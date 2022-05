Terra Luna, si riparte con una nuova blockchain il 27 maggio

La proposta è passata: l’idea di Do Kwon di rilanciare la blockchain Terra, creando inoltre i token LUNA 2.0, è stata approvata. Il dissenso sembrava impedire questa scelta, ma alla fin fine il 65,5% dei votanti ha appoggiato la prospettiva di una rinascita.

Il colpo di spugna da cui ripartire è dunque quello del cofondatore, il quale ha improntato l’idea su due architravi:

A scomparire è invece la stablecoin UST da cui è deflagrato il disastro precedente. La “proposal 1623” prevede di dar fuoco alle polveri a partire dal 27 maggio, con un occhio di riguardo per i precedenti possessori di Luna. Nessun hard fork in vista (come precedentemente immaginato), ma la nascita di una nuova catena: vecchio nome, nuovo inizio.

1/ Recently, a few community members (including some from TFL) have referred to the proposed new blockchain in Prop 1623 as a “fork” as opposed to a genesis chain.

Note: The revival plan is not proposing a “fork” of the existing chain, but rather the creation of a new one 🧵.

— Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 23, 2022