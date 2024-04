Perché Cardano supererà XRP nella corsa a 1$ con il lancio di InQubeta su Uniswap

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di correzione, con la maggior parte degli altcoin che stanno lottando per mantenere i loro recenti guadagni. Tra i migliori 10 altcoin a livello globale, abbiamo una situazione interessante in cui due criptovalute, XRP e ADA, hanno prezzi molto simili.

XRP è attualmente scambiato a 0,60$, mentre ADA di Cardano ha un prezzo di 0,58 $. Scopriamo quale altcoin ha più possibilità di raggiungere 1 $. InQubeta ha anche annunciato la sua disponibilità su Uniswap dopo la prevendita della criptovaluta di successo.

ADA di Cardano: pronto a superare il prezzo di XRP

ADA di Cardano, attualmente scambiato a 0,58 $, è rimasto intrappolato in un canale laterale tra 0,40 $ e 0,80 $ dall’impennata del prezzo alla fine di novembre dello scorso anno, come si vede dalle linee blu marcate sul grafico di ADA/USDT. Affinché ADA continui la sua traiettoria ascendente nell’attuale corsa al rialzo, la criptovaluta deve uscire da questo canale.

Se ADA riesce a uscire da questo canale, il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno all’area di 1,20 $, indicando che ADA ha buone possibilità di rompere con successo la soglia di 1$.

Guardando agli indicatori tecnici, la media mobile a 200 giorni di ADA si trova a 0,45 $. Questo suggerisce che la criptovaluta sta scambiando al di sopra della sua linea di tendenza a lungo termine, indicando un segnale rialzista. Inoltre, se dovesse verificarsi un’ulteriore correzione, questo livello potrebbe fungere da forte supporto.

Il Relative Strength Index (RSI) è attualmente a 42, fatto che indica che l’asset si trova in un territorio neutrale e non ancora in ipercomprato o ipervenduto, ma più vicino a quest’ultimo. La linea MACD è vicina alla linea di segnale MACD, ma non l’ha ancora superata, indicando un potenziale crossover rialzista nel prossimo futuro.

Nonostante ciò, la media mobile esponenziale (EMA20) si trova a 0,61 $, al di sotto del prezzo di trading attuale di 0,58 $. Ciò suggerisce che la tendenza a breve termine non è ancora rialzista e che ADA potrebbe avere bisogno di consolidare ulteriormente prima di tentare un breakout.

Rispetto a XRP, che è stato per lo più piatto per diversi mesi, Cardano sembra avere maggiori possibilità di raggiungere la soglia di 1 $. L’impennata del prezzo di XRP nel luglio 2023, dopo una sentenza positiva del tribunale contro la SEC, è stata rapidamente respinta al livello di 0,92 $ e da allora non è più riuscita a rivisitare quella zona.

Ciò suggerisce che il prezzo di XRP è fortemente influenzato dalla battaglia legale in corso con la SEC, mentre i fondamentali e gli indicatori tecnici di Cardano sembrano essere più favorevoli a un aumento sostenuto del prezzo. Infine, ADA ha una capitalizzazione di mercato inferiore a quella di XRP (20 miliardi di dollari contro 33 miliardi di dollari), il che la rende automaticamente più adatta a rialzi “pesanti”.

Naturalmente, tutto può accadere nelle criptovalute e XRP potrebbe facilmente superare ADA in futuro se la SEC si pronuncerà a favore di Ripple o se Ripple presenterà qualche notizia importante in grado di influenzare positivamente il prezzo di XRP.

InQubeta (QUBE): finanziamento di startup AI

Nel mezzo della più ampia correzione del mercato delle criptovalute, un nuovo progetto incentrato sull’intelligenza artificiale, InQubeta (QUBE), ha recentemente fatto il suo debutto. Il progetto ha completato con successo una prevendita di criptovalute, raccogliendo oltre 13,3 milioni di dollari e vendendo 960 milioni di token QUBE. Il token QUBE è ora disponibile per il trading sul popolare exchange decentralizzato, Uniswap, tramite la rete Ethereum, come annunciato dal team su X.

InQubeta (QUBE) è una piattaforma che si occupa di crowdfunding per le startup AI. Offre agli utenti l’opportunità di investire in progetti di AI attraverso il suo innovativo ecosistema alimentato dal token QUBE, che è un token di utilità e governance ERC-20.

Il marketplace NFT della piattaforma permette alle startup in cerca di finanziamenti di trasformarsi in NFT, consentendo agli investitori di tutte le dimensioni di partecipare ai round di finanziamento. Questo approccio stravolge il modello di investimento tradizionale, tipicamente dominato dai circoli ben collegati della Silicon Valley, e apre opportunità per una base di investitori più diversificata.

Il token QUBE è il cuore dell’ecosistema di InQubeta e consente ai titolari di investire in progetti di startup AI inseriti nel marketplace NFT della piattaforma. Si tratta di un asset ERC-20 deflazionistico che alimenta l’intero ecosistema.

I possessori di token QUBE partecipano attivamente alla governance votando sulle proposte che danno forma al futuro di InQubeta. Una tassa di acquisto e vendita del 2% viene assegnata a un wallet di burning, mentre una tassa di vendita del 5% viene assegnata a una pool di ricompense, che offre vantaggi potenziali a lungo termine agli investitori.

Conclusione

Mentre il mercato delle criptovalute in generale sta affrontando una correzione, ADA di Cardano e il nuovo InQubeta (QUBE) offrono opportunità promettenti per gli investitori. Gli indicatori tecnici di ADA e il potenziale di sovraperformare XRP suggeriscono che potrebbe raggiungere la soglia di 1 $, ma potrebbe aver bisogno di consolidare ulteriormente prima di tentare un breakout.

Nel frattempo, l’approccio di InQubeta al finanziamento di startup AI attraverso il suo ecosistema alimentato da token QUBE potrebbe potenzialmente rappresentare un’opportunità di investimento nel crescente settore dell’AI. Non c’è bisogno di dirlo, ma gli investitori dovrebbero condurre le loro ricerche mentre l’intero mercato attende l’imminente halving di Bitcoin, ormai a pochi giorni di distanza.

