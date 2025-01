La crescita di Bluesky rallenta dopo l'esodo da X

A novembre, il social network Bluesky aveva vissuto una crescita esplosiva, passando da 9 milioni di utenti a settembre a oltre 20 milioni. Merito (o colpa?) dell’esodo di massa da X dopo le elezioni presidenziali USA.

L’effetto “Bluesky” sta già svanendo?

Tanti utenti, scontenti della svolta pro-Trump impressa da Elon Musk alla piattaforma, avevano cercato pascoli più verdi (o più blu?) su Bluesky. Risultato: l’app era balzata in cima alle classifiche dell’App Store USA, rimanendo al primo posto per ben 9 giorni di fila. Il boom di Bluesky aveva attirato l’attenzione dei media mainstream. E sulla piattaforma si erano riversati celebrità di Hollywood, autori, giornalisti e musicisti. Sembrava l’inizio di una nuova era per i social network.

Ma i dati più recenti indicano che la “Bluesky mania” potrebbe già essere finita. Secondo l’analisi di Similarweb, a dicembre la crescita di Bluesky negli USA è rallentata bruscamente: appena il 10% in più rispetto a novembre, contro il +189% del mese precedente.

Threads arranca, X cresce poco

Certo, Bluesky continua a crescere. E a dicembre è andata meglio della rivale Instagram Threads, che ha visto addirittura un calo dell’1,6% nelle visite web. Mentre quelle di Bluesky sono aumentate del 9,6%. A livello globale, la crescita di Bluesky (+9,5%) ha superato sia quella di Threads (+5,7%) che quella di X (+2,4%). Ma siamo lontani dai ritmi forsennati di novembre.

D’altronde, un pubblico più vasto significa anche più grattacapi per Bluesky. Proteste degli utenti sulle politiche di moderazione, invasione di bot, truffe di criptovalute, furti di identità: sono solo alcuni dei problemi che la piattaforma deve ora affrontare.

Nonostante il rallentamento di dicembre, il 2024 è stato comunque un anno trionfale per la piattaforma di Jack Dorsey. Le visite al suo sito sono cresciute del 930% rispetto al 2023 e addirittura del 30.564% rispetto al 2022. Ma il vero banco di prova sarà il 2025. Riuscirà Bluesky a mantenere questo slancio o si sgonfierà come una moda passeggera?