Axerve ti rimborsa il 50% sulle commisisoni: richiedi ora il POS!

Risparmia ora e scegli Axerve POS Easy a commissioni per la tua attività! Ottieni un servizio senza alcun canone mensile, che ti restituisce anche il 50% sulle commissioni per incasso se richiesto entro il 30 maggio. Ecco cosa ha da offrire nel dettaglio.

Axerve POS Easy: risparmio del 50% sulle commissioni

Axerve POS Easy ti consente di ottenere un cashback del 50% se richiesto alla data indicata. Offre commissioni fisse dell’1% e ti fornisce un POS pratico e comodo da utilizzare, che comprende anche una stampante per gli scontrini e con cui puoi accettare tutti i sistemi di pagamento più diffusi, quali chip & PIN e contactless, oltre ai circuiti di pagamento MasterCard, VISA e Pago Bancomat, oltre ai portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Il dispositivo è un PAX A920 Pro con sistema operativo Android e dotato di display touchscreen a colori, GPS, connettività 4G e diverse porte d’espansione. Include anche una SIM multioperatore che ti garantisce sempre una connessione stabile e presente, poiché si collega in maniera del tutto automatica alla miglior rete disponibile.

Axerve non impone alcun vincolo di permanenza: cambia servizio come e quando vuoi, senza pagare penali. Gli incassi vengono accreditati su qualsiasi conto corrente di cui sei già titolare, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Non dovrai quindi aprire un altro conto dedicato per il POS!

Sei sempre assistito grazie a una squadra di tecnici che può aiutarti in caso di difficoltà di configurazione o se hai bisogno di aiuto. Hai 12 mesi di garanzia che includono manutenzione e supporto remoto per aggiornamenti del software.

Richiedi ora Axerve POS Easy a commissioni e ottieni un servizio conveniente e intelligente per gestire le tue transazioni e far crescere più agevolmente i tuoi incassi. Attivalo subito e inizia a beneficiare di un canone completamente gratuito e del cashback esclusivo sulle commissioni!