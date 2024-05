Hype: il conto corrente gratuito e a portata di smartphone

Hype è il conto corrente perfetto che puoi aprire in pochi minuti per le spese quotidiane, il risparmio e il pagamento delle bollette. È completamente gratuito, oltre a essere abbinato a una carta prepagata con IBAN dedicato, e si controlla completamente da smartphone. Scopriamo come funziona.

Hype: un conto corrente semplice e senza canone

Hype è pensato per essere semplice: una vota aperto, lo controlli direttamente tramite app e visualizzi subito il saldo con i movimenti, oltre ad avere accesso immediato alle operazioni classiche, come bonifici, invio denaro, ricariche telefoniche e altro, che sono completamente gratuite.

Il conto corrente è abbinato a una carta prepagata MasterCard a canone zero, con commissione di ricarica di 0,90€. I prelievi sono gratuiti in tutta Italia ed europa fino a 250€. Superata questa soglia, si applicherà una commissione di 2€. La carta, oltre a poter essere utilizzata in modalità contactless, può anche essere associata ai portafogli digitali di Google Pay e Apple Pay ed è anche disponibile in formato virtuale tramite app. Il conto può anche essere ricaricato senza alcuna commissione anche tramite bonifico.

L’app di Hype, disponibile per Android che iOS, offre diverse funzionalità che ti permettono di gestire i soldi e anche il tuo risparmio, come:

Box salvadanaio e obiettivi: una sezione che ti permette di impostare un obiettivo di risparmio, per pianificare un acquisto o un viaggio. Con la funzione “arrotonda” puoi anche mettere da parte in automatico delle piccole cifre quando spendi, seguendo i tuoi progressi direttamente nell’area.

una sezione che ti permette di impostare un obiettivo di risparmio, per pianificare un acquisto o un viaggio. Con la funzione “arrotonda” puoi anche mettere da parte in automatico delle piccole cifre quando spendi, seguendo i tuoi progressi direttamente nell’area. Analisi delle spese: include la funzione “Radar”, che ti permette di essere sempre aggiornato su quanto spendi, sia in entrata che in uscita. L’app riconosce automaticamente le tue spese e le organizza per te, fornendoti dei dati chiari.

Inoltre Hype ti permette anche di avere servizi come Credit Boost, con cui puoi ottenere un prestito istantaneo di 2000€: ti basta andare direttamente nell’app per fare la richiesta e vedere se possiedi tutti i requisiti necessari per richiedere l’attivazione.

Se spendi tramite l’app puoi anche ricevere un cashback esclusivo riservato ai titolari, sia per i prodotti che per i servizi.

Richiedi ora il conto in pochissimo tempo senza alcun costo di attivazione!