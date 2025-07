Threads sta per battere X, a un passo dal sorpasso

Threads, il social di Meta nato da una costola di Instagram (adesso ha anche i messaggi privati), ha quasi raggiunto X nelle classifiche che contano davvero: quelle degli utenti quotidiani su mobile.

Threads si avvicina a X

Con 115,1 milioni di utenti attivi giornalieri su iOS e Android, Threads è ora a soli 17 milioni di distanza dai 132 milioni di X. Mentre il social di Elon Musk perde terreno con un calo del 15,2% su base annua, quello di Zuckerberg vola con una crescita del 127,8%. È l’effetto di una strategia che ha puntato tutto sul mobile.

I dati di Similarweb dipingono un quadro chiaro: la partita si sta decidendo sugli smartphone, non davanti ai computer. Ma non è tutto roseo come sembra. Sul web, X domina ancora incontrastato con 145,8 milioni di visite giornaliere contro i miseri 6,9 milioni di Threads. È come se esistessero due universi paralleli: quello mobile dove Threads cresce, e quello desktop dove X regna sovrano.

Questa spaccatura in realtà, rivela strategie opposte. Threads ha scommesso fin dal primo giorno sull’esperienza mobile, lanciando prima l’app e solo dopo la versione web. X, nato come Twitter nell’era dei computer, esercita ancora un forte ascendente su chi preferisce navigare da desktop.

Bluesky: il terzo incomodo che non decolla

Nel frattempo, Bluesky continua a essere il social dei buoni propositi. Con una crescita impressionante del 372,5% annuo, ha raggiunto appena 4,1 milioni di utenti attivi giornalieri. È il paradosso di una piattaforma che promette la rivoluzione ma fatica a uscire dalla nicchia degli scontenti di X.

L’esodo post-elezioni americane che aveva fatto sperare in una migrazione di massa si è rivelato un fuoco di paglia. Gli utenti sono arrivati per protesta contro Musk, ma molti sono tornati indietro o si sono spostati su Threads quando si sono accorti che su Bluesky finivano sempre per parlare con persone che la pensavano esattamente come loro.

Chi vince si porta a casa i soldi della pubblicità

Ma dietro i numeri si nasconde la vera posta in gioco: i soldi della pubblicità. Per Meta, Threads rappresenta l’unica strategia di monetizzazione di un investimento miliardario. Ogni utente conquistato è un potenziale spettatore di annunci. X, dal canto suo, deve difendere una base utenti che genera ricavi in un momento in cui molti brand si sono allontanati dalla piattaforma. È una guerra economica dove vincere significa sopravvivere.