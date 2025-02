App IO, aggiornamento disponibile: c'è anche Satispay

È da segnalare la disponibilità di un nuovo aggiornamento per l’app IO. Questa volta non vede protagonista IT-Wallet e i suoi documenti in formato digitale. È in download su Google Play nella versione per smartphone Android e su App Store per quelli iOS (iPhone). Tra le novità introdotte c’è anche il supporto a Satispay come metodo di pagamento per gli avvisi pagoPA della Pubblica Amministrazione.

Satispay nell’app IO per gli avvisi pagoPA

Riportiamo di seguito il changelog ufficiale con le novità introdotte. Fa riferimento anche a una funzionalità legata all’interfaccia, che adatta automaticamente la dimensione dei testi in base alle impostazioni di sistema, nel nome dell’accessibilità.

L’interfaccia di IO cambia con te: ora l’app adegua automaticamente la dimensione dei testi in base alle impostazioni di sistema che scegli, per una visualizzazione ottimale in ogni circostanza;

ora puoi pagare gli avvisi pagoPA anche con Satispay, oltre agli altri metodi già presenti (carta di debito o credito, BANCOMAT Pay, MyBank, Paga con Postepay e PayPal).

abbiamo risolto problemi tecnici minori per garantirti la migliore esperienza sull’app.

Per quanto riguarda il supporto a Satispay come metodo di pagamento all’interno di IO, si tratta quasi certamente di un rollout graduale. Dopo aver installato l’aggiornamento all’ultima versione su Android, sul nostro smartphone ancora non risulta possibile aggiungerlo (dalla sezione Portafoglio). Anche la guida in-app non lo menziona e lo stesso vale per quella sul sito.

Stando ai numeri ufficiali, l’applicazione ha fatto registrare fino a oggi un totale pari a 43,18 milioni di download, con un incremento significativo in concomitanza con la distribuzione per tutti di IT-Wallet, avvenuta a inizio dicembre. A questo proposito, ancora si attendono novità in merito all’arrivo della carta di identità. Il metodo di autenticazione più utilizzato è SPID (nel 90,90% dei casi). Il volume dei messaggi inviati dagli entri arriverà presto a toccare quota 1 miliardo (929.166.298).