibile con alcune importanti S-Pen, come Trezor e Ledger. Detti “wallet freddi” poiché non hanno bisogno di essere usati con una connessione internet. E ciò li rende molto sicuri.

Caratteristiche specifiche

I pilastri portanti su cui regge Mycelium wallet sono tre, vediamo quali sono:

Mercato

Questa funzione è integrata nel portafoglio stesso. Pertanto, quando si desidera effettuare una transazione (di invio o di ricezione di bitcoin), non bisogna trasferire Bitcoin o valute dal proprio portafoglio al mercato.

E questo aspetto lo rende molto sicuro.

Account

MyCelium cura molto gli aspetti relativi a privacy e anonimato. Molto sentiti dagli utenti, costantemente preoccupati per i propri dati sensibili ogni volta che mettono piede sul web.

Questo wallet, per fortuna, garantisce la massima discrezione. Tanto è vero che le uniche informazioni che ricevono dalle tue chat sono relative a timestamp e testo crittografato.

MyCelium offre diverse opzioni per scegliere come gestire il proprio account.

Alcuni, per esempio, sono “watch only”, account con indirizzo singolo e account hardware.

Integrazione

Puoi creare un portafoglio MyCelium su un dispositivo hardware offline, come per esempio un mining rig o un ASIC!

Oltre ai succitati Trezor e Ledger, MyCelium prevede una integrazione anche con:

Cashila

Coinapult

Glidera

Queste tre integrazioni fanno in modo che depositi e prelievi siano fluidi e facili da svolgere.

A fronte di tutto ciò, dobbiamo segnalare un limite già menzionato: l'assenza di una versione desktop del portafoglio.

Del resto, non sono pochi coloro che, pur ritrovandoci ormai nel mondo dei device mobili, dove tutto passa per app varie ed eventuali, esistono ancora users che non vogliono avere con sé il loro wallet di criptovalute ovunque vadano e preferirebbero tenerlo da qualche parte chiuso e depositato al sicuro. Come appunto il Pc che hanno a casa.

Non manca poi chi ne fa una questione pratica, e preferisce fare operazioni ancora tradizionalmente davanti ad un Pc anziché su uno smartpone o tablet. Del resto, ciò conferisce anche un contesto più professionale.

Funzioni previste

Ricapitoliamo le funzioni previste da MyCelium wallet:

Controllo al 100% sulle tue chiavi private. Esse non lasciano mai il tuo dispositivo a meno che non sarai tu ad esportarle

Nessun download. Installazione ed esecuzione blockchain in pochi secondi

Abilitato per HD: gestisci più account e non riutilizzare mai gli indirizzi (BIP32, BIP44)

Connessione ultra veloce alla rete Bitcoin attraverso i nostri super nodi

Indirizzi di sola visualizzazione e importazione di chiavi private per l'integrazione sicura della memoria fredda

Proteggi il tuo portafoglio con un PIN

Compatibile con altri servizi bitcoin tramite bitcoin: gestione uri

Supporto per chiavi BIP38

Invia e ricevi Ethereum (ETH)

Invia e ricevi token ERC-20

Trova altre persone con cui scambiare Bitcoin di persona utilizzando la funzione Local Trader.

Come funziona Mycelium wallet

Come funziona MyCelium wallet? Premesso che il wallet è di per sé gratuito, prevede comunque delle commissioni di transazione che dipendono dalle dimensioni della stessa.

Il range quindi varia molto e si va da $ 0,25 a circa $ 7.

Tuttavia, per il resto, il wallet non è particolarmente avido e non richiede altri costi aggiuntivi.

Per il resto, per poter usare MyCelium Wallet, oltre ovviamente a scaricare la app, occorre eseguire molti passaggi. Li elenchiamo di seguito:

Accedi alla pagina ufficiale del portafoglio MyCelium ( wallet.mycelium.com) Clicca su “Download Wallet Now” (sia su iOS che su Android) Apri il wallet e sul menu principale vai su Backup Sullo schermo appariranno 12 parole che dovrai salvare e custodire gelosamente per gli utilizzi successivi. Ricorda oltretutto che non è permesso fare screenshot, quindi meglio usare la tradizionale carta e penna. Imposta un codice PIN valido. Puoi farlo andando su Impostazioni e scegliendo di impostare il PIN. Quest'ultimo ti servirà quando effettuerai le varie transazioni da e verso il tuo portafoglio.

Critpovalute supportate da Mycelium wallet

Quali sono le criptovalute previste su MyCelium wallet? Ecco alcune delle criptovalute supportate al momento della scrittura:

Bitcoins

Ethereum (ETH)

Tether USD

USD Coin

HobiToken

Binance USD

Bitfinex LEO

ecc.

Vantaggi e svantaggi

Vediamo ora quali sono i vantaggi e gli svantaggi di utilizzare Mycelium.

Mycelium vantaggi

Vediamo quali sono i vantaggi di utilizzare il wallet Mycelium:

Codice open source Integrazione con diversi dispositivi, tra cui le S-Pen TREZOR e Ledger 5 tipi di account diversi disponibili Connessione rapida alla rete bitcoin

Mycelium svantaggi

Quali sono gli svantaggi di utilizzare Mycelium wallet?

Non è contemplata la possibilità di firmare i messaggi Nessuna interfaccia desktop, solo uso via app Potrebbe non essere un wallet adatto per principianti

Sicurezza di Mycelium wallet

Il tema della sicurezza è molto sentito in MyCelium wallet. Per esempio, conviene sempre fare backup per stare sempre al sicuro.

E' possibile gestire il proprio wallet su più dispositivi senza rinunciare al controllo. Per una maggiore privacy e disponibilità puoi connetterti ai super nodi tramite un servizio nascosto di tor (indirizzo .onion).

Avrai il vantaggio della gestione dinamica delle commissioni per garantire l'esecuzione tempestiva delle tue transazioni da parte della rete, in base al carico blockchain.

Mostra la commissione/byte nei dettagli della transazione per determinare il tempo di esecuzione. Troverai altresì indirizzi di sola visualizzazione (chiave singola o HD) per un'integrazione sicura del cold storage.

Potrai importare la chiave privata (singola o xPriv).

Il wallet Mycelium permette ancora di effettuare transazioni direttamente dai portafogli di carta (single key, xPriv o master seed).

Interessante l'integrazione in tutta sicurezza con alcune S-Pen, come:

Trezor supportato

Ledger Nano, Nano-S, Unplugged, HW.1, Trustlet

KeepKey

Potrai utilizzare le chiavi Shamir-Secret-Shared 2-out-of-3.

Altre funzioni appannaggio della sicurezza:

Backup e ripristino PDF crittografati di account con chiave singola

Invia e ricevi bitcoin specificando un importo in Fiat e passa da fiat a BTC mentre inserisci l'importo

Rubrica per indirizzi di uso comune

Cronologia delle transazioni con tutti i dettagli della transazione

Condividi il tuo indirizzo bitcoin utilizzando NFC, Twitter, Facebook, e-mail e altro

Compatibile con la richiesta di pagamento BIP70

Prova di pagamento (BIP120 / 121), grazie a Kalle Rosenbaum per la collaborazione

Integrazione cashila.com per inviare denaro tramite bonifici SEPA all'interno dell'Unione Europea

Integrazione Glidera.io per acquistare bitcoin utilizzando il tuo conto bancario negli Stati Uniti o in Canada

Supporto per l'autenticazione BitID, accedi in modo sicuro ai siti Web utilizzando il tuo portafoglio

Scegli il tuo esploratore di blocchi preferito

Avvisare di possibili transazioni a doppia spesa (RBF) più facili e transazioni padre non confermate

Firme deterministiche per transazioni Bitcoin (RFC6979)

Cold-spend dai tag NFC BIP38

Codici QR compatti (BIP73)

Giudizio conclusivo su mycelium wallet

Il wallet MyCelium si distingue dagli altri per la corretta gestione della community e dell’intero sistema.

Sebbene molti wallet ritengono di essere migliori e offrono altre diverse funzioni e opzioni personalizzabili, MyCelium ha dalla sua l’esperienza acquisita negli anni. Essendo nato praticamente ancor prima delle criptovalute.

Abbiamo poi visto come è stato implementato nel tempo e le varie funzioni che offre agli utenti.

Molto interessante, per esempio, l'integrazione con diverse tra le migliori S-Pen in circolazione.

Buona anche la questione commissioni, molto variabili in base alle transazioni eseguite. Ben curata la sicurezza.