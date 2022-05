Binance sceglie la prudenza: rimuove Terra LUNA e UST

Dopo il tracollo di Terra LUNA e UST stablecoin il panico tra i trader ha cominciato a diffondersi. Sinceramente la situazione è alquanto impegnativa e diversi exchange stanno cercando soluzioni in merito. Binance è uno di quelli e ha scelto la strada della prudenza.

La società, in una nota indirizzata ai suoi clienti, ha fatto sapere che dalla mezzanotte di oggi, 13 maggio 2022, avrebbe rimosso la criptovaluta nativa di Terra LUNA e la stablecoin UST. Ecco cosa ha scritto Binance in questo annuncio ufficiale:

Binance rimuoverà e cesserà il trading, chiuderà le posizioni degli utenti, effettuerà un regolamento automatico e cancellerà tutti gli ordini in sospeso sulle seguenti coppie di trading con margine alle 00:40 (UTC) del 13-05-2022.

Binance è uno dei più importanti e grandi exchange di criptovalute disponibili sul mercato. È primo al mondo per volume di scambi e transazioni. Tutti possono decidere di aprire un conto su questa piattaforma iniziando a fare trading crypto e investendo anche in Token Non Fungibili.

Non è difficile immaginare il motivo per cui Binance ha deciso di chiudere le due opzioni LUNA e UST. La situazione è a rischio e non può essere paragonata al recente crollo di Bitcoin. Tuttavia è interessante entrare nel merito di questa presa di posizione perché rivela la politica e le linee guida di questo exchange.

Binance protegge i suoi utenti dall’eccessiva volatilità

Nel comunicato che Binance ha pubblicato sul suo sito ufficiale, per mettere al corrente i suoi clienti dell’imminente rimozione di LUNA e UST, la società ha anche spiegato il perché di questa decisione all’apparenza così drastica.

In sostanza, nella nota si legge che Binance ha agito in conformità con la sua politica per proteggere i suoi utenti “durante l’eccessiva volatilità“. Inoltre, ha anche fatto sapere che avrebbe regolato la dimensione del tick di alcune coppie trading spot.

Infine, la società ha elencato in modo chiaro quali sono le coppie che sta rimuovendo cessandone il trading:

Coppie di margini incrociati : LUNA/BUSD, LUNA/USDT, LUNA/BTC;

: LUNA/BUSD, LUNA/USDT, LUNA/BTC; Coppie di margini isolate : LUNA/BUSD, LUNA/USDT, LUNA/BTC, LUNA/ETH, LUNA/UST;

: LUNA/BUSD, LUNA/USDT, LUNA/BTC, LUNA/ETH, LUNA/UST; Coppie di spot : LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY e LUNA/EUR;

: LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY e LUNA/EUR; Coppie di spot : BTC/UST, LUNA/UST, ETH/UST, BNB/UST, UST/USDT;

: BTC/UST, LUNA/UST, ETH/UST, BNB/UST, UST/USDT; Coppie di margini incrociati : UST/USDT;

: UST/USDT; Coppie di margini isolate : BTC/UST, ETH/UST, UST/USDT, UST/BUSD;

: BTC/UST, ETH/UST, UST/USDT, UST/BUSD; Contratto perpetuo con margine BUSD: LUNA/BUSD.

In questo caso Binance ha dato prova di ottemperare ai suoi impegni proteggendo gli utenti che operano sul suo exchange. Anche tu puoi aprire un conto gratuito su questa piattaforma. Potrai così sperimentare tutti i servizi e le opzioni che ha da offrirti per investire in criptovalute e NFT.

