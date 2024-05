Scenari post halving: come si evolve il mercato delle cripto?

L’ambito delle criptovalute ha visto andare in scena, nelle scorse settimane, l’halving di Bitcoin. Un evento che si ripete con cadenza quadriennale, previsto fin dalle origini della moneta virtuale, che ha portato con sé inevitabili conseguenze e spalancato le porte a nuovi scenari. Per creare e gestire il tuo portafoglio di asset digitali, puoi scegliere eToro, un broker sicuro e affidabile, con alle spalle una lunga esperienza nel settore.

Bitcoin e le altre cripto: cosa succede dopo l’halving?

L’evoluzione del mercato registrata nell’ultimo periodo, quello antecedente al dimezzamento, è stata caratterizzata da un trend positivo che ha interessato non solo BTC, ma anche gli altri principali esponenti di questo mondo, capaci di far registrare rialzi consistenti in tempi relativamente brevi. E, al netto di alcuni scossoni di assestamento come quelli che abbiamo visto negli ultimi giorni, se si prende in considerazione un periodo significativo, la tendenza è quella che fotografa una crescita importante.

Il grafico qui sotto, estrapolato dal portale di eToro, evidenzia l’andamento del prezzo di Bitcoin nell’ultimo semestre, protagonista di un aumento consistente.

Come sempre accade con le criptovalute, le previsioni vanno prese con le pinze. Detto questo, gli effetti dell’halving (che tra gli obiettivi ha proprio quello di contrastare la svalutazione) potrebbero garantire a Bitcoin la stabilità che spesso è mancata in passato, attirando fiducia e nuovi investimenti, aiutandone così un’ulteriore crescita. E, in conseguenza, per una sorta di effetto a catena che si è già verificato in più occasioni, le dinamiche che interessano l’asset più importante del settore potrebbero replicarsi anche sulle altre monete virtuali.

