Bluesky supera i 20 milioni di utenti, bye bye X e Threads

Dopo l’elezione di Donald Trump, sostenuta da Elon Musk, molte persone hanno deciso di abbandonare X e di migrare verso lidi migliori. Anche alcune testate giornalistiche hanno annunciato che non pubblicheranno più sui loro account X, come il Guardian. In ogni caso, questo esodo sembra avvantaggiare Bluesky.

Bluesky offre un’interfaccia molto simile a quella del vecchio Twitter. E dopo le elezioni americane, il suo traffico è esploso. Qualche giorno fa, la piattaforma di Jack Dorsey ha superato i 15 milioni di utenti. Al momento in cui scriviamo, Bluesky ha già superato i 20 milioni di utenti.

La rivincita di Bluesky, una minaccia anche per Threads?

La crescita di Bluesky negli ultimi giorni è stata impressionante. Sebbene la piattaforma non abbia ancora una base di utenti così ampia come Threads, che vanta quasi 275 milioni di utenti attivi mensili, alcuni dati potrebbero essere fonte di preoccupazione per Meta. Secondo uno studio di Similarweb, il numero di utenti attivi giornalieri di Bluesky negli Stati Uniti supera quello di Threads.

“Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, il numero di visite al sito web di Bluesky ha superato quelle al sito web di Threads, dimostrando un forte interesse da parte di nuovi potenziali utenti. A livello globale, Bluesky non ha superato Threads in termini di visite giornaliere al sito web nei giorni successivi alle elezioni, ma ci è andato vicino“, si legge ancora nello studio di Similarweb.

In ogni caso, il social di Jack Dorsey potrebbe diventare rapidamente una delle principali piattaforme online, se la sua crescita continuerà allo stesso ritmo. Secondo le stime di Similarweb, dopo le elezioni americane l’utilizzo dell’applicazione Bluesky è aumentato di oltre il 500% negli Stati Uniti. L’interesse degli utenti di Internet per questa piattaforma è tangibile anche nella classifica dell’App Store statunitense, dove Bluesky è al primo posto tra le applicazioni gratuite.