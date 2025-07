Threads punta tutto sui creator: nuove statistiche avanzate

I numeri non mentono mai, soprattutto quando determinano il successo di un creator. Threads ha capito che per conquistare davvero i professionisti dei contenuti non basta offrire una piattaforma alternativa a X. Servono dati, statistiche dettagliate, e la possibilità di capire esattamente cosa funziona e cosa no. La risposta è arrivata con una dashboard completamente rinnovata che trasforma ogni utente in un analista dei propri contenuti.

Threads vuole conquistare i creator con metriche da professionisti

Le nuove metriche di Threads non si limitano al solito contatore di like mascherato da novità. La sezione “Interazioni” ora scompone ogni tipo di engagement: like, risposte, citazioni e repost vengono tracciati separatamente, per capire quale tipo di contenuto genera quale reazione.

La sezione “Follower” va ancora più nel dettaglio. Mostra non solo la crescita numerica ma anche la provenienza geografica dei nuovi seguaci, con dati per città e paesi, oltre a informazioni demografiche come età e genere. Per un creator che vuole monetizzare la propria audience, queste informazioni hanno un valore inestimabile.

La grande novità però sono i grafici temporali che mostrano l’andamento delle performance da 7 a 90 giorni. In questo modo, sarà più facile scovare pattern, tendenze, e capire se la propria strategia di contenuti sta funzionando nel lungo periodo.

Una delle funzionalità più interessanti è la possibilità di vedere dove i contenuti vengono scoperti. Dato che i post di Threads possono essere consigliati anche su Instagram e Facebook, ora è possibile vedere la percentuale di visualizzazioni che arriva da ciascuna app dell’ecosistema Meta. Finalmente i creator possono capire se il loro contenuto funziona meglio sulla piattaforma nativa o se ottiene più successo quando viene distribuito sulle altre app di Meta.

I creator valgono oro

Threads non sta lanciando queste funzionalità tanto per. I dati di crescita parlano chiaro: 115,1 milioni di utenti attivi giornalieri a giugno 2025, con una crescita anno su anno del 127,8%. X, d’altro canto, ne ha 132 milioni ma è in calo del 15,2%. La distanza si sta accorciando rapidamente.

In questa corsa, i creator sono la risorsa più preziosa. Chi riesce ad attirare la loro attenzione, fa bingo. E i creator hanno bisogno di dati professionali per prendere decisioni informate su dove investire il loro tempo e la loro creatività.