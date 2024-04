$RECQ guadagna i riflettori tra i prezzi in calo di FET e DOGE

I riflettori della DeFi si sono recentemente spostati su $RECQ in seguito al calo dei prezzi di asset importanti come Fetch.ai (FET) e Dogecoin (DOGE). Questo aumento dell’attenzione ci spinge a chiederci se $RECQ di Rebel Satoshi potrebbe essere la prossima migliore criptovaluta in cui investire?

Cerchiamo di scoprirlo.

Da 0,0020$ a 0,0125$ – Il viaggio della crescita senza precedenti di $RECQ

Rebel Satoshi, un progetto innovativo di meme coin, trova le sue radici nella rete Ethereum. Ispirato ai lasciti di Guy Fawkes e Satoshi Nakamoto, Rebel Satoshi prevede un cambiamento sismico all’interno del mercato. Aspira a smantellare la crescente centralizzazione e a strappare il controllo dalle mani dell’élite. Uniti sotto la bandiera della community Recusant, i membri di Rebel Satoshi sono pronti a sfidare lo status quo.

Il cuore dell’ecosistema di Rebel Satoshi è costituito dai token $RBLZ e $RECQ. $RBLZ funge da strumento di adesione e di governance, mentre $RECQ funge da token di utilità e gas per il progetto. Dopo che la prevendita di $RBLZ ha raccolto con successo oltre 2,5 milioni di dollari e si è conclusa a febbraio, Rebel Satoshi inizia ora la prevendita di $RECQ.

Durante la fase Early Bird, $RECQ aveva un prezzo di 0,0020 $ per token ed è salito a 0,0037 $ nella fase 1, dove è stato venduto oltre il 70% dei token. Nel successivo round di prevendita, $RECQ raggiungerà 0,0044 $, segnando un aumento del 18,92% rispetto alla fase attuale.

Le previsioni indicano un’impennata del 525% per gli investitori Early Bird di $RECQ, che culminerà in un valore di 0,0125 $ alla fine della prevendita. Posizionata saldamente sul radar delle criptovalute, $RECQ ha attirato l’attenzione per il suo potenziale di essere uno dei migliori altcoin da acquistare nel 2024.

I finanziamenti per il progetto di calcolo di Fetch.ai aumentano del 26,56%. FET crolla dopo

Il 6 marzo 2024 ha segnato una tappa importante per Fetch.ai, che si è assicurata un investimento di ben 100 milioni di dollari per il suo progetto Fetch Compute. Posizionato all’avanguardia della finanza decentralizzata, Fetch Compute aspira a ridefinire l’economia dell’intelligenza artificiale, segnalando un’era trasformativa nell’innovazione tecnologica.

Come ha reagito FET alla notizia di Fetch.ai? Tra il 6 e il 31 marzo, il token nativo di Fetch.ai, FET, ha registrato un’ascesa del 26,56% passando da 2,41 $ a 3,05 $. Nonostante ciò, con l’inizio del secondo trimestre del 2024, Fetch.ai ha subito un’impennata verso il basso, arrivando a scambiare FET a 2,70 $ il 7 aprile. FET si riprenderà presto?

Secondo gli analisti, Fetch.ai potrebbe subire un rimbalzo, in quanto prevedono che FET sarà scambiata a 2,84 $ entro il quarto trimestre del 2024. Ciò significherebbe un modesto aumento di FET del 5,19% da 2,70 $. Nonostante ciò, Fetch.ai non avrebbe mai raggiunto la soglia dei 3 $ e non c’è da stupirsi che $RECQ stia rubando la scena.

Il valore di 1$ di DOGE rimane sfuggente in mezzo alla volatilità del prezzo di Dogecoin

Il 26 marzo 2024 è stato presentato il GigaWallet di Dogecoin, uno sforzo collaborativo della community. GigaWallet 1.0 introduce miglioramenti come gli indirizzi multipli di pagamento, il calcolo delle commissioni e la gestione degli errori, promettendo un’esperienza di transazione più fluida e facile da usare.

Potrebbe essere un segnale per acquistare Dogecoin? Reagendo allo sviluppo di Dogecoin, DOGE ha registrato un rialzo del 5,56%, passando da 0,18 $ a 0,19 $ alla fine di marzo. Nonostante ciò, nel mese di aprile DOGE ha iniziato a fluttuare e il 5 aprile ha raggiunto i 0,17 $. Ciò indica un calo del 10,53% rispetto al prezzo di 0,19 $ di Dogecoin.

Guardando al futuro, gli esperti prevedono che Dogecoin aumenterà con il valore di DOGE che raggiungerà 0,35 $ entro il quarto trimestre del 2024. In questo modo, DOGE registrerà un’impennata del 105,88% rispetto a 0,17 $. Sebbene questo sia positivo per Dogecoin, è evidente che DOGE è ben lontano dal raggiungere la soglia di 1 $ e quindi potrebbe non essere la migliore criptovaluta da acquistare ora.

