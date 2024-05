Criptovalute: cosa succederà dopo l'halving di Bitcoin?

Trascorse un paio di settimane circa dall’halving di Bitcoin, chi guarda con interesse all’ambito delle criptovalute trova di fronte a sé un settore vivace, in fermento. Se hai intenzione di aprire un conto per gestire i tuoi asset digitali, puoi affidarti a Coinbase, realtà sicura e tra le più longeve, che mette a disposizione un gran numero di strumenti dedicati.

Bitcoin e le criptovalute: lo scenario post-halving

BTC ha passato indenne l’appuntamento con il dimezzamento delle ricompense, mantenendo il suo prezzo vicino al record storico fatto segnare intorno alla metà di marzo. Solo negli ultimi giorni è stata registrata una flessione (comunque contenuta), ma i segnali di ripresa si stanno già facendo notare. Tutte le più importanti monete virtuali sono in positivo, considerando l’ultimo trimestre. Vale per Ethereum e per Solana, passando da XRP (sostanzialmente stabile, tra alti e bassi) e da Dogecoin. E c’è chi sostiene che il trend possa proseguire anche in futuro, nonostante, come sempre, l’invito è a prendere ogni previsione con la giusta cautela, considerando i tanti fattori in gioco.

Se stai cercando l’exchange di criptovalute giusto per aprire il tuo portafoglio, puoi scegliere in tutta tranquillità quello proposto da Coinbase. È la soluzione sicura e affidabile proposta dalla più grande società del settore quotata in borsa, con programmi di gestione del rischi e l’iscrizione all’OAM in Italia che garantisce il pieno rispetto delle regole vigenti nel nostro paese. Per saperne di più visita il sito ufficiale.

Tra i vantaggi offerti (per i dettagli rimandiamo alla pagina dedicata) ci sono la possibilità di entrare a far parte della comunità nazionale attraverso un canale Telegram ufficiale, di guadagnare rendimenti semplicemente detenendo USDC, la libertà di puntare su oltre 200 asset e la ricarica tramite la propria banca senza pagare commissioni.