Come acquistare Bitcoin Hyper ($HYPER): guida passo-passo

Bitcoin Hyper ($HYPER) è una soluzione di secondo livello (Layer-2) progettata per risolvere le inefficienze delle transazioni Bitcoin ($BTC) e, finora, ha raccolto oltre 9 milioni di dollari, di cui oltre 3,5 milioni solo nelle ultime due settimane.

Se desiderate partecipare a questo progetto durante la fase di prevendita, ecco una guida chiara e pratica su come acquistare Bitcoin Hyper in pochi e semplici passaggi.

Passaggio 1: procuratevi un portafoglio cripto

Prima di poter acquistare Bitcoin Hyper, è necessario disporre di un portafoglio cripto che conservi in modo sicuro i vostri token $HYPER.

Una buona soluzione è Best Wallet, che supporta oltre 60 blockchain e vi consente di investire nelle migliori criptovalute emergenti. Questo wallet non-custodial garantisce che siate gli unici proprietari dei vostri asset.

Per configurare Best Wallet:

Visitate il sito web di Best Wallet e scaricate l’app per iOS o Android. Aprite l’app e seguite le istruzioni per configurarla. Dovrete creare un PIN e salvare la vostra passphrase di backup in modo sicuro. Attivate l’autenticazione a due fattori (2FA) nelle impostazioni per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza.

Passaggio 2: acquistate una moneta di pagamento accettata

La prevendita di Bitcoin Hyper vi consente di acquistare token $HYPER utilizzando Ethereum (ETH), Tether (USDT) o Binance Coin (BNB). Per partecipare alla prevendita, dovrete depositare una di queste criptovalute nel vostro portafoglio.

Se non possedete già una di queste criptovalute, potete acquistarle facilmente sull’app Best Wallet utilizzando una varietà di metodi di pagamento, tra cui portafogli elettronici, carte bancarie e trasferimenti locali.

Suggerimento: bisogna fare attenzione quando si acquistano $USDT o $BNB. Sebbene queste monete siano accettate nella prevendita, sarà necessario anche Ethereum ($ETH) per coprire le commissioni di transazione della rete. Assicuratevi di avere abbastanza ETH nel vostro portafoglio per evitare qualsiasi problema durante la transazione.

Passaggio 3: connettersi alla prevendita di Bitcoin Hyper

Una volta configurato il portafoglio e caricato con la criptovaluta appropriata, arriva il momento di connettere il portafoglio alla piattaforma di prevendita di Bitcoin Hyper.

Visitate il sito web ufficiale di Bitcoin Hyper. Fate clic sul pulsante “Acquista con criptovaluta” e selezionate Best Wallet come wallet provider. Aprite l’app Best Wallet e approvate la richiesta di connessione che vi arriverà.

Se state utilizzando un dispositivo desktop, potete connettere il vostro portafoglio tramite WalletConnect, eseguendo la scansione del codice QR fornito nella pagina di prevendita.

Passaggio 4: scegliete l’importo del vostro investimento

Ora che il vostro portafoglio è connesso, è il momento di decidere quanto volete investire nella prevendita di Bitcoin Hyper. L’importo che decidete di investire sarà nella criptovaluta che avete depositato su Best Wallet, come $ETH, $USDT o $BNB.

È importante notare che si tratta di un’opportunità disponibile in prevendita. Come per tutti gli investimenti in fase iniziale, esistono rischi intrinseci, quindi è consigliabile investire solo ciò che si è disposti a perdere.

Una volta inserito l’importo desiderato, la piattaforma di prevendita mostrerà quanti token $HYPER riceverete in base al prezzo di prevendita corrente.

Passaggio 5: confermare e acquistare Bitcoin Hyper

Dopo aver verificato il vostro investimento, dovrete confermare la transazione. Aprite l’app Best Wallet, dove vedrete una richiesta di approvazione del pagamento. Una volta approvato, i token $HYPER saranno inviati al vostro portafoglio e l’acquisto sarà completo.

I token $HYPER saranno bloccati fino al Token Generation Event (TGE), a quel punto potrete richiedere i vostri token. Se scegliete di fare staking dei token, si applicherà un periodo di vesting di sette giorni prima di poter accedere ai vostri premi.

Perché acquistare Bitcoin Hyper?

Ciò che distingue Bitcoin Hyper è la sua missione di portare Bitcoin oltre il semplice ruolo di riserva di valore.

Basandosi su un Layer-2 veloce e scalabile, mira a rendere BTC effettivamente utilizzabile, non solo da tenere nel portafoglio. Pensate a pagamenti più rapidi, accesso alla DeFi e integrazione più fluida con il Web3. È un passo avanti per rendere Bitcoin più del suo ruolo di semplice oro digitale senza utilità reale.

Partecipare alla prevendita di $HYPER significa entrare in gioco in anticipo, prima di qualsiasi quotazione pubblica sui principali exchange. Per chi ama il vantaggio di essere tra i primi, questa è un’occasione imperdibile.

Finora, il team ha condiviso una roadmap audace e le prime proiezioni indicano un rialzo superiore al 200%, ma questo dipenderà da come si svilupperà l’adozione. Ciò che aggiunge un ulteriore livello di valore è lo staking: l’APY attuale è del 113% e in precedenza era ancora più alto. Ciò significa che i primi possessori possono aumentare il loro stack semplicemente bloccando i token, senza bisogno di ulteriori buy-in.

Inoltre, il team di sviluppo si sta impegnando a fondo per aumentare la visibilità del progetto. Il team ha promosso attivamente il progetto su varie piattaforme di social media, tra cui Telegram e X (Twitter), creando una forte presenza che interagisce continuamente con gli utenti e i potenziali investitori.

Se questo trend dovesse continuare, Bitcoin Hyper potrebbe trovarsi in una posizione vantaggiosa con il continuo sviluppo dell’ecosistema Bitcoin.

Conclusione

L’acquisto di Bitcoin Hyper rappresenta un’ottima opportunità per chiunque desideri investire nella prossima grande innovazione dell’ecosistema Bitcoin.

Con la sua soluzione layer-2 che offre transazioni più veloci ed economiche, oltre all’accesso a dApp come DeFi, staking e altro ancora, Bitcoin Hyper si preannuncia come un attore di primo piano nel settore delle criptovalute.

Ricordate di seguire i passaggi descritti in questa guida per acquistare in modo sicuro ed economico i vostri token $HYPER e partecipare a questa entusiasmante prevendita. Tuttavia, come per qualsiasi investimento, assicuratevi di valutare i rischi e di investire solo ciò che siete disposti a perdere.